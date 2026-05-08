Авраам из Вормса - Священная Магия Абрамелина

Category ESXATOS BOOKS, History, Religious Studies Atheism, Occultism Paganism Witchcraft, Магия

Гримуар «Священная Магия Абрамелина», приписываемый Аврааму из Вормса, является одним из наиболее значимых и загадочных текстов эпохи Возрождения. В центре повествования находится уникальный ритуал достижения «знания и собеседования» со своим Святым Ангелом-Хранителем. Считается, что успех в этой операции наделяет человека подлинной властью над собой, а также над силами света и тьмы, что делает книгу фундаментальным трудом для магических традиций XIX–XX веков, включая орден «Золотой Зари» и Телему Алистера Кроули.

Текст представляет собой детальное описание технологии магической подготовки и последующего применения обретённых сил. Традиционно работа делится на три части: автобиографический рассказ о поисках мудрости, описание процесса подготовки к встрече с Ангелом и практическое руководство по использованию магических символов. Книга имеет высокую ценность как для практиков, стремящихся к духовному развитию, так и для исследователей в области истории и религиоведения.

Авраам из Вормса - Священная Магия Абрамелина

Пер. с англ. А. Блейз, А. Кичо, Н. Клебановой и С. Фёдорова. — М.: Издательство «Ганга», 2007. — 304 с.
ISBN 978-5-98882-О4О-6

Авраам из Вормса - Священная Магия Абрамелина - Содержание

  • Первая книга: Повествование о путешествиях Авраама по Европе и Египту, его встрече с магом Абрамелином и получении тайных рукописей.

  • Вторая книга: Подробное руководство по подготовке мага к собеседованию с Ангелом-Хранителем и перечень имен духов, подвластных практику.

  • Третья книга: Практический отчет и инструкции по применению полученных магических сил для достижения конкретных результатов.

  • Дополнительные материалы: Существенные замечания о символах, приложения и рецепт знаменитого «Масла Абрамелина».

