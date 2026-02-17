Авраменко - Библейские истины в схематическом и тематическом выражении – 3

Третий том серии Г. Н. Авраменко «Библейские истины в схематическом и тематическом выражении» фокусируется на фундаментальных вопросах Христологии (учении о Христе) и библейских заветов. В этой книге автор использует свой уникальный метод графического структурирования, чтобы раскрыть Личность Иисуса Христа как средоточие всего Божественного откровения и мост между Ветхим и Новым Заветами.

В данном томе детально прорабатываются темы боговоплощения, двойственной природы Христа (Бог и Человек) и Его тройственного служения как Пророка, Первосвященника и Царя. С помощью схем Авраменко наглядно показывает преемственность обетований от Адама и Авраама до их исполнения в Мессии. Особое место занимает визуализация системы ветхозаветных жертвоприношений и их пророческого значения, указывающего на совершенную жертву Христа на Голгофе.

Автор также уделяет внимание структуре Библии как единого целого, представляя схемы, которые связывают отдельные книги в общую историю искупления. Это помогает читателю не просто заучивать доктрины, но видеть «чертеж» Божьего домостроительства. Том является фундаментальным пособием для глубокого изучения Писания, позволяя систематизировать знания о Том, Кто является «Альфой и Омегой» христианской веры.

Г. Н. Авраменко – Библейские истины в схематическом и тематическом выражении – Том 3

Майкоп: Библейская школа, 2003. - 160 с.

Г. Н. Авраменко – Библейские истины в схематическом и тематическом выражении – Том 3 – Содержание

Предисловие

РАЗДЕЛ П ЕРВЫЙ. О ТРИЕДИНОСУЩНОМ БОГЕ

1. Величие славы Бога Вседержителя - 2. Бог контролирует макромир и микромир - 3. Жизнь и ее выражения - 4. Бог делает не только невозможное, но и немыслимое - 5. Бог поднимает из бездны и низвергает с небес - 6. Два разных подхода в творчестве Бога - 7. Где живет Бог и где витает сатана - 8. Что представляет собой престол Бога Вседержителя - 9. Во что превращается сила Божия, действующая через человека - 10. Господь Бог есть огонь поядающий - 11. Господь есть Бог всякого утешения - 12. Величие Божьего разума и Его премудрости - 13. Бог — Совершитель! - 14. Господь дает нам больше просимого - 15. Господь бодрствует: все видит, слышит, знает - 16. Три воли - 17. Господь – хранитель наш! - 18. Как Бог возлюбил лично тебя - 19. Физические и духовные (зримые и незримые) чудеса Божии - 20. Неоценимость и необходимость Божьих благословений - 21. Наказывает ли Бог людей до третьего и четвертого рода? - 22. Каким образом Бог прощает людям грехи и беззакония их? - 23. Бог обращает на тебя внимание Свое - 24. Троякое несение человека Божия - 25. Доволен ли тобою Бог? - 26. Поляризация духовных миров и положение человека на земле - 27. Направления дела Божия над спасаемым - 28. Откровения Божии - 29. Сияние Божьего лица - 30. О благоволении Господнем - 31. Кто твой Бог (бог)? - 32. Благость Божия - 33. Духовные драгоценности - 34. Собственность Бога - 35. Господь радуется и веселится об угождающих Ему - 36. Бог скажет людям два слова - 37. Взаимодействие Бога с человеком - 38. Ты влек меня и я увлечен - 39. О строгости Божией - 40. Ярость гнева Божия - 41. Определение сущности бытия - 42. Ибо жизнь явилась - 43. Креститель крестил крестителя - 44. Иисус Христос есть Агнец Божий - 45. Дух – Слово - 46. Что представляет собою Христово возмездие? - 47. Жизнь питается жизнью - 48. Чему подобно Царствие Небесное? - 49. Xристос – востановитель - 50. Во Христе - 51. Физическое тело Христа величественно! - 52. Троякое помазание Христа - 53. Четыре действия крови Христа - 54. Духовные соединения и связи - 55. Христос греет Церковь Свою - 56. Два подобия - 57. Два следа – два пути - 58. Страдания, испытания и искушения Иисуса Христа для обретения им навыка послушания - 59. Христос умер за врагов своих и врагов своих Он отправит в ад! - 60. Смысл тайны «Христос в вас» и конечная цель Спасителя - 61. Все Божие должно распространяться - 62. Растет ли Иисус Христос? - 63. Чудеса и премудрость Божьей благодати - 64. Лестница в небо - 65. Характеристика сущности Духа Святого - 66. Исполняйтесь Духом Святым - 67. Духовный огонь положительный и отрицательный - 68. Дело греха в человеке и дело Христа в нас

Раздел второй. ЖИЗНЬ ЦЕРКВИ ХРИСТА НА ЗЕМЛЕ