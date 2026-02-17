Авраменко - Библейские истины в схематическом и тематическом выражении – 3
Третий том серии Г. Н. Авраменко «Библейские истины в схематическом и тематическом выражении» фокусируется на фундаментальных вопросах Христологии (учении о Христе) и библейских заветов. В этой книге автор использует свой уникальный метод графического структурирования, чтобы раскрыть Личность Иисуса Христа как средоточие всего Божественного откровения и мост между Ветхим и Новым Заветами.
В данном томе детально прорабатываются темы боговоплощения, двойственной природы Христа (Бог и Человек) и Его тройственного служения как Пророка, Первосвященника и Царя. С помощью схем Авраменко наглядно показывает преемственность обетований от Адама и Авраама до их исполнения в Мессии. Особое место занимает визуализация системы ветхозаветных жертвоприношений и их пророческого значения, указывающего на совершенную жертву Христа на Голгофе.
Автор также уделяет внимание структуре Библии как единого целого, представляя схемы, которые связывают отдельные книги в общую историю искупления. Это помогает читателю не просто заучивать доктрины, но видеть «чертеж» Божьего домостроительства. Том является фундаментальным пособием для глубокого изучения Писания, позволяя систематизировать знания о Том, Кто является «Альфой и Омегой» христианской веры.
Г. Н. Авраменко – Библейские истины в схематическом и тематическом выражении – Том 3
Майкоп: Библейская школа, 2003. - 160 с.
Г. Н. Авраменко – Библейские истины в схематическом и тематическом выражении – Том 3 – Содержание
Предисловие
РАЗДЕЛ П ЕРВЫЙ. О ТРИЕДИНОСУЩНОМ БОГЕ
1. Величие славы Бога Вседержителя - 2. Бог контролирует макромир и микромир - 3. Жизнь и ее выражения - 4. Бог делает не только невозможное, но и немыслимое - 5. Бог поднимает из бездны и низвергает с небес - 6. Два разных подхода в творчестве Бога - 7. Где живет Бог и где витает сатана - 8. Что представляет собой престол Бога Вседержителя - 9. Во что превращается сила Божия, действующая через человека - 10. Господь Бог есть огонь поядающий - 11. Господь есть Бог всякого утешения - 12. Величие Божьего разума и Его премудрости - 13. Бог — Совершитель! - 14. Господь дает нам больше просимого - 15. Господь бодрствует: все видит, слышит, знает - 16. Три воли - 17. Господь – хранитель наш! - 18. Как Бог возлюбил лично тебя - 19. Физические и духовные (зримые и незримые) чудеса Божии - 20. Неоценимость и необходимость Божьих благословений - 21. Наказывает ли Бог людей до третьего и четвертого рода? - 22. Каким образом Бог прощает людям грехи и беззакония их? - 23. Бог обращает на тебя внимание Свое - 24. Троякое несение человека Божия - 25. Доволен ли тобою Бог? - 26. Поляризация духовных миров и положение человека на земле - 27. Направления дела Божия над спасаемым - 28. Откровения Божии - 29. Сияние Божьего лица - 30. О благоволении Господнем - 31. Кто твой Бог (бог)? - 32. Благость Божия - 33. Духовные драгоценности - 34. Собственность Бога - 35. Господь радуется и веселится об угождающих Ему - 36. Бог скажет людям два слова - 37. Взаимодействие Бога с человеком - 38. Ты влек меня и я увлечен - 39. О строгости Божией - 40. Ярость гнева Божия - 41. Определение сущности бытия - 42. Ибо жизнь явилась - 43. Креститель крестил крестителя - 44. Иисус Христос есть Агнец Божий - 45. Дух – Слово - 46. Что представляет собою Христово возмездие? - 47. Жизнь питается жизнью - 48. Чему подобно Царствие Небесное? - 49. Xристос – востановитель - 50. Во Христе - 51. Физическое тело Христа величественно! - 52. Троякое помазание Христа - 53. Четыре действия крови Христа - 54. Духовные соединения и связи - 55. Христос греет Церковь Свою - 56. Два подобия - 57. Два следа – два пути - 58. Страдания, испытания и искушения Иисуса Христа для обретения им навыка послушания - 59. Христос умер за врагов своих и врагов своих Он отправит в ад! - 60. Смысл тайны «Христос в вас» и конечная цель Спасителя - 61. Все Божие должно распространяться - 62. Растет ли Иисус Христос? - 63. Чудеса и премудрость Божьей благодати - 64. Лестница в небо - 65. Характеристика сущности Духа Святого - 66. Исполняйтесь Духом Святым - 67. Духовный огонь положительный и отрицательный - 68. Дело греха в человеке и дело Христа в нас
Раздел второй. ЖИЗНЬ ЦЕРКВИ ХРИСТА НА ЗЕМЛЕ
69. Как ты уверовал во Христа? - 70. Три этапа спасения - 71. Оправданный Богом должен оправдать себя при жизни на земле в деле служения Господу - 72. Остатки злобы - 73. Возрастайте в познании Бога - 74. Святый да освящается еще - 75. Дыхание нашего возрожденного духа - 76. Подвизайтесь - 77. Важность и ценность духовного ободрения - 78. Славословие Бога - 79. Не медли, старайся, спеши! - 80. Перемена жизни - 81. Степени познания потенциала человеческой греховности - 82. Оправдание Божие - 83. Вера Авраамова - 84. Основные виды духовного состояния человека, пред Богом - 85. О нашей любви к Господу - 86. Обновление - 87. Вера в слово Бога, логика мышления и опора на опыт - 88. Усовершайтесь - 89. Сознание и кругозор наследника Христова - 90. О необходимости духовного роста христианина - 91. 3а все благодарите! - 92. Обязанности христианина в служении Богу - 93. Прощение грехов брату моему - 94. Назначение богослужебных собраний - 95. Враги Христа и враги Креста Христова - 96. Прогресс, застой, регресс - 97. Стимулируйте свою веру и познание духовных реальностей - 98. Непосредственность отношений со Христом - 99. Познайте небесного отца - 100. Троякое сочетание супругов (духа, души и тела) - 101. Расширение сердца и кругозора христианина - 102. Поспешим к совершенству - 103. Плен и свобода - 104. Действуйте осмотрительно - 105. Куда ты идешь, к победе и свободе или в тупик? - 106. Растет ли в твоей жизни вера Божия? - 107. Достигшие и не достигшие верующие - 108. Значение духовных ключей и крючка самозатворения - 109. Съешь книжку - 110. Живите духом, а не душой. Поступайте по духу, а не по плоти - 111. Какую окраску имеет твоя совесть? - 112. Два разных подхода в отношениях человека с Богом и Бога с человеком - 113. Какой твой духовный запах? - 114. Многогранный труд слова (формы распространения и внедрения Истин Евангелия в сознание людей) - 115. Процесс углубления познания истины - 116. Как ты цветешь? - 117. Божии герои - 118. Будь непорочен - 119. Две природы знания - 120. Переплавка верующих - 121. Грех корыстолюбия - 122. Взирайте на невидимое - 123. Церковь Христа входит в состав триединого Бога - 124. Приветливость, общительность, дружелюбие - 125. Как установить истину - 126. Духовное состояние и личная сфера христианина - 127. Содействуй и противодействуй - 128. Характерные особенности мышления зрелых христиан - 129. Как ты идешь в небеса? - 130. Мучения блаженных - 131. Познай себя – познаешь Бога - 132. Составляющие небесного блаженства (проблески славы безначального Бога Вседержителя) - 133. Когда апостолы Иисуса Христа родились свыше? - 134. Разрушайте твердыни сатаны - 135. Будьте готовы к восхищению! - 136. Будьте совершенны во всей полноте! - 137. Не надувайтесь и не надувайте - 138. Духовные координаты христианина - 139. Xристовы и не Христовы христиане - 140. Духом пламенейте - 141. Будь образцом! - 142. Благо и сила в хвалении Святого Бога - 143. Об опасностях, таящихся в крайностях - 144. Исследуйте себя по трем направлениям - 145. Где чужое, а где наше? - 146. Правильное и неправильное отношение христианина ко Христу - 147. Всех почитайте - 148. Новая тварь - 149. Святая ненависть - 150. Неточность, ошибка, заблуждение, ересь (ступени, ведущие человека в погибель)
