Книга Г. Н. Авраменко «Битва за душу» представляет собой уникальный документ эпохи — это публикация реальной полемической переписки, происходившей в середине 1980-х годов. В центре книги стоит дискуссия между руководством церкви Евангельских христиан-баптистов и М. В. Ончану, бывшим членом кишиневской общины, который перешел в организацию «Свидетелей Иеговы».

Основное содержание книги — это детальный богословский диалог, в котором стороны обсуждают фундаментальные вопросы христианской доктрины. Авраменко выступает здесь не только как автор, но и как защитник традиционного евангельского учения. В письмах подробно разбираются такие темы, как природа Триединства Бога, божественность Иисуса Христа, личность Святого Духа и вопрос о «верном и благоразумном рабе». Каждое утверждение оппонента подвергается тщательному анализу с позиции оригинальных текстов Писания и исторического контекста.

Особенность этого труда заключается в его апологетической ценности. Книга служит практическим пособием по ведению духовных дискуссий: автор показывает, как аргументированно отвечать на типичные доводы иеговистов, сохраняя при этом христианское достоинство и любовь к оппоненту. Несмотря на то, что переписка велась десятилетия назад, книга остается актуальной для служителей и верующих, сталкивающихся с вопросами вероучения и необходимостью защиты основ веры в современном мире.

Апологетическая полемика, имевшая место между представителями церкви Евангельских христиан и увлекшимся учением «свидетелей» Иеговы, бывшим членом Кишиневской общины ЕХБ, Ончану М.В. - (ПЕРЕПИСКА 1985 – 1987 г.г.) – Майкоп: Майкопская Библейская школа, 2000. – 229 с.

Г. Н. Авраменко – Битва за душу - Содержание

Слово редактора.

Предисловие.

Письмо №1. Г.Н. Попытка установить письменную связь.

Письмо №2. Г.Н. Предложения с чего начать исследования.

Письмо №1/2. М.В. Ончану. Первое ответное письмо.

Письмо № 3. Г.Н. На первом плане стоит наш грех пред Богом.

Письмо №4. Г.Н. О бессмертии человека.

Письмо №5 – Г.Н. О бессмертии Бога.

Письмо №6 – Г.Н. Опровержение гипотезы об исчезновении человека.

Письмо №7 - Г.Н. Ад не есть могила на кладбище.

Письмо №8 - Г.Н. Каким образом был распят Христос на Голгофе?

Письмо №9 - Г.Н. Есть ли у человека духовная субстанция (душа) способная жить во внетелесном состоянии?

Письмо матери Михаила Васильевича о своей боли.

ЧЛЕНУ ПРЕЗИДИУМА ВСЕХБ. Старшему Пресвитеру по Молдавской ССР.

Письмо №10 - Г.Н. О воскресении Христа.

Письмо №11. Существует ли ад?

Письмо №12 - Г.Н. Как можно прийти к Богу Живому?

Письмо №13. - Г.Н. Как можно найти нам точки соприкосновения?

Письмо №14. - Г.Н. Я верю, что ты выйдешь на верную дорогу!

Письмо №2/2 - М.В. Второе ответное письмо.

Письмо № 15 - Г.Н. О триединстве Бога.

Письмо старшего пресвитера по Молдавии Григорию Никифоровичу.

Ответное письмо К.С. Седлецкого Григорию Никифоровичу.

Письмо Григория Никифоровича Седлецкому К.С.

Письмо №16 - Г.Н. Какая сила движет "свидетелями" Иеговы?

Письмо №17- Г.Н. Превосходство Нового Завета над Ветхим Заветом.

Письмо №18 - Г.Н. Отношения ко Христу определяют природу учения.

Письмо №19 – Г.Н. В исследовании Писания нужен серьезный подход. Учение Ч. Рассела в схематическом изображении. Учение Бога данное человекам через Иисуса Христа, с учетом свидетельств Ветхого и Нового Завета.

Письмо Костина Ю.М. Михаилу Васильевичу.

Письмо № 20. – Г. Н. Что нужно делать чтобы спастись?

Письмо №21. - Г.Н. Способы распознания природа Расселизма. Путь законного и незаконного доступа людей к Богу – Иегове. Совершенствование отношений Бога с человеком, после грехопадения Адама. Быт 3:1-19

Письмо №22. Г.Н. Характеристика современных библеистов.

Письмо № 23. Г. Н. О сынах Божиих и дочерях человеческих. Выписка из письма Авраменко Владимира Григорьевича.

Письмо №3/2 М.В. Третье ответное письмо М.В. Ончану.

Письмо №24 – Г.Н. О порядке обращения грешника к Богу.

Письмо старшего пресвитера по Молдавии Седлецкого К.С.

Письмо №25 – Г.Н. Кто такие 144000 запечатленных Богом.

Письмо Ончану Елисаветы, матери Михаила Васильевича.

Письмо Ончану Дины, жены Михаила Васильевича! От 18.3.86 г.

Письмо Усенко В.Д. (ныне пресвитера церкви) для М.В.

Письмо №26 – Г.Н. Будут ли спасенные женщины жить на небе?

Письмо № 27 – Г.Н. Мог ли Христос воскреснуть вне тела?

Письмо №28 – Г.Н. Бог есть Спаситель и Судия, Избавитель и каратель!

Письмо № 29 – Г.Н. О сущности учения "свидетелей" Иеговы.

Письмо № 30 – Г.Н. Куда девалось тело умершего Христа?

Письмо № 31 – Г.Н. Установилось ли 1000-летнее царство в 1914 году?

Письмо №32 – Г.Н. (для Ончану М.В.) Информация о беседе с сухумскими "свидетелями" Иеговы.

Письмо №33 – Г.Н. для М.В. Саморазоблачение свидетелей об Иегове. А. О сведениях относительно человеческой истории. Б. О Ветхом и Новом Завете. В. Где обитает Бог. Г. Второе пришествие Христа и битва Армагеддон. Д. Исправление Библии.

Письмо №34 – Г.Н. для М.В. Об именах Всемогущего Бога.

Четвертое ответное письмо Михаила Васильевича Ончану № 4/2

Письмо №35 – Г.Н. Сознание, интеллект и сила Бога.

Второе письмо жены Михаила Васильевича – Дины, Григорию Никифоровичу.

Письмо №36 – Г.Н. Михаил Васильевич порвал с заблуждением в котором находился более трех лет.

Заключение.

Послесловие.

