Книга Г. Н. Авраменко «Победа и власть Бога», изданная в 2006 году, представляет собой краткое, но емкое богословское размышление о верховенстве Божьего авторитета в мироздании и в жизни отдельного человека. Основная цель автора — укрепить веру читателя, показав, что, несмотря на видимый хаос в мире и временные триумфы зла, окончательная победа уже одержана Богом через Христа. Книга служит духовным манифестом, провозглашающим всевластие Творца над историей, обстоятельствами и силами тьмы.

Автор подробно разбирает библейские основания Божьей власти, подчеркивая, что признание этого господства является ключом к внутренней свободе христианина. Авраменко акцентирует внимание на практическом применении этой истины: как доверие Божьей власти помогает преодолевать страх, уныние и давление современного секулярного общества. Он призывает верующих занять активную позицию «победителей во Христе», напоминая, что власть Бога реализуется в жизни человека по мере его послушания и верности евангельским принципам.

Небольшой объем издания делает его удобным для быстрого ознакомления, однако содержание наполнено глубокими пастырскими наставлениями. Книга нацелена на то, чтобы перевести взгляд читателя с его личных проблем на величие Божьего престола, утверждая надежду на Его праведное правление. Это труд о торжестве света, который вдохновляет христианина к мужественному свидетельству и твердости в вере, исходя из осознания того, что «Господь воцарился».

Майкоп, 2006. – 84 с.

Г.Н. Авраменко – Победа и власть Бога – Содержание

Предисловие

ГЛАВА ПЕРВАЯ. Победа Бога

I. Объективный взгляд на бытие - II. Что изначально: добро или зло? - III. Рассудите между Богом и диаволом - IV. Ограниченное могущество диавола - V. Победа Бога над диаволом - VI. Бог победил диавола на небе VI. 1. Христос побеждал и побеждает диавола на земле - VI. 2. Христос победил диавола на кресте Голгофы - VI. 3. Диавол в точности повинуется Богу

VII. Победа Божия дана истинно верующим во Христа - VIII. Если Бог победил диавола, то почему идет война? - IX. Два царства, два духа, два закона - X. Сознание победы. Вера в победу - XI. Значение подходов в жизни вера - XII. Понятия Бог и победа – нераздельны

ГЛАВА ВТОРАЯ. Власть Бога

2.1. Власть Церкви Христа - 2.2. Один на один с диаволом - 2.3. Господство над грехом

ГЛАВА ТРЕТЬЯ. Свобода Христова

3.1. Всеобщее пленение человеческого рода - 3.2. Иисус Христос является Искупителем избранных и званных - 3.3. Христос – Освободитель наш - 3.4. Стойте в свободе - 4.1. Неизбежность скорбей и страданий - 4.2. Радость спасения - 4.3. Уровни духовных сфер в христианской жизни - 4.4. Торжество Бога. Торжествуйте во Христе - 4.5. Хвалитесь Господом А. – Не хвалитесь собой - Б. – Хвалящийся хвались Господом - В. – Хвалите великого, высокого и превознесенного Бога



Заключение