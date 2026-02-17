Авраменко - Путь самопознания и богопознания
Книга Г. Н. Авраменко «Путь самопознания и богопознания» посвящена исследованию глубокой взаимосвязи между пониманием человеком собственной природы и познанием Создателя. Автор исходит из библейского принципа, что человек сотворен по образу и подобию Божьему, а значит, истинное самопознание невозможно без обращения к Источнику своего бытия. В работе подробно рассматривается, как грехопадение исказило восприятие человеком себя и Бога, и как через духовную дисциплину и изучение Слова Божьего происходит восстановление этой связи.
Труд акцентирует внимание на том, что богопознание — это не накопление теоретических знаний, а живой, динамичный процесс, требующий смирения и искреннего самоанализа. Авраменко описывает конкретные духовные этапы, на которых человек встречается со своими слабостями и через них открывает для себя величие и благодать Бога. Книга призывает читателя к честному диалогу с собственной душой, утверждая, что только тот, кто научился видеть правду о себе в свете Божьей истины, способен по-настоящему приблизиться к пониманию характера и воли Творца.
Г.Н. Авраменко – Путь самопознания и богопознания
Майкоп, 2005. – 316 с.
Г.Н. Авраменко – Путь самопознания и богопознания – Содержание
Введение.
Глава первая. I. О безначальности Бога - II. О триединосущности Божества. - III. Свет из таинственной предвечности. - IV. Сотворение неба и земли. - V. Генеральный принцип творения.
Глава вторая. Возникновение зла во Вселенной.
Глава третья. I. Чем была вызвана необходимость сотворения человека. - II. Процесс творения уникального существа – человека. - III. Свойства и качества первозданного человека.
Глава четвертая. I. Грехопадение первозданного человека. - II. Сущность природы падшего Адама. Смерть человеческого духа. - III. Духовно – нравственный облик генерального грешника земли. - IV. Мир греха в котором оказался погибший Адам. - V. Структура греха (грех и грехи). - VI. Внутренний мир грешника - «живущий во мне грех». - VII. Автономный грешник обрел «свою» жизнь. - VIII. Грехи духа, души и тела. - А. Состояние человеческого духа и грехи ведущие христианина к падению - Б. Отрицательные состояния, свойства и грехи души - В. Основные грехи тела /внешняя деятельность человека/
Глава пятая. I. Дилемма Бога. - II. Любил и возлюбил. - III. Человеколюбие и благоволение Божие. - IV. Таинство отношений Бога с человеком. - А. Таинство зачатия Иисуса Христа - Б. Чудо рождества Христова
Глава шестая. Цель прихода на землю Господа Иисуса Христа. - I. Примирить Бога с человеком и человека с Богом. - II. Разрушить дела диавола. - III. Искупить род человеческий, приобрести его для Себя. - IV. Простить грехи, оправдать людей пред Богом. - V. Спасти людей от гнева Божия, от ада и от самих себя. - VI. Победить грех, смерть, ад, диавола. - VII. Освободить пленников закона греховного. - VIII. Создать Церковь, Невесту, Жену. - IX. Стать Жизнью искупленных. - X. Преобразить спасенных в Свой совершенный образ. - XI. Стать Ходатаем, Блюстителем, Первосвященником. - XII. Дополнить число небожителей. - Идеология Бога.
Глава седьмая. I. Голгофский подвиг Христа. - А. Подвиг уничижения - Б. Подвиг разрушения - В. Подвиг искупления рода человеческого - Г. Подвиг преображения в образ Иисуса Христа - II. Что совершилось на Голгофе. - III. Схематическое изображение Голгофского свершилось - IV. Бог достиг и познал человека - V. Посредничество и правомочие Иисуса Христа.
Глава восьмая. I. Спасение Божие. - А. Человеческое понимание спасения. - Б. Евангельское определение спасения. - В. В религиозном понимании спасения применяется один, а в Божьем другой подход. - Г. В основе спасения лежит искупление. - Д. Размежевание и противостояние противоположностей. - Е. От чего и для чего мы спасены. - 1. От чего спасены - 2. Для чего спасены - Ж. Спасение и ответственность. - З. Знание и познание. - И. Духовные процессы протекающие в жизни христианина. - И.1. Процесс воздействия Бога на богоискателя - И.2. Возрождение сокровенных процессов в существе христианина - И.3. Процесс принесения плода духа - II. Пропорциональность самопознания и Богопознания. - А. Самопознание естественного человека - Б. Глубины самопознания - Б.1. Грешник - Б.2. Пленник закона греховного - Б.3. Крайне испорчен - Б.4. Негоден - Б.5. Враг Богу - Б.6. Зло - Б.7. Смерть - В. Взаимодействие процесса самопознания и Богопознания - III. В спасении участвуют две стороны. - А. Взыскать и спасти погибшее - Б. Богоискательство – начало практического спасения. - В. Избранные и званные. - В.1. Права и обязанности званных - В.2. Что представляют собой избранные - В.3. Избрание Аврама и его потомства - В.4. Избрание служителей из числа избранного народа - Г. Избери Бога. - Д. Цели человека и Бога.
Глава девятая. Три этапа спасения. - Прообраз народа Израильского шедшего из Египта в Ханаан. - ПЕРВЫЙ ЭТАП СПАСЕНИЯ. - А. Покаяние и обращение. - Б. Рождение свыше. - В. Радость спасения, веселие, торжество. - Г. Внешний и внутренний разрыв с миром. - Г.1. Внешний разрыв - Г.2.Внутренний разрыв - Д. Система и базис спасения. - Е. Пребывание во Христе. - Два уровня пребывания во Христе - Ж. Питание и рост. - З. Три духовно – нравственные столовые. - З.1. Молочная столовая - З.2. Столовая для взрослых сыновей и дочерей Божиих - З.3. Столовая грехоедов и людоедов - З.4. Главный принцип развития духовной жизни – питание - З.5. Четыре стадии духовного прогресса - З.6. Четыре уровня отношения к Слову Божию - И. Огонь жизни, горение духа, пламень любви - К. Таинство водного крещения. - Л. Какое участие принимает Дух Святой в деле спасения грешника. - М. О дарах Духа Святого. - Н. Дар, процесс, плод. - О. Освящение, сознание святости, святая жизнь. - Заключительная часть раздела - «Первый этап спасения». - ВТОРОЙ ЭТАП СПАСЕНИЯ. - А. Обнаружение духовного плена. - Б. Внутренний духовный фронт. - В. Что такое «ветхий человек»? - Г. Деятельность и живучесть ветхого человека. - Д. Классификация христиан по категориям. - Е. Две подкатегории плотских христиан. - Ж. Душевный человек и душевничающий плотской христианин. - Ж.1. Невозрожденный, чисто душевный верующий - Ж.2. Душевничающие плотские христиане - Ж.3. Чувства плотского христианина - Ж.4. Мысли, слова и дела плотского христианина - Ж.5. Почему у верующего человека преобладает душевность, чувственность, душа? - З. Закон достижения. - И. Нам надлежит сораспяться Христу - К. Ступени ведущие к сораспятию - К.1. Просвещение сознания и сердца словом истины - К.2. Измученные в борьбе. Вопль об избавлении - К.3. Откровение от Бога - К.4. Влечение Смерти Христа на крест - К.5. Дерзновение веры - Л. Особенности нашего призвания. - Л.1. Мы призваны для служения Господу - Л.2. Мы поборники за дело Божие - Л.3. Мы призваны быть воинами Иисуса Христа - Л.4. Мы призваны быть угодниками Божиими - Л.5. Что такое поклонение в духе и истине - М. Вспоминайте жену Лотову. - М.1. Два вида погибели - М.2. Особенности этапов спасения - М.3. Спассение есть акт переходящий в процесс - Заключительная часть раздела «Второй этап спасения». - ТРЕТИЙ ЭТАП СПАСЕНИЯ. - А. Общая часть. - Б. Совоскресение со Христом. - В. Церковь создает воскресший Христос на базе подвигов исторического Иисуса. - Г. Адамопознание и Христопознание. - Д. Чтобы жизнь Иисусова открылась в теле нашем. - Е. А если дети, то и наследники. - Ж. Величие Божьей любви и наше отношение к ней - Ж.1. Какой любовью возлюбил нас Господь - Ж.2. Как нам следует относиться к Божьей любви - З. Стратегия Бога. - И. Переворот в сознании христианина. - К. Духовные подходы и способы содействующие росту личной веры - К.1. Прежде всего встать на позицию «Я и Бог» - К.2. Этот же подход действует и в Новом Завете - К.3. Сфокусируйте Библию на себя - К.4. В отношениях с Богом исходите из Его интересов - К.5. Причиной всего существующего является Бог - К.6. Посвятите себя на служение Богу - Л. О превращениях сущности личности Ангела и человека - Л.1 Превращение физической материи в небесную, духовную материю - Л.2. Бог Савооф имеет Свой образ - Л.3. Дух Святой способен обретать видимый образ - Л.4. Невидимый духовный мир уникален - Л.5. Таинство превращения естества - Ангела и человека - Л.6. Спасение погибших грешников и превращение их в носителей образа Христа - Заключительная часть «Третий этап спасения» - А) Процесс дела Божия над спасаемыми - Б) Постоянно действующие процессы в жизни христианина
Глава десятая. Познайте Небесного Отца - Процесс познания Отца
Глава одиннадцатая. Положение Церкви Христа в вечности. - I. Церковь и лжецерковь - II. Где же найти в христианском мире истинную Церковь Христа? - III. В чем смысл современных незнакомых языков - IV. Кем мы окажемся в Царствии Небесном
Заключение.
