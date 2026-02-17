Сборник Г. Н. Авраменко «Россыпи счастья» представляет собой специализированное поэтическое пособие, созданное специально для детей и подростков. Книга содержит христианские стихотворения, адаптированные для публичных декламаций на церковных праздниках, воскресных школах и семейных вечерах. Автор ставит перед собой задачу через простые, ритмичные и легко запоминающиеся формы привить подрастающему поколению библейские ценности, любовь к Богу и уважение к родителям.
Стихотворения в сборнике тематически разделены по ключевым христианским событиям и нравственным категориям: Рождество, Пасха, Жатва, а также темы послушания, доброты и молитвы. Авраменко мастерски подбирает образы, понятные детскому восприятию, — природу, дружбу, повседневные дела — и наполняет их духовным смыслом. Каждое произведение направлено на то, чтобы ребенок не просто заучил текст, но прочувствовал радость (те самые «россыпи счастья») от осознания Божьего присутствия в своей жизни и красоты сотворенного Им мира.
Особая ценность сборника заключается в его практической направленности: стихи имеют четкую структуру и эмоциональный окрас, что помогает юным чтецам развивать навыки ораторского искусства и уверенности в служении. Книга служит незаменимым инструментом для учителей и родителей, стремящихся сделать процесс духовного воспитания ярким, живым и эстетически привлекательным.
Г. Н. Авраменко – Россыпи счастья – Христианские стихи для детских декламаций
Майкоп: ГУРИПП «Адыгея», 2001. - 296 с.
Г. Н. Авраменко – Россыпи счастья – Содержание
I. ХВАЛЕБНЫЕ - II. РОЖДЕСТВО ХРИСТА - III. БОЖЬЯ ЛЮБОВЬ - IV. ПРИЗЫВНЫЕ - V. УТВЕРЖДЕНИЕ В ВЕРЕ - VI. БОРЬБА - VII. ПАССИВНЫМ, КОЛЕБЛЮЩИМСЯ, НЕРАДИВЫМ, РОПОТНИКАМ - VIII. ЖИЗНЬ ПО ПЛОТИ - IX. НАЗИДАТЕЛЬНЫЕ - X. О ВЗАИМНОМ ПРОЩЕНИИ - XI. ПОДВИЗАЙТЕСЬ ЗА ХРИСТА - XII. ПОМОГИТЕ СИРОТЕ И ВДОВЕ! - XIII. СОРАСПЯТИЕ СО ХРИСТОМ - XIV. ЖИЗНЬ ПО ДУХУ - XV. НЕ ГОРДИСЬ - XVI. ХРИСТОС ГРЯДЕТ! - XVII. СЛУШАЙТЕСЬ РОДИТЕЛЕЙ - XVIII. ОБРАЩЕНИЕ К РОДИТЕЛЯМ - XIX. ЮНОШАМ И ДЕВИЦАМ - XX. НОВОБРАЧНЫМ - XXI. ЖЕНАМ - XXIII. ДОМАШНЯЯ ЦЕРКОВЬ - XXIV. ПОЧИТАЙТЕ СТАРИЧКОВ - XXV. ЯЗЫК - XXVI. БЕЗОПАСНОСТЬ - XXVII. МОЛИТВА - XXVIII. ХРИСТОС ВОСКРЕС! - XXIX. МУДРОСТЬ ЖИЗНИ - XXX. СЛУЖБА В АРМИИ - XXXI. СРЕТЕНИЕ - XXXII. ВОДНОЕ КРЕЩЕНИЕ - XXXIII. ПРИРОДА - XXXIV. ВЕСНА - XXXV. ЗИМА - XXXVI. О ПТИЦАХ - XXXVII. ЖИЗНЬ БЕЗ БОГА - XXXVIII. КУРЕНИЕ, АЛКОГОЛЬ, НАРКОТИКИ - XXXIX. ДУШЕВНОСТЬ - XXXX. ЖАТВА - XLI. ПРОЧИЕ ТЕМЫ - XLII. РАЗНОЕ - XLIII. ПОХОРОНЫ
