Книга Г. Н. Авраменко «Соблюди заповеди» представляет собой глубокое пастырское исследование, в котором автор рассматривает новозаветные предписания как необходимое руководство для духовного выживания и спасения христианина. Основная идея труда заключается в том, что благодать не отменяет ответственности человека перед Богом, а, напротив, дает силы для осознанного и точного исполнения Его воли. Автор вступает в полемику с распространенными течениями, которые акцентируют внимание исключительно на чувствах или чудесах, утверждая, что подлинная духовность проверяется не восторженным состоянием, а практическим послушанием Слову Божьему и неизменностью морально-этических принципов в повседневной жизни.

В своем труде Авраменко детально анализирует взаимосвязь между верой и делами, подчеркивая, что заповеди Христа являются не тяжким бременем, а «мерилом жизни», позволяющим верующему вовремя распознать грех и уклониться от него. Он предостерегает читателей от опасности лжедуховности и чрезмерного упования на теорию «безусловного спасения», напоминая, что пребывание во Христе требует активного участия воли и постоянного хранения себя в чистоте. Книга служит важным напоминанием о том, что путь к вечности неразрывно связан с дисциплиной духа и верностью конкретным библейским повелениям, которые формируют характер истинного последователя Господа.

Майкоп, 2005. – 73 с.

Г.Н. Авраменко – Соблюди заповеди – Содержание

Предпосылки к написанию данной книги

Под личным углом зрения

Точка зрения Матюшина Виктора Ивановича

Вступление

§ I . Обусловленность всего существующего - § II. Духовно – нравственная картина мира - § III. Условия для спасения человека в Новом Завете - § IV. Об исполнении заповедей Божиих верующими Нового Завета - § V. Язык человека - § VI. Очи - § VII. Уши - § Viii. Ноги - § IX. Руки - § X. Сердце - § XI. Ум, разум, мышление - § XII. Тело - § XIII. Пища и питие - § XIV. Одежда - § XV. Половая жизнь - § XVI. Душа - § XVII. Дух человеческий - § XVIII. Совесть - § XIX. Внутренняя жизнь христианина - § XX. Внешняя жизнь христианина - § XXI. Служение Богу - § XXII. Плодоношение - § XXIII. Отношение к греховному миру - § XXIV. Грехи духа, души и тела - § XXV. Святость - § XXVI. Готовность к восхищению Церкви Христа - § XXVII. Отношение к диаволу

Заключение