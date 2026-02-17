Авраменко - Статьи, беседы, размышления – Том 1
Первый том сборника Г. Н. Авраменко «Статьи, беседы, размышления» является фундаментальной частью духовного наследия автора, закладывающей основу для понимания его пастырского подхода и богословских взглядов. В этом томе собраны труды, посвященные ключевым вопросам христианской веры, церковного устройства и личного благочестия. Автор обращается к широкому кругу тем, начиная от толкования Священного Писания и заканчивая практическими советами по строительству крепкой христианской семьи и воспитанию детей в вере.
Особое внимание в первом томе уделяется истории и современному состоянию евангельского движения. Авраменко анализирует вызовы, с которыми сталкивается церковь в разные исторические периоды, и призывает к сохранению верности библейским истинам в меняющемся мире. Его размышления отличаются глубокой библейской обоснованностью, искренностью и стремлением помочь каждому верующему обрести живой опыт общения с Богом, подчеркивая, что истинная духовность проявляется не в формальном соблюдении обрядов, а в преображенном сердце и жизни по Евангелию.
Г.Н. Авраменко – Статьи, беседы, размышления – Том 1
Майкоп, 2006. – 202 с.
Г.Н. Авраменко – Статьи, беседы, размышления – Том 1 – Содержание
I. ВЕЛИЧИЕ ПУТЕЙ И ДЕЛ БОГА ВСЕДЕРЖИТЕЛЯ - II. РАЗМЫШЛЕНИЕ О ЗАКОНАХ ЖИЗНИ - III. О ФОРМИРОВАНИИ ЛИЧНОГО ВЗГЛЯДА НА ДУХОВНУЮ ЖИЗНЬ - IV. АПОГЕЙ И ПЕРИГЕЙ ХРИСТИАНСТВА - V. Беседа: «УЧЕНИЕ О БЛАГОЧЕСТИИ» - VI. ОБРАЩЕНИЕ К МЯТУЩЕЙСЯ ДУШЕ ЧЕЛОВЕКА - VII. МЫСЛИ О СЛУЖЕНИИ СЛОВОМ - VIII. ЗНАЧЕНИЕ ПОЧИТАНИЯ ДРУГИХ В НАШЕЙ ДУХОВНОЙ ЖИЗНИ - IX. ОТНОШЕНИЕ ХРИСТИАНИНА К САМОМУ СЕБЕ - X. СЛОВО ОБОДРЕНИЯ ХРИСТИАНИНУ, ОКАЗАВШЕМУСЯ В ОТЧАЯННЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ - XI. НАУЧИ НАС МОЛИТЬСЯ - XII. Беседа на тему: «ИДИ И РАССКАЖИ, ЧТО СОТВОРИЛ С ТОБОЮ ГОСПОДЬ» - XIII. ПИСЬМО ДРУЗЬЯМ - XIV. ОБРАЩЕНИЕ К ИЗНЕМОГАЮЩИМ В БОРЕНИИ ПУТНИКАМ В НЕБЕСНУЮ СТРАНУ - XV. НЕБО - XVI. Я – СЫН НЕБА, Я ЧЕЛОВЕК БОЖИЙ - XVII. МИНИМУМ ЗНАНИЙ ТРЕБУЕМЫХ ОТ НОВОКРЕЩАЕМЫХ - XVIII. БЕСЕДА О ДУХОВНОМ МЛАДЕНЧЕСТВЕ - XIX. ПРЕБУДЬТЕ ВО ХРИСТЕ! - XX. ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ ЦЕРКВИ ГОСПОДА ИИСУСА ХРИСТА - XXI. Беседа на тему: «ЖИВИТЕ В ЛЮБВИ» - XXII. ДОРОЖИТЕ ВРЕМЕНЕМ - XXIII. ПРАВДА ЛИ, ЧТО СУЩЕСТВУЮТ ДВЕ ПРАВДЫ - XXIV. СКОЛЬКО ЛЮДЕЙ БУДЕТ ЖИТЬ НА НЕБЕ В ЦАРСТВИЕ ОТЦА И СЫНА? - XXV. ТЕЧЕНИЕ ЖИЗНИ - XXVI. ПАМЯТКА ХРИСТИАНСКОМУ МИССИОНЕРУ - XXVII. МОЛИТВА ИЛИИ О ДОЖДЕ - XXVIII. ПОЧЕМУ ОДНИ ВЕРУЮЩИЕ КРЕСТЯТ НОВООБ-РАЩЕННЫХ ВО ИМЯ ОТЦА, СЫНА И ДУХА СВЯТОГО, А ДРУГИЕ ВО ИМЯ ГОСПОДА ИИСУСА?
