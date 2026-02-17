Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Авраменко - Тайны Голгофы

Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, Biblical Studies, **Ecclesiology Faith Experience, Educational

Сборник Г. Н. Авраменко «Тайны Голгофы» — это глубокое поэтическое исследование центрального события человеческой истории. В этой книге автор отходит от простого повествования о распятии и пытается проникнуть в духовную суть жертвы Христа. Стихи пропитаны благоговением и стремлением постичь ту непостижимую любовь, которая заставила Сына Божьего взойти на крест ради спасения грешного человечества.

В своих произведениях Авраменко подчеркивает, что Голгофа — это не просто историческое место казни, а духовный центр мироздания, где встретились Божье правосудие и Божье милосердие. Автор использует выразительные образы: терновый венец, капли крови, раздирающаяся завеса в храме. Каждое стихотворение призывает читателя к личному сокрушению и осознанию того, что тайны Голгофы открываются только смиренному сердцу, готовому принять дар искупления.

Поэтический слог сборника отличается особой молитвенностью. Для Авраменко важно показать, что победа Христа над смертью началась именно в момент Его предельного уничижения. Книга служит прекрасным материалом для чтения в предпасхальный период, помогая верующим сосредоточить свои мысли на страданиях Господа и величии Его победы, которая дарует жизнь вечную каждому верующему.

Г. Н. Авраменко – Тайны Голгофы – Сборник христианских стихов

Майкоп, 2005. - 177 с.

Г. Н. Авраменко – Тайны Голгофы – Содержание

  • РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ. Голгофский подвиг Христа

  • РАЗДЕЛ ВТОРОЙ. Христианская жизнь

  • РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ. Призывные

  • РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ. Восхищение Церкви

  • РАЗДЕЛ ПЯТЫЙ. Сестрам

  • РАЗДЕЛ ШЕСТОЙ. Разное

Views 81
Rating
Added 17.02.2026
Author brat christifid
Rate this publication:
/5 (0)

Comments

No comments yet. Be the first!

