Сборник Г. Н. Авраменко «Тайны Голгофы» — это глубокое поэтическое исследование центрального события человеческой истории. В этой книге автор отходит от простого повествования о распятии и пытается проникнуть в духовную суть жертвы Христа. Стихи пропитаны благоговением и стремлением постичь ту непостижимую любовь, которая заставила Сына Божьего взойти на крест ради спасения грешного человечества.

В своих произведениях Авраменко подчеркивает, что Голгофа — это не просто историческое место казни, а духовный центр мироздания, где встретились Божье правосудие и Божье милосердие. Автор использует выразительные образы: терновый венец, капли крови, раздирающаяся завеса в храме. Каждое стихотворение призывает читателя к личному сокрушению и осознанию того, что тайны Голгофы открываются только смиренному сердцу, готовому принять дар искупления.

Поэтический слог сборника отличается особой молитвенностью. Для Авраменко важно показать, что победа Христа над смертью началась именно в момент Его предельного уничижения. Книга служит прекрасным материалом для чтения в предпасхальный период, помогая верующим сосредоточить свои мысли на страданиях Господа и величии Его победы, которая дарует жизнь вечную каждому верующему.

Майкоп, 2005. - 177 с.

