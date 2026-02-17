Авраменко - Верно ли учение Кальвина - 3

Третий том исследования Г. Н. Авраменко «Верно ли учение Кальвина?» является завершающей и наиболее глубокой частью его критического анализа реформатского богословия. В этом томе автор подводит итог многолетнему изучению пяти пунктов кальвинизма (известных как TULIP), фокусируясь на практических и экзистенциальных последствиях этой доктрины для жизни верующего и деятельности Церкви. Авраменко последовательно доказывает, что строгое учение о безусловном предопределении вступает в неразрешимое противоречие с библейским откровением о Божьей любви и призывом к человеческой ответственности.

В книге подробно разбираются вопросы, касающиеся «непреодолимой благодати» и «стойкости святых». Автор анализирует тексты Писания, которые, по его мнению, кальвинисты интерпретируют предвзято, и противопоставляет им целостный контекст Нового Завета. Авраменко утверждает, что доктрина, лишающая человека свободы воли в вопросе принятия спасения, превращает отношения между Творцом и творением в механический процесс, что подрывает основы живой веры, молитвы и миссионерского рвения.

Особое внимание в третьем томе уделяется пастырскому аспекту: как учение Кальвина влияет на духовное состояние христианина. Автор выражает обеспокоенность тем, что уверенность в «безусловном избрании» может привести либо к духовной пассивности и самоуспокоенности, либо, напротив, к глубокому отчаянию у тех, кто не находит в себе «признаков избранности». Книга служит серьезным призывом к возвращению к евангельскому синергизму, где Божья благодать и человеческий отклик веры не исключают, а предполагают друг друга.

Майкоп, 2009. - 203 с.

ПРЕДИСЛОВИЕ

ГЛАВА ПЕРВАЯ. Дело Бога над человеком

1. Бог создал человека со свободной или с плененной волей? - 2. Владычествует ли Бог над волей человека ему на зло - 3. Всевышний Бог ничего не делает без Посредника - 4. Могли Бог по нравственным мотивам, прежде создания мира многих людей предопределить для ада? - 5. Взял ли на Себя Иисус Христос грех мира или нет? - 6. Иисус Христос является законодателем для всего рода Адама или только для избранных? - 7. Бог для нас или мы для Бога? - 8. Баланс и принципы Божьей справедливости - 9. Если Господь совершает спасение без участия человека, то зачем Ему обращаться к человеку? - 10. В каком ключе Бог строит Свои отношения с человечеством? - 11. Все ли может Бог? - 12. Могли Бог создать такого Ангела или человека, который не мог бы согрешить?

ГЛАВА ВТОРАЯ. Роль человеческого фактора в деле спасения человека.

1. Назначение человека в плане творения - 2. Веруйте в Бога и верьте Богу - 3. Взаимопричастность Бога к человеку и человека к Богу - 4. Мы спасены предопределением Божиим или благодатью Христа? - 5. Для чего мы спасены? - 6. О закономерности проявления радости спасения - 7. От заповедей через обязанности к ответственности - 8. Избери себе цель, путь, средство достижения цели и вечную судьбу - 9. Берегитесь, берегись, остерегайтесь - 10. Возрастайте в познании Господа нашего Иисуса Христа - 11. Употребляющие усилия восхищают Царство Небесное, достигают высокую цель - 12. Хранимый Господом является хранителем своего сердца, духа, души и тела - 13. Будь противником противника души твоей - 14. О стереотипах мышления и умозрительного видения верующих - 15. Спасение и духовная безопасность в пути следования к небесам - 16. Послушание и непослушание - 17. Может ли человек без сознательного проявления себя, без личного участия приносить Богу плод, жертвы, дары, прибыль, осуществлять служение? - 18. Ответственность человека наблюдать за собою, хранить себя, служить Господу - 19. Спасение дается по вере, по милости, а возмездие по делам - 20. Неизбежность духовных противостояний, противодействий, борьбы - 21. За что именно Господь наказал Анания смертью? - 22. Так Господь обличал и наказывал священников и пророков - 23. За что Корей, Дафан, Авирон и 250 чел. живыми сошли в преисподнюю? - 24. О равенстве всех истин, о главном, о “все во всем” - 25. О тройственности логики - 26. В духовной жизни нейтральной полосы нет - 27. Существует ли человеческая самость?

ГЛАВА ТРЕТЬЯ. Проблемы кальвинизма.

1. Повторный Анализ пяти пунктов кальвинизма сформулированных Дортским Синодом - 2. Каким образом и зачем Кальвин создавал свою сомнительную доктрину. - 3. Кто в действительности является причиной возникновения греха на небе? - 4. Всё из Него, Им и к Нему - 5. Учение о ограниченном искуплении лишает жертву Агнца Божия всеобъемлющего значения, полноты власти, всечеловеческого причастия, всемирной чести и славы - Дополнительное исследование догмы двойного предопределения - 6. Двойное предопределение, в принципе, исключает Божию милость - 7. Учение о безусловном спасении устраняет заповеди Божии - 8. Идеи, догмы, убеждения крайних кальвинистов - 9. Правильно и неправильно - 10. Можно ли судить неподсудных и рожденных осужденными? - 11. Как кальвинист ведет себя в искушении? - 12. Для формирования доктрины Кальвина основания в Библии нет - 13. Мы ни кальвинисты, ни арминиане - 14. Великий философско-богословский обман - 15. Не вводите нас в заблуждение, не дезориентируйте нас

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ