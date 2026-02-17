Сборник Г. Н. Авраменко «Заря бессмертия» — это глубокое лирико-философское произведение, в котором автор объединяет классические стихотворные формы с поэзией в прозе. Главная тема книги отражена в её названии: это ожидание вечности, которая для христианина является не пугающей неизвестностью, а сияющей зарей новой жизни. Автор размышляет о земном пути как о приготовлении к встрече с Творцом, подчеркивая, что каждый миг жизни верующего должен быть пронизан светом будущего бессмертия.

Особое место в сборнике занимает жанр поэзии в прозе. Эти тексты представляют собой ритмичные, метафоричные размышления, напоминающие псалмы или духовные элегии. В них Авраменко затрагивает тончайшие струны человеческой души: покаяние, тихую радость богообщения, созерцание красоты Божьего мира и верность Христу в часы испытаний. Его слог отличается чистотой и возвышенностью, что позволяет читателю отвлечься от повседневной суеты и сосредоточиться на вечных истинах.

Книга служит источником утешения и духовного ободрения. Авраменко напоминает, что страдания и смерть — это лишь тени, которые исчезают с приходом «Зари бессмертия». Труд предназначен для вдумчивого чтения и медитации, помогая христианину сохранять небесную перспективу и находить красоту в духовном подвиге следования за Господом.

Г. Н. Авраменко – Заря бессмертия – Стихи и поэзия в прозе

Майкоп, 2003. - 144 с.

Г. Н. Авраменко – Заря бессмертия – Содержание

Часть первая. СТИХИ

I. Хвалебные

1. Хвалите Бога богов - 2. Радуйтесь и веселитесь! - 3. Прославьте Воскресшего, все племена - 4. Хвалите победу Иисуса Христа - 5. Тебе честь, слава, поклоненье - 6. Не я, а Ты! - 7. Слава Богу за спасенье - 8. Хвала Тебе, Христос Грядущий - 9. Величье Божьей победы - 10. Победа побед - 11. Хвалите Бога - 12. Хвалите Бога, все народы

II. Небесное притяжение

13. Я ухожу - 14. Близок час - 15. Я живу в небесах - 16. Новый человек в новом Иерусалиме

III. Рождество Христа

17. Христос родился - 18. Бог чудесно воплотился - 19. Младенец родился нам - 20. Льется Ангельское пенье - 21. В Вифлееме Царь родился - 22. Торжествуйте, все народы - 23. Слово жизни воплотилось

IV. Воскресение Христа

24. Христос воскрес

V. Христос – жизнь наша

25. С Христом нас никто не разлучит - 26. Все во всем – Христос - 27. Прославьте Христа - 28. Ты – жизнь моя - 29. Христос – мое счастье! - 30. Господь – Пастырь мой - 31. Дело Божьей благодати

VI. Милость Божия

32. Милость - 33. Амнистия Христа - 34. Все возможно Богу - 35. Помилуй несчастных, погибели ждущих - 36. По милости Божьей

VII. Вера Божия

37. Не бойся, только веруй - 38. Чрез бури и битвы идем мы домой

VIII. Евангелизация

39. Гори и пылай - 40. Иди на труд - 41. Мы готовы за дело Христа постоять - 42. Солнцем горят боевые знамена

IX. Царство мира сего

43. Кошмарный мир - 44. Коварства врага - 45. Попал в ловушку сатаны

X. Призывные

46. Единственный выход - 47. Зачем погибать вам? - 48. Всем обратиться нужно к Богу - 49. Прийти ко Христу поспеши! - 50. К кресту вину я приношу - 51. Молись! - 52. Поклонись в смиренье Богу - 53. Один Господь, одна вера

XI. Жизнь по плоти

54. Недремлющее око - 55. Духовные затруднения - 56. Не унывай - 57. Душевность - 58. Не кричи - 59. Бесплодиe рождает смерть - 60. Мне раньше «кем-то» быть хотелось - 61. Меня куда-то занесло - 62. Дуxовный ревматизм

XII. Жизнь по духу

63. Помоги мне обновляться - 64. Прости

XIII. Восхищение Церкви

65. Мы идем на небеса - 66. Готовьтесь расстаться с землею - 67. Зовут нас дивные просторы - 68. Готов ли ты? - 69. Гряди! - 70. Предпереселение - 71. Я ухожу на небеса - 72. Во славу Церковь Бог возьмет - 73. Прощание с планетой - 74. Дыхание эпохи восхищения - 75. Скоро, скоро, очень скоро! - 76. Накануне восхищения - 77. С земли уйдем без похорон - 78. Дом Отца влечет - 79. Христос зовет - 80. В славу бессмертья святых облеки - 81. Время в вечность нас несет - 82. Наш Царь грядет - 83. Настало время восхищения - 84. В преддверии восхищения

XIV. Разное

85. Виктору Ивановичу Матюшину - 86. Рукоположение братьев - 87. Вступающим в Завет со Христом посвящается - 88. Российскому сестринскому движению посвящается - 89. Есть церковь Божья в Хамышках - 90. На празднике жатвы - 91. Памяти дорогой, любимой Кузьминой Валентины, посвящается - 92. Церкви станицы Ладожская посвящается - 93. Надежде Ивановне Басенко - 94. Христианину-бизнесмену - 95. Обращение к мужчинам - 96. Памяти Нагорного Ивана Дмитриевича посвящается - 97. Кто у руля семьи? - 98. Межкраевой конференции молодежи посвящается - 99. Сестринской конференции посвящается - 100. Небо и Земля прейдут - 101. Очень скоро - 102. Хищение славы Божией путем приписки - 103. Тебе честь, слава, поклоненье - 104. Хвалите Достославного - 105. Сила и власть смерти Христа - 106. Благодарность родителям - 107. Вступающим в завет со Христом, посвящается - 108. Вступающим в завет со Христом, посвящается - 109. Голос веры - 110. Бег на месте

Часть вторая. ПОЭЗИЯ В ПРОЗЕ