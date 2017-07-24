Послание о книге сей к брату, просившему, чтобы прислали ему найденные слова преподобного отца нашего Аввы Дорофея, которому и похвала здесь содержится с кратким его жизнеописанием и сказание о жизни Аввы Досифея. Хвалю твое усердие, ублажаю твою благословенную и поистине добролюбивую душу за тщание о благом, многолюбезный брат. Ибо так трудолюбиво испытывать и истинно хвалить сочинения и дела блаженного поистине и богодостойного отца нашего, дару Божию тезоименитого, значит хвалить добродетель, любить Бога и заботиться об истинной жизни. Итак, должно радоваться и сорадоваться поистине таковому твоему преуспеянию, ибо ты сподобился последовать стопам того, который подражал кроткому и смиренному сердцем, который, последуя душевному самоотвержению Петра и прочих учеников Христовых, так отвергнул от себя пристрастие к видимым вещам и так предал себя делам, угодным Богу, что и он, как я твердо знаю, мог с дерзновением сказать Спасителю: ...се мы оставихом вся и вслед Тебе идохом (Мф 19, 27). Оттого и ...скончався вмале с Богом, исполни лета долга (Прем 4,13).

Преподобный Авва Дорофей - Душеполезные поучения - Духовная сокровищница

Москва: Изд-во Сретенского монастыря, 2010. — 432 с.

ISBN 978-5-7533-0420-9

Преподобный Авва Дорофей - Душеполезные поучения - Духовная сокровищница - Содержание

Предисловие Краткое сказание о преподобном Дорофее

Послание о книге сей к брату, просившему, чтобы прислали ему найденные слова преподобного отца нашего аввы Дорофея, которому и похвала здесь содержится с кратким его жизнеописанием, и сказание о жизни аввы Досифея

Сказание о блаженном отце Досифее, ученике святого аввы Дорофея ДУШЕПОЛЕЗНЫЕ ПОУЧЕНИЯ преподобного отца нашего аввы Дорофея к своим ученикам, составленные им, когда он вышел из обители аввы Серида ПОУЧЕНИЕ 1 Об отвержении мира

ПОУЧЕНИЕ 2 О смиренномудрии

ПОУЧЕНИЕ 3 О совести

ПОУЧЕНИЕ 4 О страхе Божием

ПОУЧЕНИЕ 5 О том, что не должно полагаться на свой разум

ПОУЧЕНИЕ 6 О том, чтобы не судить ближнего

ПОУЧЕНИЕ 7 О том, чтобы укорять себя, а не ближнего

ПОУЧЕНИЕ 8 О злопамятности

ПОУЧЕНИЕ 9 О том, что не должно лгать

ПОУЧЕНИЕ 10 О том, что должно проходить путь Божий разумно и внимательно

ПОУЧЕНИЕ 11 О том, что должно стараться скорее отсекать страсти, прежде нежели они обратятся в злой навык души

ПОУЧЕНИЕ 12 О страхе будущего мучения и о том, что желающий спастись никогда не должен быть беспечен о своем спасении

ПОУЧЕНИЕ 13 О том, что должно переносить искушение с благодарностию и без смущения 201

ПОУЧЕНИЕ 14 О созидании и совершении душевного дома добродетелей

ПОУЧЕНИЕ 15 О святой Четыредесятнице

ПОУЧЕНИЕ 16 К некоторым келлиотам, вопросившим преподобного авву Дорофея о посещении братии

ПОУЧЕНИЕ 17 К наставникам в монастырях и к ученикам, как должно наставлять братию и как повиноваться наставникам

ПОУЧЕНИЕ 18 К брату, проходящему келарскую службу

ПОУЧЕНИЕ 19 Различные краткие изречения

ПОУЧЕНИЕ 20 Изъяснение некоторых изречений святого Григория, которые поются с тропарями на святую Пасху

ПОУЧЕНИЕ 21 Толкование некоторых изречений святого Григория, о святых мучениках ПОСЛАНИЯ преподобного аввы Дорофея ПОСЛАНИЕ 1

ПОСЛАНИЕ 2

ПОСЛАНИЕ 3

ПОСЛАНИЕ 4

ПОСЛАНИЕ 5

ПОСЛАНИЕ 6

ПОСЛАНИЕ 7

ПОСЛАНИЕ 8

ПОСЛАНИЕ 9

ПОСЛАНИЕ 10 ВОПРОСЫ преподобного аввы Дорофея и ответы, данные на них святыми старцами Варсонофием Великим и Иоанном Пророком Алфавитный указатель наставлений Алфавитный указатель на вопросы

Преподобный Авва Дорофей - Душеполезные поучения - Духовная сокровищница - Предисловие

Предлагая просвещенному вниманию любителей отеческих писаний перевод на русский язык книги поучений преподобного аввы Дорофея, считаем не излишним сказать несколько слов о сем издании.

Перевод сей сделан с греческой книги, изданной в Венеции в 1770 году и тщательно сличен со славянским переводом, который совершен еще в начале XVII столетия и издан первый раз в Киево-Печерской лавре архитипографом оной, иеросхимонахом Памвою Берындою в 1628 году, а ныне печатается без всякой перемены при славянском переводе трудов св. Ефрема Сирина, составляя четвертую часть оных. Через сие сличение все неудобопонятные места славянского перевода (для большей части читателей темного уже по самой древности языка и некоторым особенностям выражений) получили надлежащее исправление, а те места греческого текста, которые оказались особенно несходными со славянским переводом, выставлены нами в подстрочных примечаниях, где помещены также и немногие необходимые пояснения.

Вместо нескольких вопросов и ответов на них святых старцев Варсонофия Великого и Иоанна Пророка, которые печатались обыкновенно в славянских изданиях книги преподобного Дорофея, мы поместили здесь все письменные беседы между великими старцами и достойным учеником их преподобным Дорофеем, какие только дошли до нас в книге ответов святых Варсонофия и Иоанна.

Мы старались, чтобы перевод наш был сделан сколь возможно точнее, ближе к подлиннику, и в то же время был прост, ясен и удобовразумителен для каждого, дабы соблюсти таким образом и в переводе те особенные свойства поучений преподобного Дорофея, о коих упомянуто в послании о сей книге, где между прочим сказано, что хотя преподобный и высок был по дару слова, но, желая и в этом явить собою пример смиренномудрия, он предпочитал везде смиренный и простой образ выражения и невитиеватость речи.

Охотно сознаемся, что при всем старании нашем и в этом слабом труде, как во всех делах человеческих, конечно, найдется много недостатков; потому и просим благочестивых читателей покрыть сии недостатки христианской любовью и благосклонно принять это новое издание высокодуховных поучений преподобного Дорофея.

Не только иноки, но и все христиане вообще найдут здесь много душеполезных советов и наставлений. Соединяя в своих поучениях глубокое видение сердца человеческого с христианскою простотою, преподобный Дорофей предлагает ясное духовное зеркало, в котором каждый может увидеть самого себя и вместе найти вразумление и совет, как исправить свои душевные немощи и мало-помалу достигнуть чистоты и бесстрастия.