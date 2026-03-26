В ее десяти волнующих главах нет ни упоминания какого-либо Божественного титула, ни какого-либо местоимения, указывающего на Бога.
Здесь также нет указания на молитву, в которую была бы включена мысль о Боге как о слушающем и отвечающем.
На первый взгляд, может показаться, что книга Есфирь в этом отношении не уникальна, так как книга Песнь Песней, кажется, составляет ей компанию, опуская всякие титулы Божества.
Но на самом деле это не так; потому что в оригинале в последней части стиха П. Песн. 8:6 находится существительное «Jah» (Вечный).
Генри Аллан Айронсайд - Книга Эсфирь
ISBN 978-966-8466-36-6
Christian Assemblies Support Trust, Worksop,
Great Britain, русское издание, 2008. «Живое слово»
Генри Аллан Айронсайд - Книга Эсфирь - Содержание
Введение
Глава 1. Пир у царя и развод Астини
Глава 2. Избрание Есфири и раскрытие измены
Глава 3. Гнев амаликитянина и указ об уничтожении
Глава 4. Во вретиіце и пепле
Глава 5. Скипетр милости, пир и виселица
Глава 6. Бессонная ночь и ее результаты
Глава 7. Второй пир и конец амаликитянина
Глава 8. Возвышение отверженного и указ милости
Глава 9. Избавление
Глава 10. Установление праздника Пурим
Глава 11. Провозглашение мира
No comments yet. Be the first!