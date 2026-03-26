Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Айронсайд - Книга Эсфирь

Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Bible Commentaries, Biblical Studies, Theology, Educational

В ее десяти волнующих главах нет ни упоминания какого-либо Божественного титула, ни какого-либо местоимения, указывающего на Бога.

Здесь также нет указания на молитву, в которую была бы включена мысль о Боге как о слушающем и отвечающем.

На первый взгляд, может показаться, что книга Есфирь в этом отношении не уникальна, так как книга Песнь Песней, кажется, составляет ей компанию, опуская всякие титулы Божества.

Но на самом деле это не так; потому что в оригинале в последней части стиха П. Песн. 8:6 находится существительное «Jah» (Вечный).

Генри Аллан Айронсайд - Книга Эсфирь

ISBN 978-966-8466-36-6

Christian Assemblies Support Trust, Worksop,
Great Britain, русское издание, 2008. «Живое слово»

Генри Аллан Айронсайд - Книга Эсфирь - Содержание

Введение

  • Глава 1. Пир у царя и развод Астини

  • Глава 2. Избрание Есфири и раскрытие измены

  • Глава 3. Гнев амаликитянина и указ об уничтожении

  • Глава 4. Во вретиіце и пепле

  • Глава 5. Скипетр милости, пир и виселица

  • Глава 6. Бессонная ночь и ее результаты

  • Глава 7. Второй пир и конец амаликитянина

  • Глава 8. Возвышение отверженного и указ милости

  • Глава 9. Избавление

  • Глава 10. Установление праздника Пурим

  • Глава 11. Провозглашение мира

Views 37
Rating
Added 26.03.2026
Author AlexDigger
Rate this publication:
/5 (0)

Comments

No comments yet. Be the first!

