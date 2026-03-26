Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Айронсайд - Песнь Песней Соломона

Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Bible Commentaries, Biblical Studies, Theology, Educational

Книга Песни Песней содержит несколько уроков для нашей жизни.

Поскольку Библия неоднократно сравнивает любовь Божью к Своему народу с любовью супружеской, эта книга поможет нам понять глубину Христовой любви к Церкви.

Х.Э. Айронсайд - Песнь Песней Соломона - Размышления на вечную тему

Пер. с англ. О. Тарасюк — Ровно: «Живое слово», 2005. — 80 с. ISBN 966-8466-14-4

Название оригинала на английском языке: «Addresses on the Song of Solomon», by H.A. Ironside

Published in cooperation with Christian Assemblies Support Trust, Worksop, Great Britain; Director Mitchell Cargill

Х.Э. Айронсайд - Песнь Песней Соломона - Размышления на вечную тему - Введение

Эта небольшая книга, предлагаемая нашему читателю, состоит из пересмотренных примечаний, существенно сокращенных толкований, поступивших в Moody Memorial Church в Чикаго в течение зимы 1931—1932. Ознакомившись с этими материалами, многие признали, что получили через них истинное благословение и пользу. Поступило сотни просьб опубликовать их отдельной книгой, и я с радостью принялся за работу. Подбирая и готовя материалы для книги, я снова и снова испытывал чувство радости в своей душе, размышляя над этой необыкновенно прекрасной частью Слова Божьего. Внимательный читатель сразу заметит, что мы не претендуем на то, чтобы досконально истолковать Песнь Песней. Мы, скорее, попробуем подчеркнуть в каждой части своего толкования несколько особо важных истин в каждой главе. Я надеюсь, читатель не обвинит меня в преднамеренном плагиате, встретив некоторые глубокие истины, еще раз подчеркнутые мной, на которые другие обратили внимание прежде меня. Я рад признать свою задолженность перед теми, в чью жизнь библейская книга Песни Песней принесла свежесть весны духовного восстановления, и сообщить, что с радостью использовал многие из их откровений в своей работе.

Особое благословение и пользу я получил от чтения «Песни Соломона» Аделаида Ньютона; «Размышления над Песней Соломона» Эндрю Миллера; «Духовная песнь» Дж. Беллета; «Песнь Песней» Джексона Дж. Б.; «Песня Соломона» Френда Н., и прекрасной работы на эту же тему А.С. Джебелейна. Все эти работы я могу со всей искренностью рекомендовать каждому, кто захочет глубже изучить затронутую в моих коротких рассуждениях тему.

Если Бог сможет использовать эту книгу для того, чтобы пробудить в сердце читателя глубокое желание развить более близкие отношения с Ним, чтобы открыть ему более глубокое понимание любви Христа, я буду считать свой труд не напрасным.

Х.Э. Айронсайд, Чикаго Февраль, 1933

Views 43
Rating
Added 26.03.2026
Author AlexDigger
Rate this publication:
/5 (0)

Comments

No comments yet. Be the first!

