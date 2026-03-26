Книга Песни Песней содержит несколько уроков для нашей жизни.

Поскольку Библия неоднократно сравнивает любовь Божью к Своему народу с любовью супружеской, эта книга поможет нам понять глубину Христовой любви к Церкви.

Х.Э. Айронсайд - Песнь Песней Соломона - Размышления на вечную тему

Название оригинала на английском языке: «Addresses on the Song of Solomon», by H.A. Ironside

Х.Э. Айронсайд - Песнь Песней Соломона - Размышления на вечную тему - Введение

Эта небольшая книга, предлагаемая нашему читателю, состоит из пересмотренных примечаний, существенно сокращенных толкований, поступивших в Moody Memorial Church в Чикаго в течение зимы 1931—1932. Ознакомившись с этими материалами, многие признали, что получили через них истинное благословение и пользу. Поступило сотни просьб опубликовать их отдельной книгой, и я с радостью принялся за работу. Подбирая и готовя материалы для книги, я снова и снова испытывал чувство радости в своей душе, размышляя над этой необыкновенно прекрасной частью Слова Божьего. Внимательный читатель сразу заметит, что мы не претендуем на то, чтобы досконально истолковать Песнь Песней. Мы, скорее, попробуем подчеркнуть в каждой части своего толкования несколько особо важных истин в каждой главе. Я надеюсь, читатель не обвинит меня в преднамеренном плагиате, встретив некоторые глубокие истины, еще раз подчеркнутые мной, на которые другие обратили внимание прежде меня. Я рад признать свою задолженность перед теми, в чью жизнь библейская книга Песни Песней принесла свежесть весны духовного восстановления, и сообщить, что с радостью использовал многие из их откровений в своей работе.

Особое благословение и пользу я получил от чтения «Песни Соломона» Аделаида Ньютона; «Размышления над Песней Соломона» Эндрю Миллера; «Духовная песнь» Дж. Беллета; «Песнь Песней» Джексона Дж. Б.; «Песня Соломона» Френда Н., и прекрасной работы на эту же тему А.С. Джебелейна. Все эти работы я могу со всей искренностью рекомендовать каждому, кто захочет глубже изучить затронутую в моих коротких рассуждениях тему.

Если Бог сможет использовать эту книгу для того, чтобы пробудить в сердце читателя глубокое желание развить более близкие отношения с Ним, чтобы открыть ему более глубокое понимание любви Христа, я буду считать свой труд не напрасным.

Х.Э. Айронсайд, Чикаго Февраль, 1933