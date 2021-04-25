Лоуренс Айрз - Старейшины Церкви

Айрз - Старейшины Церкви
Почему, собираясь говорить о старейшинах церкви, я вспоминаю о призвании Савла? Апостол Петр, обращаясь к старейшинам церкви, говорил и о себе как о старейшине. Петр не был апостолом и старейшиной, но его особое апостольское служение включало в себя исполнение более широких пастырских обязанностей. Апостолы были величайшими среди старейшин. Это общий принцип, из которого можно сделать вывод: то, что верно в применении к апостольскому призванию, верно и применительно к призванию старейшин, единственных земных правителей нашей церкви. А поскольку апостольское призвание неразделимо на призыв к вере и к апостольству, неразделимо и призвание старейшин.
Многие не согласятся с этим утверждением, ссылаясь на то, что иногда между призванием человека к вере во Христа и призванием к церковному управлению проходят долгие годы, следовательно, о едином призыве говорить нельзя. Я ответил бы им так: если Святой Дух воздвигает человека на пресвитерское или епископское служение, то это призвание, пусть даже через много лет, проистекает из первоначального призыва к вере во Христа. Призвание к вере - это всегда призыв к служению. Когда-то я слышал такие слова: "Тот, кто был призван проповедовать Благую весть, но последовал иному призванию, погубил свою душу".
О чем же пойдет речь в этом сочинении? Прежде чем остановиться на этом подробнее, я хотел бы подчеркнуть, что не претендую ни на глубину, ни на всестороннее освещение предмета. Я не намерен вступать в споры, ведущиеся сегодня среди пресвитериан, о том, сколько же чинов должно быть в церкви - два или три. Я лично убежден, что в Писании речь идет лишь о двух церковных должностях, навечно установленных свыше: о старейшинах и диаконах. Многолетнее изучение библейских текстов и раздумья над ними убедили меня, что хотя в Писании упоминаются такие чины, как епископ, старейшина, пастор, их назначение и полномочия в основном совпадают. Труд старейшин может быть разным, но речь все же идет об одном и том же служении, об одной и той же должности.
Далее, в основе моих рассуждений лежит убеждение, что, в соответствии с Писанием, каждая отдельная церковь и каждая местная община должна управляться собранием старейшин. В Новом Завете можно найти тому множество доказательств: Иак. 5:14 и Деян. 14:23 красноречиво говорят в пользу такой точки зрения. Следовательно, единственно законным единоличным правлением в Церкви можно признать правление одного Человека, которого Петр называет "Пастыреначальником". Кроме того, я считаю неоспоримым утверждение, что старейшины призываются к служению (и к исполнению своих обязанностей) на всю жизнь, и сложить с себя эти обязанности можно лишь в том случае, если их исполнение становится невозможным. Есть люди, которые после избрания старейшинами на несколько лет говорят, что согласились на это служение, потому что "каждый должен быть готов исполнить свой долг". Так же рассуждает юноша, который знает, что должен отслужить в армии положенный срок, хотя воинская служба его вовсе не интересует. Мыслимо ли, чтобы так говорили Петр или Павел? Разве один оставил свои сети, а другой - изучение иудейского Закона, чтобы "отбыть апостольскую повинность" в течение трех или шести лет?
Я не буду подробнее обосновывать эти утверждения; остановимся лучше на следующих шести положениях, к которым, по сути, сводится все содержание этого сочинения:
1. Служение старейшин ־ от Святого Духа Христова.
2. Взрослые люди, исповедующие Христа, наделены духовной способностью отличать тех, кого Дух Святой поставил на служение в качестве старейшин.
3. Духовное здоровье общины зависит от исполнения старейшинами их святого призвания.
4. Ожидать истинного повиновения старейшинам в библейском духе можно только там, где их выбирает сама община.
5. В сан старейшины может быть посвящен только тот, кто располагает всеми качествами, которые, как сказано в Писании, необходимы для этого служения.
6. Старейшины церкви руководят паствой сообща; пользуясь своими полномочиями, они должны всегда помнить об этом.
Лоуренс Айрз - Старейшины Церкви
Украина, 1998г.- 84с.
ISBN: 0-87552-258-0
Лоуренс Айрз - Старейшины Церкви - Содержание
Предисловие
Введение
- От Бога, а не от людей
- Избранные Церковью
- Трудящиеся по призванию
- Повиновение старейшинам
- Библейские требования к старейшинам
- Люди выбирают служение, Церковь выбирает людей
- Тщательный отбор
- От избрания до рукоположения
- О неустанном труде старейшин
- Разделение обязанностей
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