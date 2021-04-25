Лоуренс Айрз - Старейшины Церкви

Почему, собираясь говорить о старейшинах церкви, я вспоминаю о призвании Савла? Апостол Петр, обращаясь к старейшинам церкви, говорил и о себе как о старейшине. Петр не был апостолом и старейшиной, но его особое апостольское служение включало в себя исполнение более широких пастырских обязанностей. Апостолы были величайшими среди старейшин. Это общий принцип, из которого можно сделать вывод: то, что верно в применении к апостольскому призванию, верно и применительно к призванию старейшин, единственных земных правителей нашей церкви. А поскольку апостольское призвание неразделимо на призыв к вере и к апостольству, неразделимо и призвание старейшин.

Многие не согласятся с этим утверждением, ссылаясь на то, что иногда между призванием человека к вере во Христа и призванием к церковному управлению проходят долгие годы, следовательно, о едином призыве говорить нельзя. Я ответил бы им так: если Святой Дух воздвигает человека на пресвитерское или епископское служение, то это призвание, пусть даже через много лет, проистекает из первоначального призыва к вере во Христа. Призвание к вере - это всегда призыв к служению. Когда-то я слышал такие слова: "Тот, кто был призван проповедовать Благую весть, но последовал иному призванию, погубил свою душу".