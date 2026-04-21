Айссель - Сила намерения
Эта книга представляет собой 4-е издание бесед духовного учителя Селима Айсселя, посвящённых практическому управлению собственной жизнью через осознанность. Автор, называющий себя мастером «Пятого Пути», адаптирует древние знания восточных школ мудрости для современного западного человека, утверждая, что в нынешнюю эпоху каждый способен напрямую соприкоснуться с силой своей души без посредников и ритуалов.
Центральная идея книги заключается в том, что намерение — это не просто желание, а реальная сила, способная формировать события. Автор учит, как выйти из-под влияния чужих стремлений и эгрегоров, чтобы стать подлинным творцом своей судьбы, используя интеллектуальные, эмоциональные и физические ресурсы.
Селим Айссель - Сила намерения - Практические шаги к реализации
Москва: Амрита-Русь, 2014. — 116 с.
ISBN 978-5-00053-108-2
Селим Айссель - Сила намерения - Содержание
Природа намерения и электромагнитное поле: Обоснование того, как мысли и эмоции создают измеримое поле, влияющее на окружающий мир. Если человек не создает собственное намерение, он неизбежно оказывается во власти желаний других людей.
Миссия «Русской Души»: Анализ духовной истории человечества, в которой России отводится роль «срединного пути», способного примирить западный материализм и восточную духовность. Автор рассматривает Русскую Душу как силу, готовую направить эволюцию человечества в новую эпоху.
Пятый Путь и современная осознанность: Пересмотр традиционных учений (включая наследие Гурджиева). Айссель утверждает, что старые методы и ритуалы теряют силу, и сегодня акцент должен быть сделан на внутреннем состоянии и работе в группах.
Девять направлений Самадева (Эннеаграмма): Практическая база учения, включающая «йогу дервишей» (эвфония жестов), психологию эннеаграммы для познания себя, системные расстановки и энергетическую медицину.
Трансформация эго и поиск сущности: Ключи к пониманию того, из каких «маленьких я» состоит человек и как обрести целостность. Практические советы по работе над собой в повседневной жизни — от профессиональной деятельности до простых бытовых дел.
