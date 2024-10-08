<[Так] говорил р.Шимон бен Лакиш: ’,Что означает написанное [в книге Шмот, 24:12]: ,И сказал Б-г Моше: взойди ко Мне на гору и будь там, и Я дам тебе каменные скрижали, и Тору, и заповедь, которые Я написал для наставления их [сынов Израиля] ’? ,Скрижали’ — это десять заповедей, ,Тора’ — это Письменная Тора, ,заповедь’ — это Мишна, ,которые Я написал’ — это [книги] пророков и Писания, ,для наставления их’ — это Талмуд. [Написано так, чтобы] показать [нам] , что все это дано было Моше на [горе] Синай״ > (Талмуд, трактат Брахот, 5а).

В своем комментарии к Мишне (к главе Хелек трактата СанТедрин) один из величайших еврейских мудрецов всех времен Рамбам (р.Мо- ше бен Маймон, 1135—1204) перечисляет постулаты веры. Первые пять из них говорят о вере во Всевышнего, шестой и седьмой — об отношении к пророкам и пророчествам, восьмой, связывая воедино эти две группы постулатов, предписывает еврею верить в то, что Тора дана Б-гом через Моше, первого из пророков. Вот слова Рамбама:

< Восьмой постулат: Тора дана с Небес. Это значит, что мы должны верить: вся Тора, известная нам сейчас, — та самая Тора, которая была дана Моше, благословенна его память, и вся она — из уст Творца мира. Иными словами, всю Тору Всевышний передал Моше каким-то способом, условно названным речью. Неизвестно, каким именно образом она была передана ему, но бесспорно, что именно он ее получил и что был он подобен писцу, который под диктовку записывает исторические события, предания и заповеди; поэтому Тора называет Моше ”мехокек” (доел. — вырезающий письмена на камне). И нет никакой разницы между словами: ”И сыны Хама: Куш, и Мицрайим, и Пут, и Кнаан” (Брейшит, 10:6), ,,...а имя жены его МеТейтавель, дочь Матред” (Брейшит, 36:39), ,,А Тимна была наложницей Элифаза, сына Эйсава” (Брейшит, 36:12) — с одной стороны, и словами ,,Я Г-сподь, — Б-г твой” (Шмот,20:2) и ”Слушай, Израиль: Г-спо дь— Б-г наш, Г-сподь един!” (Дварим,6:4) — с другой. Ибо все эти слова — от Вседержителя мира, все они — Тора Г-сподня, цельная, чистая, святая, истинная.

А тот, кто говорит, что некоторые главы и рассказы [в Торе] Моше добавил от себя, — величайший из безбожников. ...Тот, кто полагает, что в Торе есть как основное, так и второстепенное, и что некоторые истории и рассказы несущественны, и что их добавил от себя Моше, утверждает тем самым, что Тора не дана с Небес. И даже если он говорит, что вся Тора [дана] с Небес, кроме [какого-то] определенного стиха, которого не произносил Всевышний, а Моше добавил его от себя, — это [про него сказано]: ,’...ибо слово Г-сподне он презрел” (Бемид- бар, 15:31).

Йегуа Айзенберг – Что такое Тора?

Перевод с иврита П.Гиль. – Второе исправленное издание. – Иерусалим: «Шамир», 5750 (1989). – 180 с.

ISBN 965 - 222 -024 -8

Йегуа Айзенберг – Что такое Тора? – Содержание

От издательства

Часть первая. Письменная тора

Глава первая. Тора, полученная с Небес

Глава вторая. Пророки и Писания

Глава третья. Масора

Глава четвертая. Вечность Торы

Часть вторая. Устная Тора

Глава первая. Для чего дана нам Устная Тора

Глава вторая. Законы Устной Торы

Глава третья. Полномочия пророка

Глава четвертая. Полномочия суда

Часть третья. Галаха. Эпоха танаим и амораим, эпоха геоним

Глава первая. Как формировалась Мишна

Глава вторая. Структура и содержание Мишны

Глава третья. Талмуд

Глава четвертая. Плахическая литература эпохи геоним

Часть четвертая. Эпоха поским

Глава первая. Ранние поским

Глава вторая. Поздние поским

Часть пятая. Агада и кабала

Глава первая. Агада

Глава вторая. Кабала