Азимов - Ближний Восток

Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Bible Commentaries, Biblical Studies, History, Religious Studies Atheism

В книге собраны ценные научные данные об истории, политике, религии, науках, искусстве, сельском хозяйстве и ремеслах народов, живших на территории Ближнего Востока. Вы получите полное и подробное представление о зарождении, развитии, расцвете и гибели могущественных цивилизаций шумеров, аккадян, амореев, халдеев, персов, македонян, парфян, арабов, тюрок, иудеев.

Азимов Айзек - Ближний Восток - История десяти тысячелетий

Пер. с англ. Б.Э. Верпаховского

М.: ЗАО Изд‑во Центрполиграф, 2002. – 331 с.

ISBN 5‑227‑01706‑9

Айзек Азимов - Ближний Восток - История десяти тысячелетий - Содержание

Глава 1. ШУМЕРЫ

  • Первые земледельцы

  • Животворные реки

  • Великие изобретения

  • Величайшее изобретение

  • Потоп

  • Войны

Глава 2. АККАДЯНЕ

  • Первая империя

  • Кочевники‑завоеватели

  • Город Авраама

Глава 3. АМОРЕИ

  • Входит Вавилон

  • Смена богов

  • Столп Закона

  • Пришествие коня

Глава 4. АССИРИЙЦЫ

  • Великий охотник

  • Железо

  • Ассирийский Гитлер

  • Кони становятся крупнее

  • Царица, которой не было

  • Политика депортаций

  • Последняя династия

  • Крах и ярость

  • На вершине могущества

  • Царственный библиотекарь

Глава 5. ХАЛДЕИ

  • Конец Ниневии

  • Раздел добычи

  • Вавилон во всей славе своей

  • Евреи в изгнании

  • Царственный антикварий

Глава 6. ПЕРСЫ

  • Благородный завоеватель

  • Война света и тьмы

  • Организатор

  • Конец Мардука

  • Битва братьев

Глава 7. МАКЕДОНЯНЕ

  • Союз против Персии

  • Давид побеждает Голиафа

  • Вавилон уходит

  • Обаяние Запада

Глава 8. ПАРФЯНЕ

  • Селевкиды уходят

  • Входит Рим

  • Бронированные всадники

  • Ничья

  • Рим на берегах Залива

Глава 9. САСАНИДЫ

  • Вновь входят персы

  • Обаяние прошлого

  • Возрождение Рима

  • Христианский враг

  • Столетие анархии

  • Еретики

  • Краткий миг просвещения

  • Краткий миг триумфа

Глава 10. АРАБЫ

  • История повторяется

  • Раскол ислама

  • Багдад

  • Халифы‑марионетки

Глава 11. ТЮРКИ

  • Наследники захватывают власть

  • Конец и начало поединка

  • Ассасины

  • Ужас из Центральной Азии

  • Оттоманы

Глава 12. ЕВРОПЕЙЦЫ

  • Возвращение людей Запада

  • Русские

  • Германцы

  • Израиль

ХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА

  • До нашей эры

  • Наша эра

Added 23.03.2026
Author brat lexmak
Related Books

All Books