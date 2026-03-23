В книге собраны ценные научные данные об истории, политике, религии, науках, искусстве, сельском хозяйстве и ремеслах народов, живших на территории Ближнего Востока. Вы получите полное и подробное представление о зарождении, развитии, расцвете и гибели могущественных цивилизаций шумеров, аккадян, амореев, халдеев, персов, македонян, парфян, арабов, тюрок, иудеев.

Азимов Айзек - Ближний Восток - История десяти тысячелетий

Пер. с англ. Б.Э. Верпаховского

М.: ЗАО Изд‑во Центрполиграф, 2002. – 331 с.

ISBN 5‑227‑01706‑9

Айзек Азимов - Ближний Восток - История десяти тысячелетий - Содержание

Глава 1. ШУМЕРЫ

Первые земледельцы

Животворные реки

Великие изобретения

Величайшее изобретение

Потоп

Войны

Глава 2. АККАДЯНЕ

Первая империя

Кочевники‑завоеватели

Город Авраама

Глава 3. АМОРЕИ

Входит Вавилон

Смена богов

Столп Закона

Пришествие коня

Глава 4. АССИРИЙЦЫ

Великий охотник

Железо

Ассирийский Гитлер

Кони становятся крупнее

Царица, которой не было

Политика депортаций

Последняя династия

Крах и ярость

На вершине могущества

Царственный библиотекарь

Глава 5. ХАЛДЕИ

Конец Ниневии

Раздел добычи

Вавилон во всей славе своей

Евреи в изгнании

Царственный антикварий

Глава 6. ПЕРСЫ

Благородный завоеватель

Война света и тьмы

Организатор

Конец Мардука

Битва братьев

Глава 7. МАКЕДОНЯНЕ

Союз против Персии

Давид побеждает Голиафа

Вавилон уходит

Обаяние Запада

Глава 8. ПАРФЯНЕ

Селевкиды уходят

Входит Рим

Бронированные всадники

Ничья

Рим на берегах Залива

Глава 9. САСАНИДЫ

Вновь входят персы

Обаяние прошлого

Возрождение Рима

Христианский враг

Столетие анархии

Еретики

Краткий миг просвещения

Краткий миг триумфа

Глава 10. АРАБЫ

История повторяется

Раскол ислама

Багдад

Халифы‑марионетки

Глава 11. ТЮРКИ

Наследники захватывают власть

Конец и начало поединка

Ассасины

Ужас из Центральной Азии

Оттоманы

Глава 12. ЕВРОПЕЙЦЫ

Возвращение людей Запада

Русские

Германцы

Израиль

ХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА