Как сказано в предисловии к этой книге (п. 2), она написана для тех, кто спрашивает себя о цели своего существования: Давайте зададим себе вопрос, который хотя и часто возникает у нас, но всегда застаёт нас врасплох – вопрос, пред которым все иные вопросы исчезают как дым, вопрос, встающий перед каждым в этом мире: ״Для чего я живу? Что дают мне эти нелёгкие годы моего существования здесь, в этом мире, за которые так дорого приходится платить, а множество страданий никак не перекрываются немногими радостями, пока не закончу я, как и все эту жизнь больным и изнеможённым?!״



Над этим вопросом задумывается каждый, даже в детстве в каждом из нас возникал этот вопрос. И конечно же великие умы в течение тысяч лет пытались исследовать этот вопрос и ответить на него. Но, несмотря на все наши усилия, этот проклятый вопрос сегодня, как и прежде, встаёт перед каждым во всей своей горечи, оскорбляя и унижая наше достоинство, демонстрацией отсутствия в нас ответа о нашем существовании, показывая, отсутствием в нас ответа, всю нашу ничтожность, – пока удаётся нам найти всем известное ״решение – ״закрыв на него глаза, забыться и продолжить существовать бесцельно, как и вчера.

Но есть достойный ответ на этот вопрос: ״Познай Творца и увидишь насколько все прекрасно.״



Познанием Творца и приведением человека к совершенному и вечному существованию в абсолютном познании и владении управлением своей судьбой и занимается книга ״Талмуд Десяти Сфирот .״Каким образом? – Несколько иным чем обычные учёные книги!

В том же предисловии (п. 155) дан ответ: Но если каббалистические книги описывают непостигаемые непосвящёнными высшие миры, почему же каббалисты обязывают каждого человека изучать Каббалу? – Потому что есть в изучении Каббалы великая сила, о которой необходимо знать всем: изучающий Каббалу, даже ещё не ощущающий того, что изучает, своим желанием понять и ощутить изучаемое, возбуждает на себя воздействие окружающего света.



Каждый из людей достигнет своего вечного совершенного, которое задумано Творцом для каждого из нас. А кто не постиг этого состояния в настоящей своей жизни, постигнет его в какой-то своей будущей жизни (следующем кругообороте), ведь будет рождаться в этом мире вновь и вновь до тех пор, пока не постигнет уготовленного ему Творцом вечного и совершенного состояния.



Бааль Сулам - Учение о Десяти Сфирот - Том 1 - Маасэ Берешит - Первичное Действие

Редакция и перевод Ainsophor

Первое издание, 2016 г. - 756 с.

Бааль Сулам - Учение о Десяти Сфирот - Том 1 - Маасэ Берешит - Первичное Действие - Содержание

Часть 1 – Сокращение и линия. Изучает: четыре стадии, мир Бесконечности, Цимцум Алеф, Кав

Часть 2 – Игулим и Ёшер. Изучает: строение парцу́фа, кели́ м де-игули́ м и кели́ м де-Ёшер

Часть 3 – Прямой и отражённый свет. Изучает: миры АБЕА́ , их элементы и связь

Часть 4 – Десять сфирот Акудим. Изучает: детали творения, виды света и кели́ м

Часть 5 – Десять сфирот Акудим во втором распространении. Изучает: вход света в кли и выход из него

Часть 6 – Десять сфирот мира Некудим

Часть 7 – Разбиение келим

Часть 8 – Десять сфирот мира Ацилу́т

Часть 9 – Сочетания сфиро́т

Когда приходит время Зо״Н исправиться после того как исправились Ав״И: то нуждаются в исправлении посредством Ибура, чтобы вошли света шести некудот Зеир Анпина в виде Ибура внутрь его Имы, и там пройдут отбор разбитые келим, упавшие в Брия и исправятся там.

Бааль Сулам - Учение о Десяти Сфирот - Том 2 - Маасэ-Меркава - Действие Созидания

Редакция и перевод Ainsophor

Первое издание, 2016 г. - 757 с.

Бааль Сулам - Учение о Десяти Сфирот - Том 2 - Маасэ-Меркава - Действие Созидания - Содержание

Часть 10 – Первое созревание Зеир Анпина

Часть 11 – Света, искры и келим зародыша и второе созревание

Часть 12 – Рождение и вскармливание Зеир Анпина

Часть 13 – Исправления рейша и дикна Арих Анпина

Часть 14 – Большое состояние Зеир Анпина

Часть 15 – Строение нуквы Зеир Анпина

Часть 16 – Три мира Брия, Ецира, Асия. Изучает: миры Брия, Ецира, Асия и парцуф Адам Ришон