Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Бабаев – Путь в Иерушалаим

Алексей Бабаев – Путь в Иерушалаим
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, Philology Literature, *Biographies Memoirs
Как-то мать послала меня в магазин за сахаром. Деньги дала под расчет, мне оставалось только подойти к прилавку и попросить двести граммов сахарного песка. Так я, в общем- то, и сделал. Продавщица отмерила двести граммов, я рас­платился. Дома мать забрала у меня кулек, высыпала содержимое в кастрюлю - она как раз только что тыкву сварила. Когда вся семья собралась за столом, мама сняла крышку... и ахнула - тыква была покрыта толстым слоем манной каши. С сахарным песком, так понимаю, эта крупа была в одну цену, и, на­верное, увидев на прилавке свою любимую манку, я и сам не заметил, как попросил ее вместо песка...
Другой случай. Однажды я вернулся из школы, когда мамы дома еще не было. Пришел я голодный - дай, думаю, себе кар­тошечки пожарю. Зажег примус, поставил сковородку, налил туда масло. Только сковородка чуть подогрелась, масло стало пениться. Выключаю огонь - масло как масло. Опять зажигаю - снова бурлит. И так несколько раз. Потом уж бросил. - ну, думаю, его к чертям! Мать приходит, ей жалуюсь. «да ты что, сыночек, - говорит. - Это же машинное масло!» Как ни странно, мама меня не обругала. Нас вообще не на­казывали. Хотя иной раз и было за что". В школе, помню, девочка из соседнего класса говорит: «Се­годня ваш класс заниматься не будет - учительница заболе­ла». Ну, сказала и сказала - вместе с другими ребятами мы решили проведать больную учительницу." На следующий день нас вызывают к директору: «Почему вчера ушли из школы?» Оказывается, классы объединили, занятия все-таки состоялись, а мы вроде как оказались прогульщиками. Я объясняю: так, мол, и так, нам сказали, что занятий не будет, что учительница заболела, мы пошли к ней домой... И вытаскиваю из толпы эту девочку.
- Я не так сказала! - кричит. Ну, я ее и ударил - несправедливость с детства не терплю. Тут же, конечно, папу вызвали в школу. Вечером возвращаюсь домой -от родителей ни полслова. Меня бы отругать как следует - все-таки девочку ударил, нехорошо... Но наказания так и непоследовало. Больше того! Отец еще и кос- мне новый купил. Всегда потом корил его за это, говорил: мне надо было по шее дать, так я бы вел себя лучше... А вот еще эпизод. Дома родителей не было, мою старшую сестру Фиру оставили за старшую - наливает мне первое. Но как! Берет со стола грязную тарелку - с остатками недоеденного супа даже! - добавляет туда из кастрюли и протягивает мне. Ничего ей не сказал: отодвинул от себя тарелку, пошел за чистой. Смотрю: Фира так же молча берет первую тарелку, выливает из нее суп, моет как следует и наливает себе. Вот этого я уже стерпеть не мог. Опрокинул ее тарелку: «Ах, зна­чит, себе можно было поменять, а мне нет?!»
Ну, такой характер. И, самое главное, все это сходило мне с рук: родители нас не то что не наказывали - не ругали даже.

Алексей Бабаев – Путь в Иерушалаим

Издательство – «У Никитских ворот»
Москва – 2009 г. / 124 с.
ISBN 978-5-87449-079-5

Алексей Бабаев – Путь в Иерушалаим – Содержание

  • Папины сказки
  • Не имей сто рублей
  • Другие 24 часа
  • Слезы Лио
  • Жену украдут - полбеды
  • Меняю девочку на мальчика
  • Улица имени дяди Ихиила
  • Пирожные под столом
  • Крепкие орешки
  • Такой уж характер
  • Германия вероломно напала
  • Ты не такой умный, ноты счастливый
  • Сладкая жизнь
  • Холодная зима 1943-го
  • Где мои шестнадцать лет
  • Театр одной актрисы
  • Без меня меня женили
  • В Москву!
  • Кавказский пленник
  • Кто потерял документы?
  • Если б я был султан
  • Хлеб всему голова
  • Простите, но я не мужчина
  • Цирк, да и только!
  • Аты-баты -и в солдаты
  • Восемь тысяч на мелкие расходы
  • Бабаев - разгильдяй!
  • Ну настоящий полковник!
  • Тайна за семью печатями
  • Месть лейтенанта
  • Бери шинель
  • Восток - дело тонкое
  • Брючный детектив
  • Семь раз отмерь
  • На пути в Кисловодск
  • Палец покажи - руки не будет
  • Безумная ночь в Ленинграде
  • Ушел по-английски
  • Ах, какая девочка!
  • Шашлык для Ивана»
  • Коза Ностра
  • Для меня ранг не важен
  • Роковая ошибка
  • Выйти сухим из воды
  • Обиженная прима
  • Полет нормальный
  • Комедия Эфроса
  • Право руля!
  • Свидетельница ночного происшествия
  • Нежный возраст
  • Золотые медалисты
  • Свадьба под дождем
  • Пятьдесят на пятьдесят
  • Оказывается, я родился летом
  • Только не уезжай!
  • Секрет моей мамы
  • Надо меньше пить!
  • Мех сквозь слезы
  • На пороге тысячелетия
  • На родину отцов!
  • Земля обетованная
  • Страна Лимония
  • От болезней всех полезней
  • Пить или не пить
  • Свою береги, соседок трать
  • Как молодой отец, скажу
  • Через пять тысяч лет поговорим
  • И это все о нем!
Views 167
Rating 5.0 / 5
Added 13.06.2025
Author brat librarian
Rate this publication:
5.0/5 (1)

Comments

No comments yet. Be the first!

Related Books

All Books