Бабаев – Путь в Иерушалаим
Как-то мать послала меня в магазин за сахаром. Деньги дала под расчет, мне оставалось только подойти к прилавку и попросить двести граммов сахарного песка. Так я, в общем- то, и сделал. Продавщица отмерила двести граммов, я расплатился. Дома мать забрала у меня кулек, высыпала содержимое в кастрюлю - она как раз только что тыкву сварила. Когда вся семья собралась за столом, мама сняла крышку... и ахнула - тыква была покрыта толстым слоем манной каши. С сахарным песком, так понимаю, эта крупа была в одну цену, и, наверное, увидев на прилавке свою любимую манку, я и сам не заметил, как попросил ее вместо песка...
Другой случай. Однажды я вернулся из школы, когда мамы дома еще не было. Пришел я голодный - дай, думаю, себе картошечки пожарю. Зажег примус, поставил сковородку, налил туда масло. Только сковородка чуть подогрелась, масло стало пениться. Выключаю огонь - масло как масло. Опять зажигаю - снова бурлит. И так несколько раз. Потом уж бросил. - ну, думаю, его к чертям! Мать приходит, ей жалуюсь. «да ты что, сыночек, - говорит. - Это же машинное масло!» Как ни странно, мама меня не обругала. Нас вообще не наказывали. Хотя иной раз и было за что". В школе, помню, девочка из соседнего класса говорит: «Сегодня ваш класс заниматься не будет - учительница заболела». Ну, сказала и сказала - вместе с другими ребятами мы решили проведать больную учительницу." На следующий день нас вызывают к директору: «Почему вчера ушли из школы?» Оказывается, классы объединили, занятия все-таки состоялись, а мы вроде как оказались прогульщиками. Я объясняю: так, мол, и так, нам сказали, что занятий не будет, что учительница заболела, мы пошли к ней домой... И вытаскиваю из толпы эту девочку.
- Я не так сказала! - кричит. Ну, я ее и ударил - несправедливость с детства не терплю. Тут же, конечно, папу вызвали в школу. Вечером возвращаюсь домой -от родителей ни полслова. Меня бы отругать как следует - все-таки девочку ударил, нехорошо... Но наказания так и непоследовало. Больше того! Отец еще и кос- мне новый купил. Всегда потом корил его за это, говорил: мне надо было по шее дать, так я бы вел себя лучше... А вот еще эпизод. Дома родителей не было, мою старшую сестру Фиру оставили за старшую - наливает мне первое. Но как! Берет со стола грязную тарелку - с остатками недоеденного супа даже! - добавляет туда из кастрюли и протягивает мне. Ничего ей не сказал: отодвинул от себя тарелку, пошел за чистой. Смотрю: Фира так же молча берет первую тарелку, выливает из нее суп, моет как следует и наливает себе. Вот этого я уже стерпеть не мог. Опрокинул ее тарелку: «Ах, значит, себе можно было поменять, а мне нет?!»
Ну, такой характер. И, самое главное, все это сходило мне с рук: родители нас не то что не наказывали - не ругали даже.
Алексей Бабаев – Путь в Иерушалаим
Издательство – «У Никитских ворот»
Москва – 2009 г. / 124 с.
ISBN 978-5-87449-079-5
Алексей Бабаев – Путь в Иерушалаим – Содержание
- Папины сказки
- Не имей сто рублей
- Другие 24 часа
- Слезы Лио
- Жену украдут - полбеды
- Меняю девочку на мальчика
- Улица имени дяди Ихиила
- Пирожные под столом
- Крепкие орешки
- Такой уж характер
- Германия вероломно напала
- Ты не такой умный, ноты счастливый
- Сладкая жизнь
- Холодная зима 1943-го
- Где мои шестнадцать лет
- Театр одной актрисы
- Без меня меня женили
- В Москву!
- Кавказский пленник
- Кто потерял документы?
- Если б я был султан
- Хлеб всему голова
- Простите, но я не мужчина
- Цирк, да и только!
- Аты-баты -и в солдаты
- Восемь тысяч на мелкие расходы
- Бабаев - разгильдяй!
- Ну настоящий полковник!
- Тайна за семью печатями
- Месть лейтенанта
- Бери шинель
- Восток - дело тонкое
- Брючный детектив
- Семь раз отмерь
- На пути в Кисловодск
- Палец покажи - руки не будет
- Безумная ночь в Ленинграде
- Ушел по-английски
- Ах, какая девочка!
- Шашлык для Ивана»
- Коза Ностра
- Для меня ранг не важен
- Роковая ошибка
- Выйти сухим из воды
- Обиженная прима
- Полет нормальный
- Комедия Эфроса
- Право руля!
- Свидетельница ночного происшествия
- Нежный возраст
- Золотые медалисты
- Свадьба под дождем
- Пятьдесят на пятьдесят
- Оказывается, я родился летом
- Только не уезжай!
- Секрет моей мамы
- Надо меньше пить!
- Мех сквозь слезы
- На пороге тысячелетия
- На родину отцов!
- Земля обетованная
- Страна Лимония
- От болезней всех полезней
- Пить или не пить
- Свою береги, соседок трать
- Как молодой отец, скажу
- Через пять тысяч лет поговорим
- И это все о нем!
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