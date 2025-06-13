Как-то мать послала меня в магазин за сахаром. Деньги дала под расчет, мне оставалось только подойти к прилавку и попросить двести граммов сахарного песка. Так я, в общем- то, и сделал. Продавщица отмерила двести граммов, я рас­платился. Дома мать забрала у меня кулек, высыпала содержимое в кастрюлю - она как раз только что тыкву сварила. Когда вся семья собралась за столом, мама сняла крышку... и ахнула - тыква была покрыта толстым слоем манной каши. С сахарным песком, так понимаю, эта крупа была в одну цену, и, на­верное, увидев на прилавке свою любимую манку, я и сам не заметил, как попросил ее вместо песка...

Другой случай. Однажды я вернулся из школы, когда мамы дома еще не было. Пришел я голодный - дай, думаю, себе кар­тошечки пожарю. Зажег примус, поставил сковородку, налил туда масло. Только сковородка чуть подогрелась, масло стало пениться. Выключаю огонь - масло как масло. Опять зажигаю - снова бурлит. И так несколько раз. Потом уж бросил. - ну, думаю, его к чертям! Мать приходит, ей жалуюсь. «да ты что, сыночек, - говорит. - Это же машинное масло!» Как ни странно, мама меня не обругала. Нас вообще не на­казывали. Хотя иной раз и было за что". В школе, помню, девочка из соседнего класса говорит: «Се­годня ваш класс заниматься не будет - учительница заболе­ла». Ну, сказала и сказала - вместе с другими ребятами мы решили проведать больную учительницу." На следующий день нас вызывают к директору: «Почему вчера ушли из школы?» Оказывается, классы объединили, занятия все-таки состоялись, а мы вроде как оказались прогульщиками. Я объясняю: так, мол, и так, нам сказали, что занятий не будет, что учительница заболела, мы пошли к ней домой... И вытаскиваю из толпы эту девочку.

- Я не так сказала! - кричит. Ну, я ее и ударил - несправедливость с детства не терплю. Тут же, конечно, папу вызвали в школу. Вечером возвращаюсь домой -от родителей ни полслова. Меня бы отругать как следует - все-таки девочку ударил, нехорошо... Но наказания так и непоследовало. Больше того! Отец еще и кос- мне новый купил. Всегда потом корил его за это, говорил: мне надо было по шее дать, так я бы вел себя лучше... А вот еще эпизод. Дома родителей не было, мою старшую сестру Фиру оставили за старшую - наливает мне первое. Но как! Берет со стола грязную тарелку - с остатками недоеденного супа даже! - добавляет туда из кастрюли и протягивает мне. Ничего ей не сказал: отодвинул от себя тарелку, пошел за чистой. Смотрю: Фира так же молча берет первую тарелку, выливает из нее суп, моет как следует и наливает себе. Вот этого я уже стерпеть не мог. Опрокинул ее тарелку: «Ах, зна­чит, себе можно было поменять, а мне нет?!»

Ну, такой характер. И, самое главное, все это сходило мне с рук: родители нас не то что не наказывали - не ругали даже.

Алексей Бабаев – Путь в Иерушалаим

Издательство – «У Никитских ворот»

Москва – 2009 г. / 124 с.

ISBN 978-5-87449-079-5

Алексей Бабаев – Путь в Иерушалаим – Содержание