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Философия - учебник

Философия - учебник
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Philosophy, Educational
Учебник подготовлен по результатам совместной работы большого творческого коллектива. Его появление обусловлено рядом причин. Одна из них - потребность в учебнике, соответствующем современным требованиям, предъявляемым к уровню подготовки специалистов высшей квалификации по различным направлениям, и обладающем определенной степенью универсальности.
Ориентируясь на сложившиеся традиционные формы преподавания философии, руководствуясь обновленными требованиями государственного образовательного стандарта, авторы стремились внести новизну в характер преподнесения материала, используя в педагогическом процессе разнообразные формы, соизмеряя содержание философского знания со спецификой современной социокультурной ситуации, устремлениями студенческой молодежи овладеть ключевыми типами грамотности и базовыми навыками XXI в. Задача авторов - представить философию как целостное знание - продиктована идеей академика В.С. Степина о наличии глубинной связи между преемственностью и кумулятивностью философских знаний, с одной стороны, и их системной организацией, с другой.
Предлагаемая концепция учебника способствует созданию содержательной базы для осуществления целей компетентностного подхода - формирование мировоззрения обучающейся молодежи, повышение культуры мышления, развитие способности не только продуцировать, но и критически осмысливать новые идеи, быть готовыми учиться в течение жизни, проявлять ответственность в работе.

Л.Г. Бабахова, Т.А. Бондаренко, Т.И. Ерошенко [и др.] - Философия : учебник

Под общ. ред. Е.Е. Несмеянова, Г.С. Харламовой
Донской государственный технический университет
Ростов-на-Дону : ДГТУ, 2022. - 409 с.
ISBN 978-5-7890-1983-2

Л.Г. Бабахова, Т.А. Бондаренко, Т.И. Ерошенко [и др.] - Философия : учебник - Содержание

  • Предисловие
  • Глава 1. ПРЕДМЕТНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ ФИЛОСОФИИ
  • Глава 2. ФИЛОСОФИЯ ДРЕВНЕГО ВОСТОКА
  • Глава 3. АНТИЧНАЯ ФИЛОСОФИЯ
  • Глава 4. ФИЛОСОФИЯ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ
  • Глава 5. ФИЛОСОФИЯ ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ
  • Глава 6. ФИЛОСОФИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ И ЭПОХИ ПРОСВЕЩЕНИЯ
  • Глава 7. НЕМЕЦКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ
  • Глава 8. ЗАПАДНАЯ ФИЛОСОФИЯ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX - СЕРЕДИНЫ XX ВЕКА
  • Глава 9. РУССКАЯ ФИЛОСОФИЯ
  • Глава 10. БЫТИЕ
  • Глава 11. ФИЛОСОФСКОЕ УЧЕНИЕ О МАТЕРИИ
  • Глава 12. СОЗНАНИЕ
  • Глава 13. ФИЛОСОФСКОЕ УЧЕНИЕ О ПОЗНАНИИ
  • Глава 14. ФИЛОСОФСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ
  • Глава 15. СОЦИАЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ
  • Глава 16. ФИЛОСОФИЯ ТЕХНИКИ. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО И ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
  • Глава 17. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ
Заключение
Словарь философских терминов
Рекомендуемая литература
Views 708
Rating 5.0 / 5
Added 03.06.2025
Author brat christifid
Rate this publication:
5.0/5 (3)

Comments (1 comment)

G
gios76 3 years ago

спасибо

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