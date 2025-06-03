Учебник подготовлен по результатам совместной работы большого творческого коллектива. Его появление обусловлено рядом причин. Одна из них - потребность в учебнике, соответствующем современным требованиям, предъявляемым к уровню подготовки специалистов высшей квалификации по различным направлениям, и обладающем определенной степенью универсальности.

Ориентируясь на сложившиеся традиционные формы преподавания философии, руководствуясь обновленными требованиями государственного образовательного стандарта, авторы стремились внести новизну в характер преподнесения материала, используя в педагогическом процессе разнообразные формы, соизмеряя содержание философского знания со спецификой современной социокультурной ситуации, устремлениями студенческой молодежи овладеть ключевыми типами грамотности и базовыми навыками XXI в. Задача авторов - представить философию как целостное знание - продиктована идеей академика В.С. Степина о наличии глубинной связи между преемственностью и кумулятивностью философских знаний, с одной стороны, и их системной организацией, с другой.

Предлагаемая концепция учебника способствует созданию содержательной базы для осуществления целей компетентностного подхода - формирование мировоззрения обучающейся молодежи, повышение культуры мышления, развитие способности не только продуцировать, но и критически осмысливать новые идеи, быть готовыми учиться в течение жизни, проявлять ответственность в работе.

Л.Г. Бабахова, Т.А. Бондаренко, Т.И. Ерошенко [и др.] - Философия : учебник

Под общ. ред. Е.Е. Несмеянова, Г.С. Харламовой

Донской государственный технический университет

Ростов-на-Дону : ДГТУ, 2022. - 409 с.

ISBN 978-5-7890-1983-2

Л.Г. Бабахова, Т.А. Бондаренко, Т.И. Ерошенко [и др.] - Философия : учебник - Содержание

Предисловие

Глава 1. ПРЕДМЕТНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ ФИЛОСОФИИ

Глава 2. ФИЛОСОФИЯ ДРЕВНЕГО ВОСТОКА

Глава 3. АНТИЧНАЯ ФИЛОСОФИЯ

Глава 4. ФИЛОСОФИЯ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ

Глава 5. ФИЛОСОФИЯ ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ

Глава 6. ФИЛОСОФИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ И ЭПОХИ ПРОСВЕЩЕНИЯ

Глава 7. НЕМЕЦКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ

Глава 8. ЗАПАДНАЯ ФИЛОСОФИЯ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX - СЕРЕДИНЫ XX ВЕКА

Глава 9. РУССКАЯ ФИЛОСОФИЯ

Глава 10. БЫТИЕ

Глава 11. ФИЛОСОФСКОЕ УЧЕНИЕ О МАТЕРИИ

Глава 12. СОЗНАНИЕ

Глава 13. ФИЛОСОФСКОЕ УЧЕНИЕ О ПОЗНАНИИ

Глава 14. ФИЛОСОФСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ

Глава 15. СОЦИАЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ

Глава 16. ФИЛОСОФИЯ ТЕХНИКИ. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО И ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

Глава 17. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ

Заключение

Словарь философских терминов

Рекомендуемая литература