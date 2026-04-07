Энциклопедический словарь «Судьба мифа» — это итоговый труд жизни выдающегося петербургского эрудита и филолога-классика Игоря Бабанова. Книга представляет собой уникальный справочник, не имеющий аналогов в мировой литературе по полноте охвата материала. Автор ставил перед собой задачу проследить жизнь античного мифологического сюжета сквозь тысячелетия: от его зарождения в Древней Греции до интерпретаций в европейской живописи, музыке, драматургии и поэзии Нового и Новейшего времени. Каждая статья словаря — это сжатая, но информационно насыщенная летопись трансформации образа, где рядом с античными авторами (Гомером, Овидием, Еврипидом) соседствуют имена творцов эпохи Возрождения, барокко, классицизма и современности.

Издание включает в себя как развернутые очерки с подробным изложением самих мифов, так и краткие аналитические статьи, ставшие основой для знаменитой энциклопедии «Мифы народов мира». Особенность подхода Бабанова заключается в «вертикальном» и «горизонтальном» срезах культуры: читатель может увидеть, как одна и та же «бедняжка Дидона» или «несчастный Агамемнон» вдохновляли десятки композиторов на создание опер и сотни художников на написание полотен. Автор, обладавший феноменальной памятью и глубоким чувством «самодвижения истории», превращает справочные данные в живой диалог эпох. Книга снабжена комментариями наследников и архивными материалами, что делает её не только ценным научным инструментом для искусствоведов и филологов, но и захватывающим чтением для любого интеллектуального читателя.

И. Е. Бабанов — Судьба мифа. Энциклопедический словарь

М. ; СПб.: Т8 Издательские Технологии / Пальмира, 2025. — 496 с. (Серия «Пальмира — искусство»)

ISBN 978-5-517-10865-4. Предисловие Д. С. Лихачева.

