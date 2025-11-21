Бабынин Валерий - Победоносное шествие или последний бастион - Очерки по христианскому вероучению

К решению написать эту книгу я пришел тогда, когда понял, что у меня нет иного способа выразить наиболее полно и стройно все то, что меня волнует и о чем хочется поделиться с другими людьми. Написание книги само по себе является благословенным временем потому, что в процессе работы над книгой мировоззрение начинает приобретать черты целостности и гармонии. А это то, чего всегда ищут и ждут в своей жизни люди - даже те, кто уже отчаялся в своих поисках и говорит, что гармонии и смысла не существует. В глубине души каждый человек все же надеется, что однажды это с ним произойдет.

Письменность вообще является особой привилегией человека, который однажды стал использовать знак для изображения вещей и явлений этого мира на плоскости. Эти знаки помогали шумерам, творцам клинописного письма, создавать классификацию вещей, документы хозяйственной отчетности, закладные надписи, культовые тексты, списки. Но клинопись только тогда стала подлинной письменностью, когда позволила людям зафиксировать мысли и живую речь и, таким образом, сохранить суть и смысл происходящего, передать опыт и знания во времени другим людям. С тех пор люди пишут, пишут много, и с удовольствием. А мир, окружающий нас, такой большой и многосложный, несмотря на все мрачные прогнозы о новом тысячелетии, продолжает жить. И само продолжение этой жизни на планете Земля говорит о великом и значительном действии, суть которого пытается постичь каждый человек.

Уходят в прошлое, превращаясь в исторические документы, мрачные измы бурного XX века: марксизм, анархизм, нацизм, экзистенциализм и другие. Человечество робко и растерянно вступило в эпоху, которую кто-то назвал эстетическим термином «постмодернизм», не зная толком, что же он означает для современного мира. Культурологи и теоретики искусства говорят, что постмодернизм снимает напряжение между авангардом и традицией, он лоялен й внимателен ко всем временам и стилям, готов их переосмыслить и отразить жизнь так, как желает того каждый художник. Это может быть ирония или серьезный взгляд, но главное, чтобы это было искренне, и тогда оно имеет право на существование. Вероятно, поэтому термин постмодернизм нравится молодежи. Она всегда бунтует против косности и консерватизма, и в этом возрасте кажется, что одно только ознакомление с разнообразием вещей и явлений может вечно радовать.

Бабынин Валерий - Победоносное шествие или последний бастион - Очерки по христианскому вероучению

Издательство “Тюльпан” Евангельской Пресвитерианской Церкви г. Одессы, Украина, 2006. — 386 с.

Бабынин Валерий - Победоносное шествие или последний бастион - Содержание