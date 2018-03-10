Есть такая детская игрушка – шар, изменяющий свой внешний рисунок. Дети подбрасывают его вверх, и во время полета внешняя поверхность шара меняется, и в руку падает уже другой шар, иного цвета и с другим рисунком. Когда мои дети впервые показали мне эту игрушку, я очень удивился, пока не разобрался, как это устроено. Под воздействием силы толчка внутренняя конструкция шара, состоящая из шестеренок, переворачивается внутри и заставляет в полете изменяться плоскости на поверхности шара, связанные с центральной частью, – в результате происходит эффект изменения шара. Подобно этому шару наши души также в течение всей жизни постоянно изменяются.

Бог как бы поднимает каждого из нас на высоту Своей небесной истины и приближает нас к Себе. От этого у нас в голове и сердце что-то серьезно меняется. После этого изменения и преображения мы приземляемся на эту грешную землю, но приземляемся уже другими существами. От познания Божьей истины мир озаряется каким-то невероятным сказочным светом, и хочется, чтобы эта сказка длилась вечно. Но одни люди со временем теряют эти удивительные откровения и не могут найти им применение в своей жизни, а другие хранят их в своих сердцах и памяти, и, несмотря на все трудности и страдания, видят в этом наивысшее благо своей жизни.



Противостояние истины и лжи в этом мире продолжается. Духовная война проходит в каждом человеческом сердце, на уровне межличностных отношений и между целыми народами. Мировое зло по-прежнему хочет внушить людям свою ложь: «Бога нет. Возьми как можно больше и уйди». Бог говорит: «Обратитесь ко Мне и живите. Блаженнее отдавать, чем принимать». Противостояние мировоззрений длится уже многие тысячелетия, но если бы можно было досконально пронаблюдать за каждой человеческой жизнью, то нетрудно было бы увидеть – Божья истина всегда торжествует.

Бабынин Валерий - Тайна открытой двери

Одесса, изд-во «Optimum»,

2015, 273 с.

ISBN 978-966-344-638-7

Бабынин Валерий - Тайна открытой двери - Содержание

Вступление

Глава 1. Между двумя мирами

Глава 2. Юное человечество

Глава 3. От ветхого к новому

Глава 4. Служение осуждения и служение оправдания

Глава 5. «Пора вам понять главное»

Глава 6. Нетленное семя дает всходы

Глава 7. Жизнь только начинается

Глава 8. Принять свое время

Глава 9. Жить лучше

Глава 10. Распределять и жертвовать

Список использованной литературы

Бабынин Валерий - Тайна открытой двери - Глава 2 - Юное человечество

В нашем семейном архиве сохранилась кинопленка, на которой отец усаживает меня в семилетнем возрасте за руль автомобиля «Волга» ГАЗ-24 где-то за городом, на проселочной дороге, и я сам веду автомобиль под ободрение и смех отца и его друзей. Это одно из самых ярких и прекрасных воспоминаний, которые сохранились от моего детства. Я всегда с большой завистью и вожделением смотрел на крепкие руки отца, когда он расслаблено и даже немного небрежно вел автомобиль на большой скорости. Ветер задувал в его открытое окно, теребя его красивые кудри, и все это действо и само движение казались мне тогда священным и высшим проявлением счастья на этой земле. Поэтому трудно описать мою радость, когда папа посадил меня за руль на свое место и вручил мне, мальчишке, это право управлять прекрасным и таинственным агрегатом. Хотят люди этого или нет, но им никуда не деться от принципа богоподобия, заложенного Отцом Небесным в нашу человеческую природу.

Я не понимал этой истины, пока не увидел на кухне свою четырехлетнюю дочь, которая обвязавшись кухонным фартуком, с деловым серьезным видом помогала маме мыть посуду и потом сама вытирала пыль на мебели. Дети стремятся быть похожими на родителей, и их попытки подражать взрослым это всегда умилительные сцены. Но у первых людей на этой земле, у Адама и Евы, не было земных родителей. Они были созданы Отцом Небесным из Его Духа и праха земного по Его образу и подобию. Через Адама и Еву этот образ Божий передается и сохраняется в каждом человеке, приходящем в этот мир. Мы носим в себе образ Бога, мы таковы в своей сущности, но наша проблема состоит в том, что мы страстно желаем стать богами. Это звучит противоречиво, но я попробую объяснить это, хотя многое, конечно, в этой истине остается загадочным для человеческого разума.