Бабынин Валерий - Тайна открытой двери
Есть такая детская игрушка – шар, изменяющий свой внешний рисунок. Дети подбрасывают его вверх, и во время полета внешняя поверхность шара меняется, и в руку падает уже другой шар, иного цвета и с другим рисунком. Когда мои дети впервые показали мне эту игрушку, я очень удивился, пока не разобрался, как это устроено. Под воздействием силы толчка внутренняя конструкция шара, состоящая из шестеренок, переворачивается внутри и заставляет в полете изменяться плоскости на поверхности шара, связанные с центральной частью, – в результате происходит эффект изменения шара. Подобно этому шару наши души также в течение всей жизни постоянно изменяются.
Бог как бы поднимает каждого из нас на высоту Своей небесной истины и приближает нас к Себе. От этого у нас в голове и сердце что-то серьезно меняется. После этого изменения и преображения мы приземляемся на эту грешную землю, но приземляемся уже другими существами. От познания Божьей истины мир озаряется каким-то невероятным сказочным светом, и хочется, чтобы эта сказка длилась вечно. Но одни люди со временем теряют эти удивительные откровения и не могут найти им применение в своей жизни, а другие хранят их в своих сердцах и памяти, и, несмотря на все трудности и страдания, видят в этом наивысшее благо своей жизни.
Противостояние истины и лжи в этом мире продолжается. Духовная война проходит в каждом человеческом сердце, на уровне межличностных отношений и между целыми народами. Мировое зло по-прежнему хочет внушить людям свою ложь: «Бога нет. Возьми как можно больше и уйди». Бог говорит: «Обратитесь ко Мне и живите. Блаженнее отдавать, чем принимать». Противостояние мировоззрений длится уже многие тысячелетия, но если бы можно было досконально пронаблюдать за каждой человеческой жизнью, то нетрудно было бы увидеть – Божья истина всегда торжествует.
Бабынин Валерий - Тайна открытой двери
Одесса, изд-во «Optimum»,
2015, 273 с.
ISBN 978-966-344-638-7
2015, 273 с.
ISBN 978-966-344-638-7
Бабынин Валерий - Тайна открытой двери - Содержание
Вступление
- Глава 1. Между двумя мирами
- Глава 2. Юное человечество
- Глава 3. От ветхого к новому
- Глава 4. Служение осуждения и служение оправдания
- Глава 5. «Пора вам понять главное»
- Глава 6. Нетленное семя дает всходы
- Глава 7. Жизнь только начинается
- Глава 8. Принять свое время
- Глава 9. Жить лучше
- Глава 10. Распределять и жертвовать
Список использованной литературы
Бабынин Валерий - Тайна открытой двери - Глава 2 - Юное человечество
В нашем семейном архиве сохранилась кинопленка, на которой отец усаживает меня в семилетнем возрасте за руль автомобиля «Волга» ГАЗ-24 где-то за городом, на проселочной дороге, и я сам веду автомобиль под ободрение и смех отца и его друзей. Это одно из самых ярких и прекрасных воспоминаний, которые сохранились от моего детства. Я всегда с большой завистью и вожделением смотрел на крепкие руки отца, когда он расслаблено и даже немного небрежно вел автомобиль на большой скорости. Ветер задувал в его открытое окно, теребя его красивые кудри, и все это действо и само движение казались мне тогда священным и высшим проявлением счастья на этой земле. Поэтому трудно описать мою радость, когда папа посадил меня за руль на свое место и вручил мне, мальчишке, это право управлять прекрасным и таинственным агрегатом. Хотят люди этого или нет, но им никуда не деться от принципа богоподобия, заложенного Отцом Небесным в нашу человеческую природу.
Я не понимал этой истины, пока не увидел на кухне свою четырехлетнюю дочь, которая обвязавшись кухонным фартуком, с деловым серьезным видом помогала маме мыть посуду и потом сама вытирала пыль на мебели. Дети стремятся быть похожими на родителей, и их попытки подражать взрослым это всегда умилительные сцены. Но у первых людей на этой земле, у Адама и Евы, не было земных родителей. Они были созданы Отцом Небесным из Его Духа и праха земного по Его образу и подобию. Через Адама и Еву этот образ Божий передается и сохраняется в каждом человеке, приходящем в этот мир. Мы носим в себе образ Бога, мы таковы в своей сущности, но наша проблема состоит в том, что мы страстно желаем стать богами. Это звучит противоречиво, но я попробую объяснить это, хотя многое, конечно, в этой истине остается загадочным для человеческого разума.
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