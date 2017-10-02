Пятивековая история европейской, фаустовской, богоборческой модерности завершилась громовым, убийственным историческим аккордом — Второй мировой войной.

Сегодня мы все являемся свидетелями аналогичного финала.

Гибридная российско-украинская война расколола миропорядок, так что по нему во все стороны побежали трещины. Одновременно с геополитической катастрофы хрястнула и начала разваливаться парадигма насквозь демонизированной, мефистофелевской постмодерности. Можно считать, что ее судьба предрешена, хотя агония будет еще длиться некоторое время.

Бачинин Владислав - Черенков Михаил - Протестантская этика и дух остмодернизма К.: Книгоноша, 2015. — 376 с. ISBN 978-617-7248-13-1 Бачинин Владислав - Черенков Михаил - Протестантская этика и дух остмодернизма - Содержание ОТ АВТОРОВ ВЛАДИСЛАВ БАЧИНИН ЕРЕТИЧЕСКИЙ ДИСКУРС ВНУТРЕННЕЙ ЭМИГРАЦИИ: ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ПОВСЕДНЕВНОСТЬ РОССИЙСКОГО ПРОТЕСТАНТА КАТАСТРОФИЧЕСКИЙ ТРИУМФ ПОСТМОДЕРНИЗМА МЫСЛЯЩИЙ ЧЕРТОПОЛОХ: АНТРОПОЛОГИИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ЖИЗНИ ДЕМОНИЧЕСКИЕ СУБСТАНЦИИ И СТРУКТУРЫ ФЭНТЕЗИ СТРЕЛКОВА-ГИРКИНА (ФЕНОМЕН ДЕМОНИЗИРОВАННОГО ВООБРАЖЕНИЯ) ОХОТА НА ЧЕТЫРЕХ ЛЕВИАФАНОВ (ТЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИИ КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОГО СКАНДАЛА) АТЕИСТИЧЕСКАЯ "ЧЕРНАЯ ДЫРА" ВНУТРИ УЧЕНОГО УМА ДУХОВНАЯ ВОЙНА ЦЕРКОВЬ ТРАВМИРУЮЩАЯ НА ФОНЕ ВЕЛИКОЙ ДУХОВНОЙ ДЕПРЕССИИ ПОРТРЕТ ЦЕРКОВНОГО ФУНКЦИОНЕРА ТЕОЛОГИЧЕСКИЙ ПОВОРОТ В ПРОСТРАНСТВЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ РАДОСТЕЙ И ТРЕВОГ ПРОТЕСТАНТСКАЯ ЭТИКА И ДУХ ТОТАЛИТАРИЗМА ТЕОЛОГИЯ ЗЛА ПОЛИТИЧЕСКАЯ ТЕОЛОГИЯ ДИТРИХ БОНХЕФФЕР ПРОТИВ АДОЛЬФА ГИТЛЕРА ЧИТАЯ ЛЮТЕРА И РАЗМЫШЛЯЯ О РЕФОРМАЦИИ ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОЕ МИХАИЛ ЧЕРЕНКОВ КОГДА НЕЛЬЗЯ МОЛЧАТЬ: ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ И ГРАЖДАНСКАЯ ПОЗИЦИЯ УКРАИНСКОГО ПРОТЕСТАНТА В СВЕТЕ МАЙДАНА (СТАТЬИ И ЗАМЕТКИ ИЗНУТРИ СОБЫТИЙ 2013-2015) ДО И ПОСЛЕ ТЕОЛОГИИ ПРОТЕСТА МИССИЯ ЦЕРКВИ И ГРАЖДАНСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЦЕРКОВЬ И ПОЛИТИКА МЫ И ОНИ КОНЕЦ ЭПОХИ "ПОСТ" УЖЕ НЕ РОССИЯ, ЕЩЕ НЕ ЕВРОПА

Бачинин Владислав - Черенков Михаил - Протестантская этика и дух остмодернизма - КАТАСТРОФИЧЕСКИЙ ТРИУМФ ПОСТМОДЕРНИЗМА

Через Реформацию христианство, имевшее за плечами полуторатысячелетнюю историю, предприняло решительную и, надо сказать, успешную попытку ответить на вызовы времени и на какое-то время заблокировать угрожающую ему депрессивную тенденцию.

Христианская динамика, конечно же, не была сугубо протестантской. Но западное католичество и православие Восточной Европы в этот период явно уступали протестантизму своей культуротворческой энергетикой. Католическая церковь переживала в XVI-XVIII вв. не лучшие времена своей истории, поскольку давали знать о себе последствия частичной капитуляции перед ренес-сансным язычеством, а также болезненные травмы, которые ей нанесла Реформация.

Что же касается византистского православия, то оно оставалось окраинной, периферийной, избыточно консервативной религиозной формой, не умевшей влиять на развитие культуры Нового времени так же эффективно, как католичество и протестантизм.

Таким образом, на просторах европейского ландшафта Нового времени отчетливо просматривались два культурно-исторических потока — неоязыческий и христианский. Они несли с собой множество идей и проектов, мыслей и образов, наполнявших художественные, философские, политические и прочие тексты.

Но картина духовных и ментальных трансформаций, начатых Ренессансом и Реформацией, не будет полной, если не принять во внимание еще один феномен. Примерно в те же самые времена, когда уже заявили о себе Рабле и Макиавелли, Лютер и Эразм, Босх и Брейгель, в гуманитарных лесах поздней «осени средневековья» обозначился тонкий и поначалу едва заметный ручеек атеистической мысли и секулярной художественности. До поры до времени он не соперничал с мощью ренес-сансно-языческого и реформационно-христианского потоков. Все изменилось в XVIII веке, в эпоху Просвещения. Именно тогда секуляризм стал заметно набирать силу, теснить поклонников неоязычества и адептов христианства, захватывать все более обширные гуманитарные пространства философии, литературы, искусства и массовых умонастроений.