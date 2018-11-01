Бачинин - Христианская мысль
Регулярное научно-просветительское издание «Христианская мысль: социология, политическая теология, культурология» выполнено в жанре авторского журнала и носит периодический характер.
Владислав Бачинин - Христианская мысль - журнал
Круг рассматриваемых проблем охватывает четыре ключевые категории – человека, государство, гражданское общество и культуру. Журнал включает статьи, в которых с христианских позиций освещаются разные аспекты религиозно-гражданской, социально-политической, морально-правовой, духовно-нравственной и художественно-эстетической жизни общества и личности.
Бачинин В. А. - Христианская мысль: социология, политическая теология, культурология - Том I
СПб.: Издательство «Новое и старое», 2004. – 175 с.
АКТУАЛЬНОЕ ХРИСТИАНСТВО
Проект социальной концепции евангельских церквей России, входящих в Ассоциацию христианских церквей «Союз христиан»
ПРЕАМБУЛА. СУЩНОСТЬ РУССКОГО ЕВАНГЕЛИЗМА
I. БОГ И СОЦИАЛЬНЫЙ МИР
II. ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО
III. ЦЕРКОВЬ И ГОСУДАРСТВО
IV. РЕЛИГИОЗНО-ЦЕРКОВНАЯ ЖИЗНЬ И ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО
V. ГРАЖДАНИН-ХРИСТИАНИН
VI. ТРУД, СОБСТВЕННОСТЬ, ВЛАСТЬ
VII. ПРАВА И СВОБОДЫ ЧЕЛОВЕКА
VIII. СОЦИАЛЬНЫЕ КОНФЛИКТЫ
Отношение к войнам, терроризму, религиозному экстремизму и геноциду
Третейские суды
Диалоги
Договорные стратегии.
IX. БЕЗОПАСНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА
X. СОЦИАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ, НАРУШАЮЩЕЕ РЕЛИГИОЗНО-НРАВСТВЕННЫЕ И ПРАВОВЫЕ НОРМЫ
Преступление
Святотатство
Убийство
Вандализм
Коррупция
Проституция
Наркомания
Отношение к нарушителям социальных норм и профилактика нарушений
Судебная система
Страшный суд
Наказания.
XI. СЕМЕЙНАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ЭТИКА
Брак и дети
Христианское воспитание
Христианское образование
Этика социального служения
Биосоциальная этика
Этика отношения к современным сектантам.
XII. ХРИСТИАНСТВО В ГЕОПОЛИТИЧЕСКОМ КОНТЕКСТЕ:
ЭКУМЕНИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ИСТОРИЯ РУССКОГО ЕВАНГЕЛИЗМА
Новгородское «окно в Европу» и несостоявшаяся русская Реформация
ХРИСТИАНСКАЯ СОЦИОЛОГИЯ
Притча о сеятеле как введение в христианскую социологию
В чем нуждается Россия – в гражданской религии или в христианской идее? (Выступление за Круглым столом «Объединяющая идеология России XXI века». Академия наук России. Санкт-Петербургское отделение. 26.12.2003)
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ТЕОЛОГИЯ
Политическая теология: любовь к Христу и любовь к политике
О социально-политической доктрине католической церкви эпохи модерна
ВИЗАНТИЗМ И РУССКАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ
Византия и византизм
Ф. И. Тютчев и Николай I: прожект неовизантийской империи
АНТРОПОСОЦИОЛОГИЯ
Русские религиозные типы: царь Петр I
Тело, душа и дух перед судом гендерной социологии
ХРИСТИАНСКОЕ ПРАВОВЕДЕНИЕ
Митрополит Филарет и его социально-правовые идеи
Владимир Соловьев: социальная миссия права – не дать миру превратиться в ад
Бачинин В. А. - Христианская мысль: социология, политическая теология, культурология. Том II
СПб.: Издательство «Новое и старое», 2004. – 175 с.
БИБЛИЯ И СОЦИОЛОГИЯ
БИБЛЕЙСКИЙ ИНТЕРТЕКСТ – ПЕРВИЧНОЕ ОСНОВАНИЕ ХРИСТИАНСКОЙ СОЦИОЛОГИИ
ХРИСТИАНСКАЯ СОЦИОЛОГИЯ
ПОПЫТКА СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА МОЛИТВЫ
СЕРГЕЙ БУЛГАКОВ – ХРИСТИАНСКИЙ СОЦИОЛОГ
О КРИЗИСЕ СОВРЕМЕННОГО СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ И ОБ ОДНОМ СЦЕНАРИИ ВЫХОДА ИЗ НЕГО
РЕЛИГИОЗНО-ГРАЖДАНСКАЯ ЖИЗНЬ В РОССИИ
ЛОРД Г. РЕДСТОК И ГЕНЕРАЛЬША Е. И. ЧЕРТКОВА (ИСТОКИ ЕВАНГЕЛЬСКОГО ПРОБУЖДЕНИЯ В АРИСТОКРАТИЧЕСКОМ ПЕТЕРБУРГЕ)
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ТЕОЛОГИЯ
ТЕОЛОГИЯ И ТЕОКРАТИЯ ЖАНА КАЛЬВИНА
РУССКИЕ РЕЛИГИОЗНЫЕ ТИПЫ
КНЯЗЬ ВЛАДИМИР: «ИЗ ВАРЯГ В ГРЕКИ», ИЗ ЯЗЫЧЕСТВА В ХРИСТИАНСТВО
ЕВАНГЕЛЬСКАЯ ДУХОВНОСТЬ НИЛА СОРСКОГО
СОЦИОЛОГИЯ КУЛЬТУРЫ
ХРИСТИАНСКИЕ И СЕКУЛЯРНЫЕ ЭНЦИКЛОПЕДИИ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
ХРИСТИАНСКАЯ СОЦИОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ
ТЕОЛОГИЯ ГРЕХА И РЕЛИГИОЗНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ТИП «ПОДПОЛЬНОГО ЧЕЛОВЕКА»
РЕЛИГИОЗНО-ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ
ДУХОВНЫЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТЕКСТЫ ИКОНОПОЧИТАНИЯ И ИКОНОБОРЧЕСТВА
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ЛИЦА И ЖИВОПИСНЫЕ ПОРТРЕТЫ (ВВЕДЕНИЕ В ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКУЮ АНТРОПОЛОГИЮ)
Бачинин В. А. - Христианская мысль: социология, политическая теология, культурология. Том III
СПб.: Издательство «Новое и старое», 2005. – 175 с.
ЕВАНГЕЛИЗМ И ВИЗАНТИЗМ
ЕВАНГЕЛЬСКОЕ ПРОБУЖДЕНИЕ В ПЕТЕРБУРГСКОМ ВЫСШЕМ СВЕТЕ (ПОЛКОВНИК В. А. ПАШКОВ, ГРАФ М. М. КОРФ, МИНИСТР А. П. БОБРИНСКИЙ И ДРУГИЕ)
АРНОЛЬД ТОЙНБИ О РУССКОМ ВИЗАНТИЗМЕ
ХРИСТИАНСКАЯ СОЦИОЛОГИЯ
АНТРОПОСОЦИОСФЕРА НОВОГО ЗАВЕТА
О БИБЛЕЙСКОЙ ДЕВИАНТОЛОГИИ
ТАЙНА БЕЗЗАКОНИЯ
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ТЕОЛОГИЯ
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ТЕОЛОГИЯ МАРТИНА ЛЮТЕРА
ТЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ВЛАСТИ
ФЕНОМЕН ХАРИЗМАТИЧЕСКОГО ЛИДЕРСТВА В ТЕОЛОГИИ И ПОЛИТИЧЕСКОЙ СОЦИОЛОГИИ
ХРИСТИАНСТВО И ПОЛИТИКА
ТЕРРОР КАК ФОРМА ПОЛИТИЧЕСКОГО ДЕМОНИЗМА (Взгляд из прошлого в настоящее)
ХРИСТИАНСТВО И ФАШИЗМ
ХРИСТИАНСТВО И ПРАВО. Словарь понятий, имен, событий
АБОЛИЦИОНИЗМ
АБОРТ
АКТ ВЕРОТЕРПИМОСТИ
АНТИСЕМИТИЗМ
«АПОЛОГИЯ АУГСБУРГСКОГО ИСПОВЕДАНИЯ»
АУГСБУРГСКИЙ МИР
«АУГСБУРГСКОЕ ИСПОВЕДАНИЕ»
БОГОХУЛЬСТВО
БОЖЕСТВЕННОЕ ПРАВО КОРОЛЕЙ
БОЖЕСТВЕННЫЕ ЗАКОНЫ
БОНХЁФФЕР
БРЕСТСКАЯ УНИЯ
АНТРОПОЛОГИЯ
АНТРОПОЛОГЕМА БЕЗУМИЯ
ХРИСТИАНСКАЯ КУЛЬТУРОЛОГИЯ
О ЖИВОПИСНОЙ ХРИСТОЛОГИИ И МАРИОЛОГИИ
Бачинин В. А. - Христианская мысль: социология, политическая теология, культурология. Том IV
СПб.: Издательство «Новое и старое», 2004.
БИБЛИЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ТЕОЛОГИЯ
АНТРОПОСОЦИОЛОГИЯ НОВОГО ЗАВЕТА (май 2003)
ФИЛОСОФИЯ И АПОСТОЛ ПАВЕЛ (июль 2003)
ИСТОРИЯ РУССКОГО ЕВАНГЕЛИЗМА
ЕВАНГЕЛЬСКОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ В ИМПЕРАТОРСКОМ ПЕТЕРБУРГЕ (Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ О ФЕНОМЕНЕ ЛОРДА РЕДСТОКА) (февраль 2004)
ПРОБЛЕМЫ ПРАВА, ПОЛИТИКИ И ЭКОНОМИКИ В ЕВАНГЕЛЬСКОМ ХРИСТИАНСТВЕ ИВАНА ПРОХАНОВА (апрель 2004)
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ТЕОЛОГИЯ
ПОЛИТИЧЕСКАЯ РЕАЛЬНОСТЬ КАК СФЕРА ДЕЙСТВИЙ БОГА И ЛЮДЕЙ (июнь 2004)
СЛОВАРЬ ХРИСТИАНСКОГО ПРАВОВЕДЕНИЯ (сентябрь 2004)
ВАНДАЛИЗМ РЕЛИГИОЗНЫЙ
ВАРФОЛОМЕЕВСКАЯ НОЧЬ
«ВЕЛИКАЯ ХАРТИЯ ВОЛЬНОСТЕЙ»
ВЕРООТСТУПНИЧЕСТВО
ВИЗАНТИЙСКОЕ ПРАВО
ВИНА
ВОЙНА
ВОРОВСТВО
ВСЕДОЗВОЛЕННОСТЬ
ВСЕМИРНЫЙ СОВЕТ ЦЕРКВЕЙ
«ВСЕОБЩАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА»
ВТОРОЙ ВАТИКАНСКИЙ СОБОР
СОЦИОЛОГИЯ И ХРИСТИАНСТВО
ПИТИРИМ СОРОКИН КАК СОЦИОЛОГ И ХРИСТИАНИН (август 2004)
ХРИСТИАНСТВО И КУЛЬТУРА (октябрь-ноябрь 2003)
СИМВОЛ, АЛЛЕГОРИЯ И МЕТАФОРА В ХУДОЖЕСТВЕННЫХ И САКРАЛЬНЫХ ТЕКСТАХ
ХРИСТИАНСТВО И ТЕАТР
О РЕЛИГИОЗНОЙ ЖИВОПИСИ (КАРТИНЫ РЕМБРАНДТА КАК УРОКИ ВЕРЫ)
МИСТИЧЕСКАЯ ЭСТЕТИКА ПЕЙЗАЖА И НАТЮРМОРТА
Бачинин В. А. - Христианская мысль: политическая теология и христианское правоведение. Том VI
СПб.: Издательство «Новое и старое», 2005.
СЛОВАРЬ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ТЕОЛОГИИ И ПРАВОВОЙ СОЦИОЛОГИИ
ХРИСТИАНСТВО И СОЦИОЛОГИЯ
ИСТОРИЧЕСКИЕ ТИПЫ РУССКОЙ РЕЛИГИОЗНОСТИ
О СОЦИАЛЬНОМ МЫШЛЕНИИ ПРАВОСЛАВНОГО ДУХОВЕНСТВА
СЕКУЛЯРИЗМ КАК СВИДЕТЕЛЬСТВО «ВЕЛИКОЙ ХРИСТИАНСКОЙ ДЕПРЕССИИ»
Бачинин В. А. - Христианская мысль: Библия и культура. Христианство, социология и антропология. Том VII
СПб.: Издательство «Новое и старое», 2005.
БИБЛИЯ И КУЛЬТУРА
ОБРАЗ ДОМА БОЖЬЕГО В БИБЛИИ И ЗА ЕЕ ПРЕДЕЛАМИ
СОЦИАЛЬНАЯ МЫСЛЬ В ХРИСТИАНСТВЕ
РАННЯЯ ЦЕРКОВЬ И ЕЕ СОЦИАЛЬНОЕ СОЗНАНИЕ: ПИСАНИЯ МУЖЕЙ АПОСТОЛЬСКИХ
ПРАКТИЧЕСКОЕ ХРИСТИАНСТВО ИОАННА АРНДТА
ДВА ТИПА ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ – СЕКУЛЯРНАЯ И ХРИСТИАНСКАЯ
ХРИСТИАНСТВО И СОЦИОЛОГИЯ
СОЦИОЛОГИЯ – ДЕТИЩЕ КЛАССИКИ ИЛИ МОДЕРНА?
ТЮРЕМНОЕ СЛУЖЕНИЕ В РОССИИ
РУССКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ МЫСЛЬ
ЛЕВ ТОЛСТОЙ ОБ ИИСУСЕ ХРИСТЕ
НЕПРАВОСЛАВНОЕ ХРИСТИАНСТВО ДМИТРИЯ МЕРЕЖКОВСКОГО
ХРИСТИАНСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ
АНТРОПОЛОГИЯ – НАУКА О ЧЕЛОВЕКЕ
КАТЕГОРИЯ АРХЕТИПА В ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКОЙ И ХРИСТИАНСКОЙ АНТРОПОЛОГИИ
ФЕНОМЕН АСКЕТИЗМА В ХРИСТИАНСКОЙ ТРАДИЦИИ
БИБЛЕЙСКИЙ БИОГРАФИЗМ И ЕГО СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ КОНТЕКСТ
ВНЕШНИЙ И ВНУТРЕННИЙ ЧЕЛОВЕК
ФЕНОМЕН ВОЛИ В ТЕОЛОГИИ И ФИЛОСОФИИ О СЕКУЛЯРНОМ ГУМАНИЗМЕ
ГОРДЫНЯ И ДЕРЗОСТЬ - АТРИБУТЫ ПАДШЕЙ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ПРИРОДЫ
КОГДА РАЗУМНОСТЬ И СВОБОДА ОБРАЩАЮТСЯ ПРОТИВ ЧЕЛОВЕКА?
ТЕОЛОГИЯ И ПСИХОЛОГИЯ CTPАXА
ХРИСТИАНСКАЯ КУЛЬТУРОЛОГИЯ
КУЛЬТУРА БАРОККО И МУЗЫКА БАХА
ВООБРАЖЕНИЕ ХУДОЖНИКА
ВРЕМЯ И ПРОСТРАНСТВО В БИБЛИИ И В ИСКУССТВЕ
«БОЖЕСТВЕННАЯ КОМЕДИЯ» - ПОЭТИЧЕСКИЙ ДНЕВНИК ПУТЕШЕСТВИЯ ПО ЗАГРОБНОМУ МИРУ
«ДЕМОНИАНА» МИХАИЛА ВРУБЕЛЯ
ЮЛИЯ КРИСТЕВА: ДЕРЗКИЕ ВЫЗОВЫ СЕКУЛЯРНОГО МЫШЛЕНИЯ
Бачинин В. А. - Христианская мысль: Библия и культура. Христианская социология и антропология. Том VIII
СПб.: Издательство «Новое и старое», 2006.
БИБЛИЯ И КУЛЬТУРА
ИЗРАИЛЬСКИЙ ПРОРОК И ГРЕЧЕСКИЙ ФИЛОСОФ: ДВА ТИПА МЕНТАЛЬНОСТИ
ОДНО ЗАМЕЧАНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНО ПОНЯТИЯ «ОСЕВОГО ВРЕМЕНИ» И МЕСТА ХРИСТА В МИРОВОЙ ИСТОРИИ (Против Карла Ясперса)
СОЦИАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ РОССИЙСКОГО ПРОТЕСТАНТИЗМА
АССОЦИАЦИЯ «СОЮЗ ХРИСТИАН»: ВКЛАД В СТАНОВЛЕНИЕ РОССИЙСКОГО ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА
ГОСУДАРСТВЕННО-ЦЕРКОВНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
АНТИХРИСТИАНСКИЙ ГЕНОЦИД: ПРЕДОСТЕРЕГАЮЩИЕ УРОКИ ИСТОРИИ
ХРИСТИАНСТВО И СОЦИОЛОГИЯ
ХРИСТИАНСКАЯ СОЦИОЛОГИЯ В XXI веке
ПРОСТИТУЦИЯ И РЕЛИГИЯ
АЗБУКА БИБЛЕЙСКОЙ ЭТИКИ
ВЕТХОЗАВЕТНАЯ И НОВОЗАВЕТНАЯ ЭТИЧЕСКИЕ ПАРАДИГМЫ
ОДУХОТВОРЕННОСТЬ ГАРМОНИИ И СОВЕРШЕНСТВА
ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ГЛУПОСТЬ «БОЛЕЗНЬЮ, ОТ КОТОРОЙ НЕТ ЛЕКАРСТВА»?
ГНЕВ ПРАВЕДНЫЙ И НЕПРАВЕДНЫЙ
ФОРМУЛА ДЕПРЕССИИ – УНЫНИЕ ПЛЮС ОТЧАЯНИЕ
ИСКУСИТЕЛЬНАЯ ЛОЖЬ
ПРИРОДА ЗЛА
ХРИСТИАНСТВО И КУЛЬТУРА
ГОГОЛЬ КАК ХРИСТИАНИН
КАРТИНА И. Н. КРАМСКОГО «ХРИСТОС В ПУСТЫНЕ»
АНТИХРИСТИАНСКИЙ ЛАНДШАФТ КУЛЬТУРЫ ПОСТМОДЕРНА
Ф. И. ТЮТЧЕВ: «Я ЛЮТЕРАН ЛЮБЛЮ БОГОСЛУЖЕНЬЕ…»
Бачинин В. А. - Христианская мысль: Политическая теология. Том IX
СПб.: Издательство «Алетейя», 2006.
АКТУАЛЬНОЕ ХРИСТИАНСТВО
ЕЩЕ РАЗ О РУССКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕЕ
МЕДИАСРЕДА – ПРОСТРАНСТВО, ГДЕ ДЬЯВОЛ С БОГОМ БОРЕТСЯ
РУССКИЙ ИМПЕРАТОР КАК РЕЛИГИОЗНЫЙ ТИП
ЕКАТЕРИНА II: «УВАЖАТЬ ВЕРУ, НО НЕ ДАВАТЬ ЕЙ ВЛИЯТЬ НА ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДЕЛА»
ПАВЕЛ I – УБИЕННЫЙ ГЛАВА РУССКОЙ ЦЕРКВИ
АЛЕКСАНДР I – «РУССКИЙ ИНТЕЛЛИГЕНТ НА ТРОНЕ»
НИКОЛАЙ I – НЕСОСТОЯВШИЙСЯ ВЛАСТЕЛИН НЕОВИЗАНТИЙСКОЙ ИМПЕРИИ
АЛЕКСАНДР II - ЦАРЬ-РЕФОРМАТОР, КАЗНЕННЫЙ ТЕРРОРИСТАМИ
КОНТРРЕФОРМАТОР АЛЕКСАНДР III: ЗА ЕДИНЕНИЕ САМОДЕРЖАВНОГО ГОСУДАРСТВА И ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
ПОСЛЕДНИЙ РУССКИЙ ИМПЕРАТОР
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ТЕОЛОГИЯ XIX - XX вв.
ХРИСТИАНСКОЕ МЫШЛЕНИЕ А. ПУШКИНА
ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО И РЕЛИГИЯ (Концепция Семена Франка)
ВАСИЛИЙ ЗЕНЬКОВСКИЙ О «СИМФОНИИ», ТЕОКРАТИИ И СЕКУЛЯРИЗМЕ
ИОАНН ПАВЕЛ II КАК ХРИСТИАНСКИЙ МЫСЛИТЕЛЬ
ИЗ КОЛЛЕКЦИИ СИМУЛЯКРОВ: «ПРОТОКОЛЫ СИОНСКИХ МУДРЕЦОВ»
«МАСТЕР И МАРГАРИТА»: РОМАН-ДЬЯВОЛОДИЦЕЯ В СОЦИАЛЬНОМ КОНТЕКСТЕ СОВЕТСКОГО МОДЕРНА
ХРИСТИАНСКАЯ КНИЖНАЯ ЛАВКА
КНИГА, СВИДЕТЕЛЬСТВУЮЩАЯ О СТАНОВЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОГО И ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ РОССИЙСКИХ ПРОТЕСТАНТОВ
Бачинин В. А. - Христианская мысль: Политическая теология. Том X
СПб.: Издательство «Алетейя», 2006.
БИБЛЕЙСКИЕ ЦЕННОСТИ
ПРОРОК МОИСЕЙ И МОИСЕЕВО ПРАВО
ЧТО ИЗУЧАЕТ БИБЛЕЙСКАЯ АРХЕОЛОГИЯ?
БИБЛИЯ И НАУКА
АКТУАЛЬНОЕ ХРИСТИАНСТВО
РОССИЙСКОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОСТРАНСТВО НЕ ХРИСТОЦЕНТРИЧНО (Четыре тезиса)
ИМЕЕТСЯ ЛИ СРЕДИ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА ПРАВО НА ГРЕХ?
(О религиозно-правовой позиции митрополита Кирилла)
О КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОМ КОНТЕКСТЕ АПОКРИФА «ЕВАНГЕЛИЕ ИУДЫ»
КОТ ДАВИНЧИ, СОБАКА РУ И БУЛЬВАРНОЕ РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ НОВОГО МЮНХГАУЗЕНА
ХРИСТИАНСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ
У ИСТОКОВ БИБЛЕЙСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ В РОССИИ
ХРИСТИАНСКАЯ НАУКА
НИКОЛАЙ БЕРДЯЕВ О ЗЛОМ ДУХЕ БЕЗВЕРИЯ
ХРИСТИАНСТВО И ЛИТЕРАТУРА
ДОСТОЕВСКИЙ: ПУТЬ К ХРИСТУ И ХРИСТИАНСКОМУ РЕАЛИЗМУ
АНДРЕЙ БЕЛЫЙ И ЕГО ПОЭМА «ГЛОССОЛАЛИЯ»
МУЗА ЛЕРМОНТОВА В ПЛЕНУ ДЕМОНИЧЕСКИХ СОБЛАЗНОВ
ИНФЕРНАЛЬНАЯ ПОЭТИКА «ЦВЕТОВ ЗЛА»
Можно перезалить? Пишет server EROR
Перекачано с немецкого сервера.