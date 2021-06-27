Владислав Бачинин - Национальная идея для России

И людям никогда не придумать ничего лучше и выше ее. Она делает честь каждой нации, избравшей ее. И она же свидетельствует о смиренномудрии и благословенности народа, уповающего на Того, от Кого она исходит.

Стремясь к величайшему и высочайшему, т. е. к жизни в Боге, Россия одновременно достигнет и того великого, что сегодня кажется недостижимым. Ибо сказано: «Ищите же прежде всего Царства Божия и правды Его, и это все приложится вам» (Мф. 6, 33). Это и есть идея высшей пробы – христианская идея.

Второе: у книги есть пространный подзаголовок, гораздо более существенный – «Выбор между византизмом, евангелизмом и секуляризмом. Исторические очерки политической теологии и культурной антропологии». Он гораздо точнее отображает суть содержания данного текста.

Страна переступила роковую историческую черту, за которой уже поздно пить боржоми и надо готовиться к летальному исходу. Меня, как автора этой книги утешают два обстоятельства. Первое: в ней идет речь, всё-таки, не о сугубо национальной, а о сверхнациональной идее духовного возрождения, сосредоточенной в Благой Вести.

Данная книга была издана в Санкт-Петербурге (изд. «Алетейя») в 2005 г., когда автор, вместе с большей частью российских гуманитариев еще имел надежду на духовное возрождение России. Эту надежду тогда, 10 лет назад, чаще всего облекали в словосочетание «национальная идея». К 2014 году надежда умерла и о возрождающей силе некой «национальной идеи» теперь говорить уже не приходится.

Алетейа, 2005. 366 стр.

ISBN 978-5-89329-784-3

Тезис первый. Спасение России возможно только на пути принятия христианской идеи в качестве своей национальной идеи

Существует позиция ряда российских ученых, которые настаивают на том, что мотивационное пространство современного индивидуального и массового сознания должно быть заполнено в первую очередь утилитарными, прагматическими побуждениями, составляющими самое надежное основание для жизненного процветания. С этим мнением может согласиться лишь тот, кто рассматривает положение дел только в свете сугубо секулярных категорий. Но человеческое бытие не исчерпывается одними материальными соображениями практической пользы.

Вряд ли стоит изображать людей столь приземленными существами и сбрасывать со счета все прочие уровни мотивации. Те, кто отказывают им в потребностях духа и в первую очередь в религиозных потребностях, глубоко заблуждаются. История свидетельствует, что именно религиозная мотивация двигала пилигримами, основавшими американское государство и сделавшими его процветающей державой. Она же двигала множеством европейских предпринимателей, ученых, инженеров, поднявших западную экономику на новый уровень развития. Макс Вебер в своей классической работе «Протестантская этика и дух капитализма». прекрасно показал, что без религиозной мотивации было бы невозможно развитие западной цивилизации, институтов правовой государственности и гражданского общества.

Для тех, кто живет в современной России и озабочен поисками национальной идеи, крайне важно понять, что христианская идея бесконечно выше всех секулярных идей, измышляемых людьми. На них, касающихся «мировых революций», «ускорений», «перестроек», «трансформаций», «модернизаций» и проч., коллективная душа народа никогда не отзывалась должным образом и с должной силой

Христианская идея дана Богом и пришла в мир вместе с Сыном Божьим, Иисусом Христом. И сегодня через нее сам Бог дает России возможность спасения. Но это должна быть не православная, не протестантская, не католическая идея, а идея христианская, обладающая универсальной консолидирующей силой и способная действительно объединять, во-первых, христиан с христианами; во-вторых, христиан с представителями всех других вероисповеданий; в-третьих, христиан с неверующими.

Суть христианской идеи заключается в следующем: социальная и духовная жизнь в российском государстве должна быть организована так, чтобы душа, ищущая живого Бога, могла бы Его обрести. А для этого надо, чтобы институты государства и гражданского общества, системы воспитания и образования не мешали ей в этом, а помогали. И тогда все остальное, в чем Россия сейчас остро нуждается, приложится как бы попутно. Это произойдет во всех жизненно важных сферах без исключения - экономической, политической, правовой, воспитательно-образовательной, семейной, культурной и др.

Если Россия будет гнаться за показателями социального прогресса, рассчитывая только на человеческие силы, то тяжкий груз проклятий, унаследованных от эпохи государственного секуляризма, не позволит ей достичь процветания. Более того, ее в этом случае ожидает затяжная социальная агония медленного ухода в историческое небытие. Если же она будет пребывать под сенью крыл живого Бога, то Он освободит ее от темного бремени проклятий и благословит, и тогда ее ждет другая жизнь, в которой социальный прогресс непременно приложится. Ибо с Богом возможно всё!