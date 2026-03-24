Бадж - Амулеты и суеверия

Пер. с англ. А. П. Хомика

М.: Академический проект, 2019, 328 с.

Серия "Социокультурная антропология"

ISBN 978-5-8291-2315-4

Предисловие

Глава I. Повсеместное использование амулетов, обусловленное верой человека в существование демонов и злых духов

Глава II. Арабские и персидские амулеты и талисманы

Глава III. Вавилонские и ассирийские амулеты

Глава IV. Коптские амулеты

Глава V. Египетские амулеты

Глава VI. Эфиопские (абиссинские) амулеты

Глава VII. Гностические амулеты

Глава VIII. Иудейские амулеты

Глава IX. Мандейские амулеты

Глава X. Финикийские амулеты

Глава XI. Самаритянские амулеты

Глава XII. Сирийские амулеты

Глава XIII. Вавилонские терракотовые ловушки для дьявола

Глава XIV. Амулеты в виде колец

Глава XV. Камни и их предохраняющие и терапевтические свойства

Глава XVI. Значение цвета, формы и общего внешнего вида амулетов

Глава XVII. Свастика

Глава XVIII. Крест

Глава XIX. Распятие

Глава XX. Дурной глаз

Глава XXI. Каббала

Глава XXII. Астрология

ГлаваXXIII. Каббалистические имена и знаки, магические фигуры и квадраты семи астрологических звезд или планет

Глава XXIV. Звезды или знаки Зодиака и их влияния, небесные дома и деканы

Глава XXV. Камни планет и их влияния

Глава XXVI. Теории чисел, мистический и священный характер чисел

Глава XXVII. Прорицание

Глава XXVIII. Прорицание с использованием воды

Глава XXIX. Прорицание с помощью печени животного

Глава XXX. Бронзовый гадательный диск с надписями из Пергама

Глава XXXI. Гадание по земле или песку (геомантия)

Глава XXXII. Благоприятные и неблагоприятные дни

Глава XXXIII. Рука Фатимы

Глава XXXIV. Соглашения с дьяволом

Глава XXXV. Envouˆtement