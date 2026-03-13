Бадж - Боги египтян

Египтологи давно отказались от обычая полностью полагаться на сообщения античных авторов при изучении древнеегипетской религии и мифологии. Как только исследователи научились читать древнеегипетские тексты, они поняли, что ни один греческий или римский историк не получал информации «из первых рук». Никому из них не удалось совершенно точно передать сведения, почерпнутые ими из египетских книг или от местных жрецов.

В этом нет ничего удивительного, ибо в произведениях образованных античных авторов, которые знали, что египтяне поклонялись животным, жалость совмещается с презрением и насмешками. Они не понимали материалистических представлений египтян и еще более приземленных погребальных обрядов, которые были столь дороги некоторым хамитским народам, благоговейно придерживавшимся их. Эллины и римляне могли смириться только с теми представлениями древних египтян, в которых нашла отражение арийская религия, — с политеизмом и солярными культами. Обо всех религиозных обрядах и ритуалах, связанных с верой в воскресение умерших и вечную жизнь и с додинастических времен присущих автохтонному населению Северо-Восточной Африки, они не имели ни малейшего представления. Судя по имеющимся в настоящее время в нашем распоряжении источникам, из-за своей национальной принадлежности они в принципе не в состоянии были понять, насколько важны эти представления для тех, кто придерживался их. Даже если они, как в случае с Птолемеями, с толерантностью относились к религии местного населения и из политических соображений даже готовы были принять ее, они так и не сумели сделать ее неотъемлемой частью своей жизни.

Об этом важно помнить, изучая работы античных авторов, посвященные мифологии и религии египтян. В них обычно прекрасно видно, насколько тщетными были попытки полностью отождествить религии арийцев и жителей долины Нила. Несмотря на то что после окончательной расшифровки древнеегипетских иератических и иероглифических знаков мы смогли получать информацию о древнеегипетской религии и мифологии из автохтонных источников, нам приходится бороться против невежества египетских писцов и ошибок небрежных переписчиков. Не следует забывать и о том, что жрецы, служившие при дворе царей XVIII и XIX династий, знали о некоторых аспектах своих религии и мифологии так же мало, как мы сейчас.

Бадж Уоллис — Боги египтян. Царство света, или Тайны загробного мира

Пер. с англ. А.Б. Давыдовой, И.Б. Куликовой.— М.: ЗАО Центр полиграф, 2014. — 575 с.

ISBN 978-5-9524-5098-1

Бадж Уоллис — Боги египтян. Царство света, или Тайны загробного мира — Содержание

Глава 1. Боги Египта

Приложение к главе 1. Унис, убийца и пожиратель богов

Глава 2. Представление о Боге и богах

Глава 3. Первобытные боги и покровители номов

Глава 4. Небесные боги

Глава 5. Загробный мир

Глава 6. Ад и проклятые

Глава 7. Древнейшие боги и сотворение мира

Глава 8. История сотворения богов и мира. Иероглифический текст с транслитерацией и переводом

Версия А

Версия Б

Глава 9. Бог солнца Ра и его формы

Глава 10. Мифы о Ра

Глава 11. Легенда о Ра и Исиде. Иероглифический текст с транслитерацией и переводом

Глава 12. Истребление людей. Иероглифический текст с транслитерацией и переводом

Глава 13. Тот (Джехути), Маат и другие боги, связанные с ним

Глава 14. Хатхор, Хут-Херет, и связанные с ней богини

Глава 15. Бог Хор и его формы

Глава 16. Великая триада Мефиса: Птах, Сехмет и Имхотеп