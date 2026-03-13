Бадж - Египет во времена Рамсеса Великого

Период истории Египта, которому посвящена эта книга, начинается со времен правления Рамсеса I, первого царя XIX династии, и заканчивается периодом царствования Рамсеса XII, последнего представителя XX династии. Речь пойдет о наиболее важных событиях, происходивших в самом Египте и в разных частях его нубийских и азиатских владений примерно с 1400 г. до н.э. по 1130 г. до н.э.

Эта эпоха очень интересна хотя бы потому, что она включает время правления Сети I, Рамсеса II, Рамсеса III и Менептаха, благодаря которым Египет достиг невиданных успехов и стал лидером в красноморской и средиземноморской торговле. Эти цари вслед за своими великими предшественниками из XVIII династии продолжали организовывать военные экспедиции и рейды. И без преувеличения можно сказать, что в период царствования Рамсеса III страна стала намного богаче, чем в эпоху Тут-моса III, хотя власть Египта над его сирийскими, ливийскими и нубийскими владениями стала более слабой и уже не такой непререкаемой, как раньше.

Пристройки к храму Амона-Ра, «царя богов и владыки престолов Обеих Земель» (то есть всего мира), построенные по приказу Сети I и его сына Рамсеса II, а также щедрые дары храмам Фив, Абидоса и Гелиополя свидетельствуют о том, насколько велико было богатство этих царей. Столицы Юга и Севера намного превосходили по своему блеску все созданное как предшественниками этих правителей, так и их последователями. Руины Фив и Таниса также свидетельствуют о великолепии храмов, расположенных в этих городах, о щедрости царей и о том, что страна была действительно процветающей.

Бадж Уоллес - Египет во времена Рамсеса Великого

Пер. с англ. А. Б. Давыдовой.

Москва: Издательство «Новый Акрополь», 2010. — 208 с., ил.

Традиция, религия, культура

ISBN 978-5-91896-003-5

Бадж Уоллес - Египет во времена Рамсеса Великого - Оглавление

Введение

Глава I. XIX династия

Правление Рамсеса I. Договор с хеттами. Поход против нубийцев. Книга загробного мира. Правление Сети I. Подчинение Руфена, Кадеша и племен хеттов. Гипостильный зал в Карнаке. Завоевание Ливии, Сирии, Кипра и т. д. Богиня Исет. Храм в Абидосе. «Книга Восхваления Ра». «Книга о том, что в загробном мире». «Уничтожение человечества». Правление Рамсеса II. Войны в Нубии, Ливии, Сирии и т. д. Собачья река. Битва с хеттами. Нападение на Кадеш. Личная доблесть Рамсеса II. Четыре отряда египетской армии. Его боевые кони и ручной лев. Разгром хеттов. Новая война с хеттами. Договор с хеттами и их царевичем. Царевна Ранеферу. Одержимая царевна из Бехтена, излеченная Хенсу. Обелиски Рамсеса II. Абу Симбел. Танис — столица Севера. Стела четырехсот лет. Строения Рамсеса II. Храм Амона. Пустынные колодцы. Мифические подвиги Рамсеса II. История Сесостриса, написанная Геродотом. История Сесостриса, написанная Диодором. Правление Менептаха. Восстание в Ливии. Сон царя. Победа над ливийцами. Хвалебный гимн Менептаха. Сомнительное упоминание израильтян. Мнения египтологов.

Глава II. Исход евреев из Египта

Сочинение Иосифа. Жрец Аменхотеп, сын Па-хапи. Аварис и пастухи. Осарсиф, жрец из Гелиополя. 200 000 пастухов приходят в Аварис. Царь Аменхотеп нападает на них во главе армии из 300 000 человек. Его отступление в Эфиопию. Жрец Осарсиф, отождествленный с Моисеем. Легенда Манефона. Иосиф перепутал изгнание гиксосов с исходом евреев, описанным в Библии. Ханаанские источники об исходе. Евреи и барщина. Канал Рамсеса II. Цафнаф-панеах. Значение имени. Дата и маршрут исхода. Путь по дороге до Сирбонийского болота. Красное море и Ям Сурф. Современные теории маршрута израильтян. Правление Сети II, Мер-эн-Птаха. Конец XIX династии. Сириец Ирсу.

Глава III. XX династия

Правление Сет-нахта. Период анархии в Египте. Мумия Сет-нахта. Правление Рамсеса III (Рампсинита). Его имя и титулы. Союз ливийских племен и нападение на Египет. Союз сирийских племен. Победа Рамсеса III над ними на суше и на море. Второе нападение ливийцев. Личная отвага Рамсеса III. Великая победа египтян. Флоты Рамсеса III. Медные рудники Синая. Процветание Египта во времена правления Рамсеса III. Морская торговля. Павильон Рамсеса III и его необычный стиль его украшений. Заговор в harim и его расследование. Допросы заговорщиков. Жена и семья Рамсеса III. История царя, описанная Геродотом. Правление Рамсеса IV. Его мумия и гробница. Правление Рамсеса V, Рамсеса VI, Рамсеса VII, Рамсеса VIII и Рамсеса IX. Разграбление царских гробниц. Власти организовывают преследование воров. Рамсес IX отдает жрецу Амона право собирать налоги. Его гробница. Правление Рамсеса X. Последующее преследование грабителей. Правление Рамсеса XI. Царевна из Бехтена. Правление Рамсеса XII. Усиление власти верховного жреца Амона Хер-херу, который после смерти царя узурпирует престол.

Примечания

Именной указатель

Указатель географических названий