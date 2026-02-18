Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Бадж - Египетская «Книга мертвых»

Бадж - Египетская «Книга мертвых»
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, Philology Literature, *Fantasy/Science Fiction, Religious Studies Atheism, Mythology Legends
Series Мифы от и до (24 books)

«Книга мертвых» (древнее название «Изречения выхода в день») — это не просто сборник заклинаний, а сложнейшая карта иного мира, призванная защитить душу египтянина на пути к вечной жизни. В данном издании представлен перевод классического труда Уоллиса Баджа, который первым открыл этот текст широкой публике.

Главная ценность этого тома — научный комментарий Виктора Солкина. Читатель получает возможность не только ознакомиться с древними гимнами и формулами, но и понять их подлинный символизм, опираясь на современные достижения египтологии. Книга богато иллюстрирована фрагментами подлинных папирусов, что делает её незаменимым пособием для изучения культуры Древнего Египта.

Эрнест Альфред Уоллис Бадж - Египетская «Книга мертвых»

Пер. с англ. С. Архиповой ; науч. ред. В. Солкин. — Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2023. — 224 с. : ил. — (Мифы от и до).

ISBN 978-5-00195-715-7

Эрнест Альфред Уоллис Бадж - Египетская «Книга мертвых» - Содержание

Предисловие научного редактора

Введение

Папирус Ани

ЕГИПЕТСКАЯ «КНИГА МЕРТВЫХ»

  • Таблица I

  • Таблица II

  • Таблица III

  • Таблица IV

  • Таблицы V–VI

  • Таблицы VII–Х

  • Таблицы XI–XII

  • Таблица XIII

  • Таблица XIV

  • Таблица XV

  • Таблица XVI

  • Таблицы XVII–XVIII

  • [Таблица XVIII]

  • Таблица XIX

  • Таблицы ХХ–XXI

  • Таблицы XXI–XXII

  • Таблица XXII ()

  • Таблицы XXIII–XXIV

  • Таблицы XXV–XXVII

  • Таблица XXVIII

  • Таблицы XXIX–XXX

  • Таблицы XXXI–XXXII

  • Таблица XXXII ()

  • Таблицы XXXIII–XXXIV

  • Таблицы XXXV–XXXVI

  • Таблица XXXVII

Словарь основных имен и понятий

Примечания

Источники иллюстраций

Библиография

Views 109
Rating
Added 18.02.2026
Author brat lexmak
Rate this publication:
/5 (0)

Comments

No comments yet. Be the first!

