В связи с этим было решено издать в данной серии несколько книг, представляющих в иероглифических символах лучшие и наиболее типичные примеры различных видов египетской литературы с их английским переводом в намного более широком масштабе, чем это было возможно в моих работах Первые шаги в египтологии или Египетские чтения. Эти книги предполагают двойную цель, т.е. предоставляют начинающему изучение египетского языка новый материал и ряд книг для чтения, а также предоставляют широкому кругу читателей ценный ряд переводов египетских текстов в удобной форме.
Переводы египетских текстов, напечатанных в данной книге настолько близки к оригиналу, насколько это возможно, и в целом, я полагаю, передают то, что намеревались сказать авторы оригинальных текстов. В случае тех фрагментов, где текст искажен, и смысл неясен, или где встречаются очень редко употребляемые слова или лакуны, представленный перевод является не более, чем предположением в отношении их истинного смысла. Следует помнить, что точные значения множества египетских слов до сих пор не определены, и что древние египетские писцы не меньше нашего были озадачены, и что по причине невнимательности, незнания или усталости, или всего вместе, они совершали грубые ошибки, исправить которые современный ученый не в силах. Во введении представлены краткие описания содержания египетских текстов с указанием общего значения и смысла, а также даны ссылки на авторитетные издания текстов и переводов.
Э.А.Уоллис Бадж Британский музей 17 ноября 1911 г.
Эрнест Уоллис Бадж - Легенды о египетских богах
Эрнест Уоллис Бадж - Легенды о египетских богах - Жорж Нажель - "Мистерии" Осириса в Древнем Eгипте - Р. Шваллер де Любич - О символе и символическом
Составление С.Л.Удовик
Пер. с англ.
М.: "Рефл-бук", К.: "Ваклер",1997 - 304с.
Серия "Astrum Sapientiae".
ISBN 5-87983-054-3, серия
ISBN 5-87983-064-0 («Рефл-бук»)
ISBN 966-543-021-1 («Ваклер»)
Эрнест Уоллис Бадж - Легенды о египетских богах - Содержание
ЛЕГЕНДЫ О ЕГИПЕТСКИХ БОГАХ
ПРЕДИСЛОВИЕ
ВВЕДЕНИЕ
I ЛЕГЕНДА О БОГЕ НЕБ-ЕР-ЧЕРЕ И ИСТОРИЯ СОТВОРЕНИЯ
II ЛЕГЕНДА ОБ ИСТРЕБЛЕНИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
III ЛЕГЕНДА О РА И ИСИДЕ
IV ЛЕГЕНДА О ГОРЕ БЕХДЕТСКОМ И КРЫЛАТОМ ДИСКЕ
V ЛЕГЕНДА О РОЖДЕНИИ ГОРА, СЫНА ИСИДЫ И ОСИРИСА
VI ЛЕГЕНДА О ХОНСУ-НЕФЕРХОТЕПЕ И ПРИНЦЕССЕ БЕХТЕНА
VII ЛЕГЕНДА О ХНУМЕ И О СЕМИЛЕТНЕМ ГОЛОДЕ
VIII ЛЕГЕНДА О СМЕРТИ И ВОСКРЕСЕНИИ ГОРА И ДРУГИЕ МАГИЧЕСКИЕ ТЕКСТЫ
IX РАССКАЗ ОБ ИСИДЕ И ОСИРИСЕ
ЛЕГЕНДЫ О ЕГИПЕТСКИХ БОГАХ
ИСТОРИЯ СОТВОРЕНИЯ - А
ИСТОРИЯ СОТВОРЕНИЯ - Б
ЛЕГЕНДА ОБ ИСТРЕБЛЕНИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
ЛЕГЕНДА О РА И ИСИДЕ
ЛЕГЕНДА О ГОРЕ ИЗ БЕХДЕТА И КРЫЛАТОМ ДИСКЕ
ГИМН ОСИРИСУ И ЛЕГЕНДА О ПРОИСХОЖДЕНИИ ГОРА
ЛЕГЕНДА О ПТАХЕ НЕФЕРХОТЕПЕ И ПРИНЦЕССЕ ИЗ БЕХТЕНА
ЛЕГЕНДА О БОГЕ ХНУМЕ И О СЕМИЛЕТНЕМ ГОЛОДЕ
ЛЕГЕНДА О СМЕРТИ ГОРА ИЗ-ЗА УКУСА СКОРПИОНА
И О ЕГО ВОСКРЕШЕНИИ БЛАГОДАРЯ ТОТУ И ДРУГИЕ МАГИЧЕСКИЕ ТЕКСТЫ
ЛЕГЕНДА ОБ ИСИДЕ И ОСИРИСЕ
Жорж Нажель - "Мистерии" Осириса в Древнем Египте
Р. Шваллер де Любич - О символе и символическом
Предисловие
Заметки о современном образе мысли
Символические формы
Символ как синтез
Врожденное знание
Принцип Настоящего Момента
Конечный объект в длящемся настоящем
Связь как Символ Бытия
Пересечение: принцип "пробуждения смысла"
Символ как выражение Воли
Символическое
Заключение
Эпилог
ПРИЛОЖЕНИЯ
Глоссарий
Перечень животных, являющихся символами египетских богов
Литература
Послесловие
No comments yet. Be the first!