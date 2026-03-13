В связи с этим было решено издать в данной серии несколько книг, представляющих в иероглифических символах лучшие и наиболее типичные примеры различных видов египетской литературы с их английским переводом в намного более широком масштабе, чем это было возможно в моих работах Первые шаги в египтологии или Египетские чтения. Эти книги предполагают двойную цель, т.е. предоставляют начинающему изучение египетского языка новый материал и ряд книг для чтения, а также предоставляют широкому кругу читателей ценный ряд переводов египетских текстов в удобной форме.

Переводы египетских текстов, напечатанных в данной книге настолько близки к оригиналу, насколько это возможно, и в целом, я полагаю, передают то, что намеревались сказать авторы оригинальных текстов. В случае тех фрагментов, где текст искажен, и смысл неясен, или где встречаются очень редко употребляемые слова или лакуны, представленный перевод является не более, чем предположением в отношении их истинного смысла. Следует помнить, что точные значения множества египетских слов до сих пор не определены, и что древние египетские писцы не меньше нашего были озадачены, и что по причине невнимательности, незнания или усталости, или всего вместе, они совершали грубые ошибки, исправить которые современный ученый не в силах. Во введении представлены краткие описания содержания египетских текстов с указанием общего значения и смысла, а также даны ссылки на авторитетные издания текстов и переводов.

Э.А.Уоллис Бадж Британский музей 17 ноября 1911 г.

Эрнест Уоллис Бадж - Легенды о египетских богах

Эрнест Уоллис Бадж - Легенды о египетских богах - Жорж Нажель - "Мистерии" Осириса в Древнем Eгипте - Р. Шваллер де Любич - О символе и символическом

Составление С.Л.Удовик

Пер. с англ.

М.: "Рефл-бук", К.: "Ваклер",1997 - 304с.

Серия "Astrum Sapientiae".

ISBN 5-87983-054-3, серия

ISBN 5-87983-064-0 («Рефл-бук»)

ISBN 966-543-021-1 («Ваклер»)

Эрнест Уоллис Бадж - Легенды о египетских богах - Содержание

Эрнест Уоллис Бадж - ЛЕГЕНДЫ О ЕГИПЕТСКИХ БОГАХ

ПРЕДИСЛОВИЕ

ВВЕДЕНИЕ

I ЛЕГЕНДА О БОГЕ НЕБ-ЕР-ЧЕРЕ И ИСТОРИЯ СОТВОРЕНИЯ

II ЛЕГЕНДА ОБ ИСТРЕБЛЕНИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

III ЛЕГЕНДА О РА И ИСИДЕ

IV ЛЕГЕНДА О ГОРЕ БЕХДЕТСКОМ И КРЫЛАТОМ ДИСКЕ

V ЛЕГЕНДА О РОЖДЕНИИ ГОРА, СЫНА ИСИДЫ И ОСИРИСА

VI ЛЕГЕНДА О ХОНСУ-НЕФЕРХОТЕПЕ И ПРИНЦЕССЕ БЕХТЕНА

VII ЛЕГЕНДА О ХНУМЕ И О СЕМИЛЕТНЕМ ГОЛОДЕ

VIII ЛЕГЕНДА О СМЕРТИ И ВОСКРЕСЕНИИ ГОРА И ДРУГИЕ МАГИЧЕСКИЕ ТЕКСТЫ

IX РАССКАЗ ОБ ИСИДЕ И ОСИРИСЕ

ЛЕГЕНДЫ О ЕГИПЕТСКИХ БОГАХ

ИСТОРИЯ СОТВОРЕНИЯ - А

ИСТОРИЯ СОТВОРЕНИЯ - Б

ЛЕГЕНДА ОБ ИСТРЕБЛЕНИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

ЛЕГЕНДА О РА И ИСИДЕ

ЛЕГЕНДА О ГОРЕ ИЗ БЕХДЕТА И КРЫЛАТОМ ДИСКЕ

ГИМН ОСИРИСУ И ЛЕГЕНДА О ПРОИСХОЖДЕНИИ ГОРА

ЛЕГЕНДА О ПТАХЕ НЕФЕРХОТЕПЕ И ПРИНЦЕССЕ ИЗ БЕХТЕНА

ЛЕГЕНДА О БОГЕ ХНУМЕ И О СЕМИЛЕТНЕМ ГОЛОДЕ

ЛЕГЕНДА О СМЕРТИ ГОРА ИЗ-ЗА УКУСА СКОРПИОНА

И О ЕГО ВОСКРЕШЕНИИ БЛАГОДАРЯ ТОТУ И ДРУГИЕ МАГИЧЕСКИЕ ТЕКСТЫ

ЛЕГЕНДА ОБ ИСИДЕ И ОСИРИСЕ

Жорж Нажель - "Мистерии" Осириса в Древнем Египте

Р. Шваллер де Любич - О символе и символическом

Предисловие

Заметки о современном образе мысли

Символические формы

Символ как синтез

Врожденное знание

Принцип Настоящего Момента

Конечный объект в длящемся настоящем

Связь как Символ Бытия

Пересечение: принцип "пробуждения смысла"

Символ как выражение Воли

Символическое

Заключение

Эпилог

ПРИЛОЖЕНИЯ