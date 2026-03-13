Бадж - Мумия

Одно из традиционных обвинений в адрес Баджа состоит в том, что он не использовал грамматические находки берлинской школы египтологии и настаивал на старой системе транскрипции; его обвиняют также в бедности справочного аппарата и в популяризации. Тем не менее, без его феноменальной энергии и обширной эрудиции многие иероглифические, иератические, коптские и клинописные тексты были бы введены в научный оборот гораздо позже. Поэтому его научное наследие имеет особое значение для востоковедов.

«Мумия» — это, наверное, одна из наиболее популярных книг У. Баджа на Западе. Несмотря на то что книга была написана в конце XIX века, она не потеряла своей актуальности и для современного читателя, поскольку вряд ли найдутся другие столь же полные и интересно написанные монографии археологии египетских гробниц, погребального ритуала, методов бальзамирования, амулетов и прочих принадлежностей традиционной гробницы.

Мы сочли возможным для удобства читателя несколько переработать английское издание. Справочные материалы (списки картуш фараонов, древнеегипетские иероглифы с их фонетическим значением, таблицы древнеегипетских номов, месяцев и чисел) вынесены в отдельные приложения в конце книги. Также изменена система транскрипции, поскольку автор пользовался устаревшей и не использующейся в наше время. В приложения включены современные списки имен фараонов, поскольку в этом вопросе автор существенно расходится с современной египтологией.

От издателей

Москва: Алетейа, 2001. — 528 с., ил. — (Традиция, религия, культура).

ISBN 5-89321-086-7

Бадж Уоллис - Мумия - Материалы археологических исследований египетских гробниц – Содержание

От издательства

Предисловие

Глава 1. История Египта

Глава 2. Розеттский камень и Канопская стела

Глава 3. Погребение в древнем Египте

Глава 4. Мумия

Глава 5. Погребальные пелены

Глава 6. Канопы

Глава 7. Книга Мертвых

Глава 8. Подголовники

Глава 9. Ушебти

Глава 10. Статуэтки Птах-Сокар-Осириса

Глава 11. Сундучки для ушебти

Глава 12. Погребальные конусы

Глава 13. Заупокойные стелы или таблички

Глава 14. Вазы

Глава 15. Предметы туалета

Глава 16. Ожерелья, кольца, браслеты и пр

Глава 17. Скарабеи

Глава 18. Амулеты

Глава 19. Изображения богов

Глава 20. Фигуры животных, птиц и рептилий, посвященные богам

Глава 21. Статуэтки царей и частных лиц

Глава 22. Гробы

Глава 23. Саркофаги

Глава 24. Египетские гробницы

Глава 25. Пирамиды

Глава 26. Гробницы фиванского периода

Глава 27. Египетские письменные материалы

Глава 28. Египетская письменность

Глава 29. Мумии животных, рептилий, птиц и рыб

Глава 30. Сиппи Хора

Глава 31. Египетский год

ПРИМЕЧАНИЯ. ПРИЛОЖЕНИЯ. УКАЗАТЕЛИ

Примечания

Приложение 1. Список номов Верхнего и Нижнего Египта

Приложение 2. Список египетских династий и дат, принятых у египтологов

Приложение 3. Список имен основных фараонов

Приложение 4. Египетские месяцы

Приложение 5. Египетские и коптские числа

Приложение 6. Список основных иероглифов и их фонетическое значение

Приложение 7. Список основных детерминативов египетского языка

Указатель имен

Предметный указатель

Указатель этнонимов и географических названий