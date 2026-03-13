Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Бадж - Мумия

Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, History, Cultural Studies Art, Religious Studies Atheism, Mythology Legends

Одно из традиционных обвинений в адрес Баджа состоит в том, что он не использовал грамматические находки берлинской школы египтологии и настаивал на старой системе транскрипции; его обвиняют также в бедности справочного аппарата и в популяризации. Тем не менее, без его феноменальной энергии и обширной эрудиции многие иероглифические, иератические, коптские и клинописные тексты были бы введены в научный оборот гораздо позже. Поэтому его научное наследие имеет особое значение для востоковедов.

«Мумия» — это, наверное, одна из наиболее популярных книг У. Баджа на Западе. Несмотря на то что книга была написана в конце XIX века, она не потеряла своей актуальности и для современного читателя, поскольку вряд ли найдутся другие столь же полные и интересно написанные монографии археологии египетских гробниц, погребального ритуала, методов бальзамирования, амулетов и прочих принадлежностей традиционной гробницы.

Мы сочли возможным для удобства читателя несколько переработать английское издание. Справочные материалы (списки картуш фараонов, древнеегипетские иероглифы с их фонетическим значением, таблицы древнеегипетских номов, месяцев и чисел) вынесены в отдельные приложения в конце книги. Также изменена система транскрипции, поскольку автор пользовался устаревшей и не использующейся в наше время. В приложения включены современные списки имен фараонов, поскольку в этом вопросе автор существенно расходится с современной египтологией.

От издателей

Бадж Уоллис - Мумия - Материалы археологических исследований египетских гробниц

Москва: Алетейа, 2001. — 528 с., ил. — (Традиция, религия, культура).

ISBN 5-89321-086-7

Бадж Уоллис - Мумия - Материалы археологических исследований египетских гробниц – Содержание

От издательства

Предисловие

  • Глава 1. История Египта

  • Глава 2. Розеттский камень и Канопская стела

  • Глава 3. Погребение в древнем Египте

  • Глава 4. Мумия

  • Глава 5. Погребальные пелены

  • Глава 6. Канопы

  • Глава 7. Книга Мертвых

  • Глава 8. Подголовники

  • Глава 9. Ушебти

  • Глава 10. Статуэтки Птах-Сокар-Осириса

  • Глава 11. Сундучки для ушебти

  • Глава 12. Погребальные конусы

  • Глава 13. Заупокойные стелы или таблички

  • Глава 14. Вазы

  • Глава 15. Предметы туалета

  • Глава 16. Ожерелья, кольца, браслеты и пр

  • Глава 17. Скарабеи

  • Глава 18. Амулеты

  • Глава 19. Изображения богов

  • Глава 20. Фигуры животных, птиц и рептилий, посвященные богам

  • Глава 21. Статуэтки царей и частных лиц

  • Глава 22. Гробы

  • Глава 23. Саркофаги

  • Глава 24. Египетские гробницы

  • Глава 25. Пирамиды

  • Глава 26. Гробницы фиванского периода

  • Глава 27. Египетские письменные материалы

  • Глава 28. Египетская письменность

  • Глава 29. Мумии животных, рептилий, птиц и рыб

  • Глава 30. Сиппи Хора

  • Глава 31. Египетский год

ПРИМЕЧАНИЯ. ПРИЛОЖЕНИЯ. УКАЗАТЕЛИ

Примечания

  • Приложение 1. Список номов Верхнего и Нижнего Египта

  • Приложение 2. Список египетских династий и дат, принятых у египтологов

  • Приложение 3. Список имен основных фараонов

  • Приложение 4. Египетские месяцы

  • Приложение 5. Египетские и коптские числа

  • Приложение 6. Список основных иероглифов и их фонетическое значение

  • Приложение 7. Список основных детерминативов египетского языка

Указатель имен

Предметный указатель

Указатель этнонимов и географических названий

Views 48
Rating
Added 13.03.2026
Author AlexDigger
Rate this publication:
/5 (0)

Comments

No comments yet. Be the first!

