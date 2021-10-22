Бахаулла - Китаб-и Йкан

Настоящее издание представляет собой академический перевод с персидского «Китаб-и Икан» («Книги Достоверности/Несомненности») — одного из основополагающих Писаний религии Бахай (в русских научных кругах более известной как «бехаизм»). Последняя отсчитывает свою историю с 1844 г., с того момента, когда молодой ширазец — сейид Али Мухаммад (принявший титул «Баб» —'врата') объявил о своей Миссии. В Писаниях, среди которых особое место занимает «Персидский Байан», Баб заявлял, что он призван пробудить человечество к осознанию будущего явления «Того, кого проявит Бог» — Пророка, следующего после него, и что его Откровение не является конечным. Как отмечает акад. В. В. Бартольд, «сам Баб называл себя только предтечей будущего „солнца", нового пророка, „того, кого проявит бог"», «в сравнении с этим солнцем все прежние пророки, не исключая самого Баба, были только звездами». Последователи Баба стали именоваться бабидами. Спустя 19 лет после объявления Бабом о своей Миссии, в 1863 г. мирза Хусейн Али Нури, известный как Бахаулла, провозгласил, что он и есть «Тот, кого проявит Бог», о котором предвещал Баб. Подавляющее большинство бабидов признало Бахауллу как Обетованного и стало называться бахай (бехаитами). Эти Откровения (Баба и Бахауллы), по убеждению бахай, при относительной самостоятельности являются частями единого целого.

Бахаулла явился автором многих книг и скрижалей, все они признаются последователями религии Бахай священными. Первое место среди них занимает «Китаб-и Акдас» («Наисвятая Книга»).

Зародившись в недрах Ислама на почве мессианских ожиданий в Исламе, подобно тому как Христианство некогда зародилось в недрах Иудаизма на почве мессианских ожиданий в Иудаизме, вероучение Бахай изначально заявило о себе как о самостоятельной религии (аналогично тому, как Христианство представляет собой самостоятельную по отношению к Иудаизму религию). Еще первые европейские исследователи вероучения, как западные, так и отечественные (в России интерес к предмету всегда был значителен), оставившие после себя неоценимые по научной значимости труды, А. Г. Туманский, Бар. В. Розен и Е. G. Browne называли Откровение Бахауллы (как и Баба) «новой религией», «nouvelle religion», «new religion». To, что вера Бахай является самостоятельной религией, а не реформаторским движением (в Исламе), определяется, по нашему мнению, следующими факторами: 1) наличие собственного Пророка-основателя вероучения; 2) наличие собственных (присущих только данной религии) священных писаний (занимающих то же положение, что и Библия у христиан или Коран у мусульман); 3) наличие собственного календаря и летоисчисления (ведущего отсчет событий от 1844 г.); 4) наличие собственных (присущих только данной религии) святынь и мест паломничества; 5) самосознание верующих-бахай (осознание своей религии как самостоятельной, а не как части большего целого). Реформаторским движениям ни в Христианстве, ни в Исламе не присущ набор этих признаков.

Бахаулла - Китаб-и Йкан

Центр «Петербургское востоковедение»СПб, 2001. - 276 c

ISBN 5-85803-173-0

Бахаулла - Китаб-и Йкан - Содержание

Ю. А, Иоанпесян. Предисловие

КитаБ-и Йкан Перевод

I Часть

II Часть

Комментарии

Текстологическое приложение

I. Смысловые соответствия между текстом литографированного издания и англоязычной версией

II. Случаи большего соответствия рукописного варианта тексту англоязычной версии

III. Случаи неточных либо неверных коранических цитат в рукописном тексте

IV. Случаи неясных в смысловом отношении фраз, а также грамматических погрешностей рукописного текста и соответствия им в литографии

V. Смысловые и грамматические погрешности, отклонения от грамматической нормы в литографском тексте в сопоставлении с рукописью

VI. Орфографические погрешности в рукописи

VII. Орфографические погрешности в литографии

VIII. Равнозначные варианты, не носящие содержательный характер расхождения, а также варианты, предпочтительность которых по отношению друг к другу неопределима путем сопоставления с англоязычной версией

IX. Особые случаи

Условные сокращения и обозначения