Бахмутский - Вот твое счастье

Книга Евгения Бахмутского «Вот твое счастье — Подлинное и нерушимое» представляет собой глубокое пастырское размышление о природе человеческой удовлетворенности в мире, перенасыщенном ложными обещаниями благополучия. Автор ставит задачу переориентировать читателя с внешних, изменчивых атрибутов успеха на внутреннее, неизменное основание радости, заложенное в библейском откровении. Основная идея произведения заключается в том, что подлинное счастье не является результатом стечения благоприятных обстоятельств, а представляет собой плод правильных взаимоотношений с Творцом, который дарует человеку мир и смысл даже посреди самых суровых жизненных испытаний.

Содержательная часть книги детально анализирует анатомию человеческих желаний и разочарований, показывая, как погоня за материальными благами, признанием или идеальным комфортом неизбежно ведет к внутренней пустоте. Евгений Бахмутский последовательно разбирает библейские тексты, в частности Нагорную проповедь, чтобы раскрыть парадоксальный характер христианского блаженства. Автор уделяет значительное внимание теме «нерушимости» счастья, утверждая, что если источником радости является Бог, то ни потеря здоровья, ни финансовые кризисы, ни общественное неприятие не могут лишить человека этого глубокого внутреннего достояния. В книге также предлагаются практические духовные дисциплины, помогающие христианину сохранять фокус на вечных ценностях в повседневной суете.

Текст написан в очень ясном, доступном и эмоционально теплом стиле, который сочетает в себе богословскую точность и личную искренность. Евгений Бахмутский мастерски использует примеры из жизни и истории церкви, чтобы сделать абстрактные понятия осязаемыми и применимыми к реальности современного человека. Работа служит мощным ободрением для тех, кто устал от бесконечной погони за призрачным «завтрашним» счастьем и жаждет обрести покой в настоящем. Это чтение помогает осознать, что истинное блаженство — это не отсутствие проблем, а присутствие Того, Кто выше любых проблем, превращая жизнь верующего в свидетельство о Божьей благодати и полноте.

М., «Эксмо» 2019 — 82 с

ISBN 978-5-04-099623-0

Евгений Бахмутский - Вот твое счастье - Подлинное и нерушимое – Содержание

Предисловие

Свободны от смерти

Неодолимый враг

Представление людей о смерти в древности

Природа смерти

Грех и смерть

Не уничтожение, а наказание

Луч света в смертном царстве

Может ли современный человек верить в воскресение Христа?

Достоверность воскресения Христа

Уязвимость христианской вести

Уверенность апостола Павла в христианской вести

Единственно правдивый и окончательный ответ на самые сокровенные вопросы нашей души

Зачем я живу на земле?

Моя природа: я создан искать счастье в объекте своего поклонения

Корень проблемы неудовлетворенности людей

Ложное поклонение

Обретение счастья

Как я обрел счастье. История Сергея

Эпилог

Послесловие

Об авторе