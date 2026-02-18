Книга манасчи и доктора филологических наук, фольклориста Талантаалы Бакчиева «Дар сказителя» посвящена его собственному опыту становления как манасчи. Да, действительно, сказительство - это уникальный дар, в чем нас убеждают судьбы сотен сказителей, не только кыргызских манасчи, но и алтайских, и хакасских кайчи-хайджи, тувинских хоомейчи, монгольских туульчи, ойратских джангарчи, узбекских дастанчи и представителей многих других народов, в культуре которых доминирует этот вид искусства.

По поводу описанных в книге событий возникает множество вопросов, но следует обратиться к тем из них, что требуют некое подтверждение в традиционных знаниях не только кыргызского, но и других родственных народов, в том числе алтайского.

То, что будущий манасчи проходит этапы посвящения с раннего детства в своих сновидениях, это явление не новое в традиционной культуре кочевых народов. По многим источникам, будущие сказители оказались приобщенными к миру богатырей еще в раннем возрасте. Это общеизвестный факт. Они начинают запоминать тексты, рассказывать сами и т. д. Достаточно источников о посвящении в шаманы, в том числе рассказы самих шаманов. Но в то же время в науке нет подробного описания подобного магического посвящения от лица самого сказителя, как в книге Т. Бакчиева. И поэтому нужно отметить, что благодаря этой книге мы имеем возможность более конкретно понимать механизмы такого посвящения. Духи сами выбирают своего сказителя - манасчи, но это тяжелое бремя, наложенное на человека, ведь он обязан впредь жить в двух и более мирах, тем более еще совсем в юном возрасте. Алтайцы про таких людей говорят: «эки тилду кижи» (человек с двумя языками), то есть тот, кто может общаться с духами и живет в двух мирах.

Талантаалы Бакчиев - Сказительский дар

«Касталия», 2024. — 176 с.

ISBN 978-5-521-24011-1

Талантаалы Бакчиев - Сказительский дар - Содержание

N. van der Heide - Foreword

T. Μ. Садалова - О посвящении в манасчи в контексте южно-сибирского сказительства

Л. Н. Арбачакова - О книге, о манасчи

Сказительский дар

Пролог

Пёс - Гномы - Встреча с Саякбаем - Дар от мира Манаса - Путь к могиле Саякбая - Благословение предков - Наставник - Сказитель из мира Манаса - Встреча с батырами - Сказ перед студентами - Сказитель-предсказатель - Испытание - Посещение святого места - Просо - Покои Батыра - Очищение - Алмамбет - Чубак - Магическая сила Манаса - Дух Манаса - Алтай - земля духов предков - Семь дней и семь ночей - Путешествие - Слушатель

Интервью: Дух Манаса всегда сопровождает нас

Интервью: Когда приходит сказительский дар и чем отличается истинный манасчи от искусственного

Интервью: Священный зов Манаса

О наставниках

Саякбай Каралаев - Шаабай Азизов - Кубанычбек Алмабеков

