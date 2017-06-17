Результаты наших наблюдений, основанные как на собственном опыте, когда мы воспитывали своих четырех детей, так и на опыте наших друзей и клиентов, показывают, что нет ничего тяжелее и неблагодарнее, чем труд родителей.

С одной стороны, беспрецедентное количество книг и журналов предлагает родителям советы «знатоков». Какой богатый источник! Но, с другой стороны, так много советов и точек зрения, большинство которых чуждо простому родителю, могут смутить и расстроить. Поэтому, еще задолго до того, как добавить к этому множеству еще одну книгу для родителей, мы волновались. Однако простое руководство, которому может следовать любой, — это то, что больше всего необходимо среднему родителю: и тому, кто бьется над огромной проблемой в одиночку, и дружной паре, пытающейся вместе сделать все возможное для воспитания здоровых детей. Эта книга — для всех, кто интересуется методами воспитания ребенка, что говорит о ее эффективности.

Многие «специалисты» заставляют родителей чувствовать свою полную беспомощность, неспособность. Мы верим, что вы любите своих детей, что из всех людей и организаций на Земле вы лучше всего воспитаете своих собственных детей. Мы знаем, что вы хотите найти такой способ воспитания, который имеет убедительные результаты и к тому же легок для овладения. Мы также рассчитываем на то, что у вас есть свои идеи относительно того, как должны вести себя дети; поэтому все, что вам нужно, — это немного помощи в достижении своих целей ради ваших детей.

Иными словами, цель этой книги заключена в самом ее названии: научить вас пользоваться той силой, которой вы уже владеете, силой своей собственной любви и воспитания, помогающей вам достигнуть желаемых результатов.

Как и в других наших книгах, мы использовали примеры из реальной жизни. Некоторые из них относятся к нашему собственному родительскому опыту, другие взяты из жизни людей, которые консультировались у нас. В этих случаях мы изменили имена и несущественные детали, чтобы сохранить конфиденциальность наших клиентов и друзей.

Последнее: кто-то из вас, возможно, считает, что как родитель он уже потерпел крах. В свое время так думали и мы — так думает большая часть других родителей, пытающихся решить самую трудную задачу из всех тех, что может взять на себя человек. Моменты неудач не говорят о том, что вы стали никчемным родителем. Никогда не поздно начать пользоваться советами, приведенными в этой книге. Если вы хотите забыть про все ваши малоуспешные начинания и испытать настоящую родительскую силу — силу самой любви — обратитесь к этим советам! Не пожалеете.

Билл и Кэнди Бакус

Форест Лейк, Миннесота

5 марта 1992 года

Вильям и Кэндэйс Бакус - Божья сила в родителях

Книга издана Христианским обществом «Библия для всех»

ISBN 5-7454-0216-4

Вильям и Кэндэйс Бакус - Божья сила в родителях - Содержание

Слово от авторов

I Принципы воспитания детей

1. Чувство бессилия

2. Чувство вины

3. Формирование детей

II Техника воспитания детей

4. Действительно ли у меня есть власть?

5. Подкрепление себя оправдало

6. Поддержка не сработала

7. Сначала измените себя

8. Я бы все что угодно сделал для тебя, мой дорогой

9. Непреднамеренная поддержка

10. Эффективное применение наказания

11. Физическое наказание: да или нет?

12. Десять распространенных ошибок

13. Начало системы очков

III Решая общие проблемы

14. Время ложиться спать

15. Больше никаких раздражений

16. Ложь

17. Воровство

18. Как (и когда) разговаривать с детьми

Вильям и Кэндэйс Бакус - Божья сила в родителях - 7. Сначала измените себя

У вас нет чувства, будто жизнь так рвется вперед, что у вас захватывает дух? Являетесь ли вы хорошим родителем, который просто не может организоваться? Может быть, вы полны благих намерений или переполнены до краев советами для родителей из книг и журналов? Вы немного пробуете одно, немного другое, но никак не можете сосредоточиться на одной программе? Может, к тому же вы пытаетесь сохранить работу и поднять троих детей, и у вас ни на что не хватает времени? Может, вы родитель-одиночка, и несете ответственность за все, или у вас есть вероятность стать таким родителем, потому что ваш супруг/супруга большую часть времени физически или эмоционально расстроен? Может быть, вы просто никогда не были способны организовать себя?

Родителимогут менять ситуацию к лучшему

Годы работы в клинике, когда мы консультируем родителей, чтобы они могли помочь детям, научили нас следующему: ребенок тем лучше преодолевает проблемы в поведении, чем лучше родители организованы для выполнения программы. Когда программа выполняется успешно, мы знаем наверняка, что этот успех не наш, это результат того, что родители взялись за дело и выполняют свою работу так,как надо.

Когда программа терпит неудачу, то причина этого, как правило, в том, что родители не понимают ее, не могут выполнить или, может быть, даже не хотят осуществлять ее так, как требуется.

Если вы собираетесь оказывать поддержку, вам уж сейчас нужно знать, что вы должны поддерживать хорошее поведение немедленно послеего проявления и делать это постоянно. Вам придется стать достаточно организованными, чтобы использовать средства поддержки сразу после того, как ребенок поступит так, как вам хочется, и вы должны будете это делать постоянно! Никаких промахов. Никакого мешканья. Никаких задержек. Никаких оправданий.

Почему Скотт не закончил школу?

Хэл и Джанет Мадден не могли скрыть своего огорчения. Их семнадцатилетний сын Скотт, учащийся выпускного класса школы, пропускал занятия. «Он никак не сможет закончить школу в июне, — предупредил в феврале директор, — если только не начнет регулярно посещать занятия с сегодняшнего дня».

Слушая эту пару, мы понимали, что сейчас большая часть поведения Скотта не контролируется родителями. Все их возможности для формирования характера сына были практически исчерпаны. Годами он делал все, что хотел, не прилагая ни малейших усилий сделать что-нибудь по желанию своих родителей, и это прошло для него практически без последствий. И вот он стал почти взрослым. Если цель состояла в том, чтобы Скотт закончил последний класс школы, то необходимо было срочно предпринять что-то радикальное. ·

«У него есть машина?» — спросил Вилл.

«Нет, — ответила Джан, но Хэл подумывает о покупке для него машины моего отца как стимула для окончания школы».

«Прекрасно, — сказал Билл. — Вот что вам надо сделать».

Билл тщательно проинструктировал Джанет и Хэла. Им следовало доставить машину домой, припарковать ее на дороге и спрятать ключи подальше от Скотта, сказав ему, что он получит их вместе с машиной, когда закончит школу, посещая каждое занятие. Скотту следовало получить листок, подписанный каждым учителем ежедневно, свидетельствующий о том, что он присутствовал на занятиях. Машина станет его собственностью, если он получит листки со всех занятий с 1 марта до дня выпуска в июне. Хэл и Джанет поняли, почувствовали, что это подействует, и с энтузиазмом согласились. Билл был уверен, что такое средство поддержки будет действовать почти с любым выпускником школы, не имеющим своих колес и находящимся без средств.

Спустя две недели Джан и Хэл вернулись в офис, чтобы проконсультироваться о ходе событий.

«Ужасно», — сказала Джан и бросила резкий взгляд на своего мужа.

«Совсем не действует», — мрачно сказал Хэл.

Билл с трудом мог в это поверить.

«Вы купили машину?»

«Да», — сказал Хэл робко.

«Вы сказали, что ее можно заработать, посещая занятия?»

«Да, — ответил Хэл, — он был так взволнован, что не мог ждать. Он хотел получить ее сразу».

«Конечно, — ответил Билл. — Вот почему для него это наилучшее средство поддержки». Неожиданно У Билла мелькнула ужасная мысль: «И вы дали ему машину?!» — спросил он, боясь услышать ответ.

«Ну, — стыдливо ответил Хэл, — он так сильно хотел ее получить и обещал посещать все занятия. Он сказал, что сейчас ему колеса нужнее, чем будут нужны после школы. Поэтому я заставил его дать обещание снова посещать все занятия. И отдал ему ключи».