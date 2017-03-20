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Балакшин - Избранные жития святых для детей

Балакшин Р.А. - Избранные жития святых для детей
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Category ESXATOS BOOKS, ORTHODOXY, **Ecclesiology Faith Experience, History, Family, Cultural Studies Art
У тебя в руках не собрание выдуманных историй и рассказов - это книга о жизни святых. Кто-то из них жил много веков назад, а кто-то совсем недавно, но свидетельство о них бережно сохранялось христианами из поколения в поколение до наших дней. Как звёзды на небе, святые сияют нам своим примером.
Ты носишь имя, которое дано тебе при крещении в память об одном из множества святых. Небесный покровитель есть у каждого христианина, он есть у твоего папы, мамы, дедушки, бабушки, у твоих друзей. Святые - это большая семья, и живут они в Церкви.
Ты можешь не найти в этой книге рассказ о своём покровителе - ведь святых так много, и книга не может вместить их всех. Но обратиться к своему святому в молитве может каждый.
Святые живы, потому что Бог, Которого они так любили, дал им жизнь вечную. Они всегда рядом и готовы прийти на помощь.
Полюби своего святого, полюби и всех святых: они ответят тебе своей небесной любовью и заступничеством.

Балакшин Р.А. - Избранные жития святых для детей

3-е издание
М. : Изд-во Сретенского монастыря, 2015. - 816 с. : ил.
ISBN 978-5-7533-1131-3
В издании использованы следующие источники:
Жития святых на русском языке, изложенные по руководству Четьих-Миней, святителя Димитрия Ростовского: В 12 т. С дополнениями, объяснительными примечаниями и изображениями святых. — М.: Сибирская Благозвонница, 2011.
Жития русских святых: В 2-х томах. — М.: Сибирская Благозвонница, 2008.

Балакшин Р.А. - Избранные жития святых для детей - Содержание

январь
  • Праведный Иоанн Кронштадтский
  • Святитель Василий Великий
  • Преподобный Серафим Саровский
  • Святитель Филипп, митрополит Московский и всея Руси
  • Святитель Феофан Затворник
  • Преподобный Феодосий Великий
  • Мученица Татиана
  • Равноапостольная Нина
  • Преподобный Антоний Великий
  • Праведный Иосиф Прекрасный
февраль
  • Преподобный Макарий Александрийский
  • Преподобный Макарий Египетский
  • Преподобный Евфимий Великий
  • Преподобный Максим 'Исповедник
  • Блаженная Ксения Петербургская
  • Святитель Григорий Богослов
  • Преподобные Ксенофонт и Мария
  • Преподобный Ефрем Сирин
  • Собор трёх святителей
  • Мученик Трифон
  • Равноапостольный Николай Японский
  • Великомученик Феодор Стратилат
  • Святитель Алексий, митрополит Московский и всея России
март
  • Священномученик Гермоген, патриарх Московский и всея Руси
  • Преподобномученик Корнилий Псково-Печерский
  • Преподобномученица Евдокия
  • Преподобный Герасим, иже на Иордане
  • Благоверный князь Даниил Московский
  • Сорок мучеников Севастийских
  • Преподобный Алексий, человек Божий
апрель
  • Преподобная Мария Египетская
май
  • Великомученик Георгий Победоносец и мученица царица Александра
  • Равноапостольные Кирилл и Мефодий
июнь
  • Благоверный князь Димитрий Донской
  • Праведный Иоанн Русский
  • Преподобный Кирилл, игумен Белоезерский
июль
  • Рождество Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
  • Первоверховные апостолы Пётр и Павел
  • Страстотерпец царь Николай с семейством
  • Равноапостольная княгиня Ольга
  • Равноапостольный князь Владимир
август
  • Пророк Илия
  • Страстотерпцы благоверные князья Борис и Глеб
  • Великомученик Пантелеимон
сентябрь
  • Преподобные Антоний и Феодосий Киево-Печерские
  • Святые мученицы Вера, Надежда, Любовь и мать их София
октябрь
  • Благоверный князь Феодор и сыновья егоДавид и Константин
  • Великомученик Евстафий Плакида
  • Преподобный Сергий Радонежский
  • Святитель Тихон, патриарх Московский и всея России
  • Покров Пресвятой Богородицы и юродивый Андрей
  • Благоверная княгиня Анна Кашинская
ноябрь
  • Великомученик Димитрий Солунский
  • Святитель Иоанн Златоуст
декабрь
  • Благоверный князь Александр Невский
  • Великомученица Екатерина
  • Праведный Филарет Милостивый
  • Великомученица Варвара
  • Святитель Николай, архиепископ Мир Ликийских
  • Священномученик И ларион и новомученики Российские

Балакшин Р.А. - Избранные жития святых для детей - Праведный Иоанн Кронштадтский

Кронштадт - город русской морской славы. Отсюда под Андреевским флагом уходили в бой эскадры адмиралов Г.Спиридова и Д.Сенявина, в далёкую Японию отплывала экспедиция адмирала Е. Путятина, сюда со славой возвращались герои Чесмы и Наварина, здесь бросали якорь, завершив первое русское кругосветное путешествие, шлюпы «Нева» и «Надежда». Здесь же просиял подвигами воин на поле брани духовной - более пятидесяти лет проходил в Кронштадте священническое служение великий пастырь Иван Ильич Сергиев - праведный Иоанн Кронштадтский. Родился святой угодник в 1829 году на севере России, в селе Сура Архангельской губернии, в семье псаломщика местной церкви. Священнослужителями были все его предки: на протяжении четырёх веков они работали на ниве Господней.
Детство и отрочество Ивана прошли в жесточайшей нужде, почти в нищете. Мальчик был слаб здоровьем, часто болел и однажды чуть не умер. Очнувшись в жару, сквозь марево забытья он увидел стоящую перед образами на коленях и молившуюся со слезами мать. Воспоминание о молящейся матери стало одним из самых сильных впечатлений его детства.
Неграмотная мать учила сына по памяти молитвам (а знала она их много), наставляла Ваню в верности и послушании Церкви Христовой. Ваня на всю жизнь сохранил глубокое уважение и любовь к матери. Повзрослев, став известным на всю Россию, он, если его одолевали какие-либо сомнения, всегда обращался за советом к матери.
С отличием окончив приходское училище, а затем Архангельскую духовную семинарию, Иван Сергиев был определён в Петербургскую духовную академию.
Views 1 035
Rating 3.1 / 5
Added 20.03.2017
Author ushpizin
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3.1/5 (11)

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