Балакшин - Избранные жития святых для детей
У тебя в руках не собрание выдуманных историй и рассказов - это книга о жизни святых. Кто-то из них жил много веков назад, а кто-то совсем недавно, но свидетельство о них бережно сохранялось христианами из поколения в поколение до наших дней. Как звёзды на небе, святые сияют нам своим примером.
Ты носишь имя, которое дано тебе при крещении в память об одном из множества святых. Небесный покровитель есть у каждого христианина, он есть у твоего папы, мамы, дедушки, бабушки, у твоих друзей. Святые - это большая семья, и живут они в Церкви.
Ты можешь не найти в этой книге рассказ о своём покровителе - ведь святых так много, и книга не может вместить их всех. Но обратиться к своему святому в молитве может каждый.
Святые живы, потому что Бог, Которого они так любили, дал им жизнь вечную. Они всегда рядом и готовы прийти на помощь.
Полюби своего святого, полюби и всех святых: они ответят тебе своей небесной любовью и заступничеством.
Балакшин Р.А. - Избранные жития святых для детей
3-е издание
М. : Изд-во Сретенского монастыря, 2015. - 816 с. : ил.
ISBN 978-5-7533-1131-3
В издании использованы следующие источники:
Жития святых на русском языке, изложенные по руководству Четьих-Миней, святителя Димитрия Ростовского: В 12 т. С дополнениями, объяснительными примечаниями и изображениями святых. — М.: Сибирская Благозвонница, 2011.
Жития русских святых: В 2-х томах. — М.: Сибирская Благозвонница, 2008.
Балакшин Р.А. - Избранные жития святых для детей - Содержание
январь
- Праведный Иоанн Кронштадтский
- Святитель Василий Великий
- Преподобный Серафим Саровский
- Святитель Филипп, митрополит Московский и всея Руси
- Святитель Феофан Затворник
- Преподобный Феодосий Великий
- Мученица Татиана
- Равноапостольная Нина
- Преподобный Антоний Великий
- Праведный Иосиф Прекрасный
февраль
- Преподобный Макарий Александрийский
- Преподобный Макарий Египетский
- Преподобный Евфимий Великий
- Преподобный Максим 'Исповедник
- Блаженная Ксения Петербургская
- Святитель Григорий Богослов
- Преподобные Ксенофонт и Мария
- Преподобный Ефрем Сирин
- Собор трёх святителей
- Мученик Трифон
- Равноапостольный Николай Японский
- Великомученик Феодор Стратилат
- Святитель Алексий, митрополит Московский и всея России
март
- Священномученик Гермоген, патриарх Московский и всея Руси
- Преподобномученик Корнилий Псково-Печерский
- Преподобномученица Евдокия
- Преподобный Герасим, иже на Иордане
- Благоверный князь Даниил Московский
- Сорок мучеников Севастийских
- Преподобный Алексий, человек Божий
апрель
- Преподобная Мария Египетская
май
- Великомученик Георгий Победоносец и мученица царица Александра
- Равноапостольные Кирилл и Мефодий
июнь
- Благоверный князь Димитрий Донской
- Праведный Иоанн Русский
- Преподобный Кирилл, игумен Белоезерский
июль
- Рождество Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
- Первоверховные апостолы Пётр и Павел
- Страстотерпец царь Николай с семейством
- Равноапостольная княгиня Ольга
- Равноапостольный князь Владимир
август
- Пророк Илия
- Страстотерпцы благоверные князья Борис и Глеб
- Великомученик Пантелеимон
сентябрь
- Преподобные Антоний и Феодосий Киево-Печерские
- Святые мученицы Вера, Надежда, Любовь и мать их София
октябрь
- Благоверный князь Феодор и сыновья егоДавид и Константин
- Великомученик Евстафий Плакида
- Преподобный Сергий Радонежский
- Святитель Тихон, патриарх Московский и всея России
- Покров Пресвятой Богородицы и юродивый Андрей
- Благоверная княгиня Анна Кашинская
ноябрь
- Великомученик Димитрий Солунский
- Святитель Иоанн Златоуст
декабрь
- Благоверный князь Александр Невский
- Великомученица Екатерина
- Праведный Филарет Милостивый
- Великомученица Варвара
- Святитель Николай, архиепископ Мир Ликийских
- Священномученик И ларион и новомученики Российские
Балакшин Р.А. - Избранные жития святых для детей - Праведный Иоанн Кронштадтский
Кронштадт - город русской морской славы. Отсюда под Андреевским флагом уходили в бой эскадры адмиралов Г.Спиридова и Д.Сенявина, в далёкую Японию отплывала экспедиция адмирала Е. Путятина, сюда со славой возвращались герои Чесмы и Наварина, здесь бросали якорь, завершив первое русское кругосветное путешествие, шлюпы «Нева» и «Надежда». Здесь же просиял подвигами воин на поле брани духовной - более пятидесяти лет проходил в Кронштадте священническое служение великий пастырь Иван Ильич Сергиев - праведный Иоанн Кронштадтский. Родился святой угодник в 1829 году на севере России, в селе Сура Архангельской губернии, в семье псаломщика местной церкви. Священнослужителями были все его предки: на протяжении четырёх веков они работали на ниве Господней.
Детство и отрочество Ивана прошли в жесточайшей нужде, почти в нищете. Мальчик был слаб здоровьем, часто болел и однажды чуть не умер. Очнувшись в жару, сквозь марево забытья он увидел стоящую перед образами на коленях и молившуюся со слезами мать. Воспоминание о молящейся матери стало одним из самых сильных впечатлений его детства.
Неграмотная мать учила сына по памяти молитвам (а знала она их много), наставляла Ваню в верности и послушании Церкви Христовой. Ваня на всю жизнь сохранил глубокое уважение и любовь к матери. Повзрослев, став известным на всю Россию, он, если его одолевали какие-либо сомнения, всегда обращался за советом к матери.
С отличием окончив приходское училище, а затем Архангельскую духовную семинарию, Иван Сергиев был определён в Петербургскую духовную академию.
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