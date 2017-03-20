У тебя в руках не собрание выдуманных историй и рассказов - это книга о жизни святых. Кто-то из них жил много веков назад, а кто-то совсем недавно, но свидетельство о них бережно сохранялось христианами из поколения в поколение до наших дней. Как звёзды на небе, святые сияют нам своим примером.

Ты носишь имя, которое дано тебе при крещении в память об одном из множества святых. Небесный покровитель есть у каждого христианина, он есть у твоего папы, мамы, дедушки, бабушки, у твоих друзей. Святые - это большая семья, и живут они в Церкви. Ты можешь не найти в этой книге рассказ о своём покровителе - ведь святых так много, и книга не может вместить их всех. Но обратиться к своему святому в молитве может каждый. Святые живы, потому что Бог, Которого они так любили, дал им жизнь вечную. Они всегда рядом и готовы прийти на помощь. Полюби своего святого, полюби и всех святых: они ответят тебе своей небесной любовью и заступничеством.