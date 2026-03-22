Баландин - Дни Творения

Category ESXATOS BOOKS, **Theology and Science, Science and Technology, **Ecclesiology Faith Experience, History, Philology Literature

Существуют сокровенные тайны бытия, окончательного ответа на которые, возможно, не будет никогда. Они относятся прежде всего к смыслу существования человека и окружающего нас мира, к происхождению Вселенной, Жизни, Разума. Можно возразить: по какому праву автор претендует на абсолютную истину? Откуда ему известно о неразрешимости тех или иных проблем? Почему он резко ограничивает пределы человеческого познания? Можно ли заранее знать, какие открытия произойдут в этом и будущих столетиях?

Или автор не верит в прогресс науки?! На последний вопрос ответ дать проще всего. В неуклонный прогресс фундаментальной науки я не верю. Временами научная мысль упирается в тупики, а то и деградирует. Необходимо отличать факты, научные положительные знания, полученные в результате опытов и наблюдений природных объектов (а также основанные на них эмпирические обобщения), от гипотез и теорий. Количество знаний, известных нам фактов, безусловно, со временем увеличивается. Но возрастает ли при этом умственный потенциал отдельных творческих личностей и всего человечества? Вот в чем вопрос.

Баландин Рудольф - Дни Творения

М.: Вече, 2007. 448 с.

(Библейские тайны)

ISBN 978-5-9533-1990-4

Баландин Рудольф - Дни Творения - Содержание

ПРОЛОГ. В ПОИСКАХ ИСТИНЫ

ЧАСТЬ I. МИРОЗДАНИЕ

  • ГЛАВА 1. НАЧАЛО НАЧАЛ

    • Первые четыре дня

    • Комментарии богословов

    • Из «Исповеди»

    • Серьезное отношение к Библии

    • Выводы

    • Другие версии

    • Можно ли узнать о начале начал?

  • ГЛАВА 2. НАУЧНЫЕ ИСКАНИЯ

    • Познание — это труд

    • Как складываются научные концепции

    • Вселенная с красным сдвигом

    • В каком мире мы живем?

    • Всемирный беспорядок

    • Стрела времени

    • Пределы научной мысли

  • ГЛАВА 3. СИНТЕЗ ЗНАНИЙ

    • О пользе размышлений

    • Вопреки здравому смыслу

    • Относительно теории относительности

    • Естественная ли наука физика?

    • Наука о том, чего нет на свете

    • Всеобщая теория относительности

    • Хаос порождает порядок?

    • Янус-космология

    • Сравнение не в пользу науки

    • Что есть реальность?

ЧАСТЬ II. ЖИЗНЬ

  • ГЛАВА 1. БИБЛЕЙСКОЕ ПРЕДАНИЕ

    • Дни пятый и, отчасти, шестой

    • О длительности дней Творения

    • Удивительные соответствия

    • Критический анализ

    • О смысле смерти

    • Еще одна религиозная концепция

    • Аллегорическое толкование

  • ГЛАВА 2. ПОЗНАНИЕ ЖИЗНИ

    • Возникла ли жизнь на Земле?

    • Тщетные усилия

    • Для жизни не хватает времени

    • Убийца — из космоса

    • Время жить, время вымирать

    • Спор с палеоботаником

    • Почему выживают наименее приспособленные?

    • В чем же ошибался Чарлз Дарвин?

    • Волны жизни

    • ...Возрождение — расцвет — совершенство — кризис....

    • Жертвы собственного могущества и совершенства

    • Живое — от живого

  • ГЛАВА 3. ЖИЗНЬ НА ЗЕМЛЕ И ВО ВСЕЛЕННОЙ

    • Что есть Жизнь?

    • Планеты мертвые и живые

    • Погоня за новизной

    • Откровения морегеологов

    • Решающий эксперимент

    • Лжепророчества в науке

    • Материки-амебы

    • Живородящая биогеосфера

    • Практичность научных теорий

    • О жизни вечной

ЧАСТЬ III. ЧЕЛОВЕК

  • ГЛАВА 1. ЗАВЕРШЕНИЕ ШЕСТОГО ДНЯ

    • Венец Творения (первая версия)

    • Венец Творения (вторая версия)

    • Вопросы, требующие ответов

    • Авель и Каин

    • «Путями Каина»

  • ГЛАВА 2. ОТ ПРОСТОГО - К СЛОЖНОМУ

    • Последний этап эволюции

    • Что такое прогресс?

    • Критерии прогресса

    • Путь к совершенству

    • Феномен человека

    • Случайность или закономерность?

    • Ограниченность естественного отбора

    • Гипотеза номогенеза

    • Целеустремленность жизни

  • ГЛАВА 3. ЦИВИЛИЗАЦИЯ - ПРИРОДА - ЛИЧНОСТЬ

    • Гнев Господа

    • Правда о Всемирном потопе

    • Дерзновенные строители

    • Человек против природы

    • Так ли все плохо?

    • На грани допустимого

    • Что происходит с психосферой?

    • Новая Земля — новый человек

ЧАСТЬ IV. РАЗУМ

  • ГЛАВА 1. ДАР ИЛИ ОБРЕТЕНИЕ?

    • Запретный плод

    • Биоинтеллект

    • Геоинтеллект

    • Разум Земли и человека

  • ГЛАВА 2. ТЕХНОГЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ

    • Синтез знаний

    • Техногенный человек

    • Стандартизация умов

    • Мракобесие

    • Деформация духовного мира

    • Ноосфера

    • Человек разумный... а дальше?

  • ГЛАВА 3. КОСМОС И МИКРОКОСМ

    • Сокровенное имя

    • Сверхразум

    • Повинуясь высшим силам

    • Предназначение человечества

    • О научном незнании

    • Чем мы думаем, когда думаем, что думаем чем-то?

ЭПИЛОГ. ДЕВЯТЫЙ ДЕНЬ ТВОРЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ. ИСТОРИЯ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ

Added 22.03.2026
Author brat christifid
Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 week ago
Благодарю.

Related Books

All Books