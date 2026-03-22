Баландин - Дни Творения

Существуют сокровенные тайны бытия, окончательного ответа на которые, возможно, не будет никогда. Они относятся прежде всего к смыслу существования человека и окружающего нас мира, к происхождению Вселенной, Жизни, Разума. Можно возразить: по какому праву автор претендует на абсолютную истину? Откуда ему известно о неразрешимости тех или иных проблем? Почему он резко ограничивает пределы человеческого познания? Можно ли заранее знать, какие открытия произойдут в этом и будущих столетиях?
Или автор не верит в прогресс науки?! На последний вопрос ответ дать проще всего. В неуклонный прогресс фундаментальной науки я не верю. Временами научная мысль упирается в тупики, а то и деградирует. Необходимо отличать факты, научные положительные знания, полученные в результате опытов и наблюдений природных объектов (а также основанные на них эмпирические обобщения), от гипотез и теорий. Количество знаний, известных нам фактов, безусловно, со временем увеличивается. Но возрастает ли при этом умственный потенциал отдельных творческих личностей и всего человечества? Вот в чем вопрос.
Баландин Рудольф - Дни Творения
М.: Вече, 2007. 448 с.
(Библейские тайны)
ISBN 978-5-9533-1990-4
Баландин Рудольф - Дни Творения - Содержание
ПРОЛОГ. В ПОИСКАХ ИСТИНЫ
ЧАСТЬ I. МИРОЗДАНИЕ
ГЛАВА 1. НАЧАЛО НАЧАЛ
Первые четыре дня
Комментарии богословов
Из «Исповеди»
Серьезное отношение к Библии
Выводы
Другие версии
Можно ли узнать о начале начал?
ГЛАВА 2. НАУЧНЫЕ ИСКАНИЯ
Познание — это труд
Как складываются научные концепции
Вселенная с красным сдвигом
В каком мире мы живем?
Всемирный беспорядок
Стрела времени
Пределы научной мысли
ГЛАВА 3. СИНТЕЗ ЗНАНИЙ
О пользе размышлений
Вопреки здравому смыслу
Относительно теории относительности
Естественная ли наука физика?
Наука о том, чего нет на свете
Всеобщая теория относительности
Хаос порождает порядок?
Янус-космология
Сравнение не в пользу науки
Что есть реальность?
ЧАСТЬ II. ЖИЗНЬ
ГЛАВА 1. БИБЛЕЙСКОЕ ПРЕДАНИЕ
Дни пятый и, отчасти, шестой
О длительности дней Творения
Удивительные соответствия
Критический анализ
О смысле смерти
Еще одна религиозная концепция
Аллегорическое толкование
ГЛАВА 2. ПОЗНАНИЕ ЖИЗНИ
Возникла ли жизнь на Земле?
Тщетные усилия
Для жизни не хватает времени
Убийца — из космоса
Время жить, время вымирать
Спор с палеоботаником
Почему выживают наименее приспособленные?
В чем же ошибался Чарлз Дарвин?
Волны жизни
...Возрождение — расцвет — совершенство — кризис....
Жертвы собственного могущества и совершенства
Живое — от живого
ГЛАВА 3. ЖИЗНЬ НА ЗЕМЛЕ И ВО ВСЕЛЕННОЙ
Что есть Жизнь?
Планеты мертвые и живые
Погоня за новизной
Откровения морегеологов
Решающий эксперимент
Лжепророчества в науке
Материки-амебы
Живородящая биогеосфера
Практичность научных теорий
О жизни вечной
ЧАСТЬ III. ЧЕЛОВЕК
ГЛАВА 1. ЗАВЕРШЕНИЕ ШЕСТОГО ДНЯ
Венец Творения (первая версия)
Венец Творения (вторая версия)
Вопросы, требующие ответов
Авель и Каин
«Путями Каина»
ГЛАВА 2. ОТ ПРОСТОГО - К СЛОЖНОМУ
Последний этап эволюции
Что такое прогресс?
Критерии прогресса
Путь к совершенству
Феномен человека
Случайность или закономерность?
Ограниченность естественного отбора
Гипотеза номогенеза
Целеустремленность жизни
ГЛАВА 3. ЦИВИЛИЗАЦИЯ - ПРИРОДА - ЛИЧНОСТЬ
Гнев Господа
Правда о Всемирном потопе
Дерзновенные строители
Человек против природы
Так ли все плохо?
На грани допустимого
Что происходит с психосферой?
Новая Земля — новый человек
ЧАСТЬ IV. РАЗУМ
ГЛАВА 1. ДАР ИЛИ ОБРЕТЕНИЕ?
Запретный плод
Биоинтеллект
Геоинтеллект
Разум Земли и человека
ГЛАВА 2. ТЕХНОГЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ
Синтез знаний
Техногенный человек
Стандартизация умов
Мракобесие
Деформация духовного мира
Ноосфера
Человек разумный... а дальше?
ГЛАВА 3. КОСМОС И МИКРОКОСМ
Сокровенное имя
Сверхразум
Повинуясь высшим силам
Предназначение человечества
О научном незнании
Чем мы думаем, когда думаем, что думаем чем-то?
ЭПИЛОГ. ДЕВЯТЫЙ ДЕНЬ ТВОРЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ. ИСТОРИЯ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ
