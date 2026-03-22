Баландин - Дни Творения

Существуют сокровенные тайны бытия, окончательного ответа на которые, возможно, не будет никогда. Они относятся прежде всего к смыслу существования человека и окружающего нас мира, к происхождению Вселенной, Жизни, Разума. Можно возразить: по какому праву автор претендует на абсолютную истину? Откуда ему известно о неразрешимости тех или иных проблем? Почему он резко ограничивает пределы человеческого познания? Можно ли заранее знать, какие открытия произойдут в этом и будущих столетиях?

Или автор не верит в прогресс науки?! На последний вопрос ответ дать проще всего. В неуклонный прогресс фундаментальной науки я не верю. Временами научная мысль упирается в тупики, а то и деградирует. Необходимо отличать факты, научные положительные знания, полученные в результате опытов и наблюдений природных объектов (а также основанные на них эмпирические обобщения), от гипотез и теорий. Количество знаний, известных нам фактов, безусловно, со временем увеличивается. Но возрастает ли при этом умственный потенциал отдельных творческих личностей и всего человечества? Вот в чем вопрос.

Баландин Рудольф - Дни Творения

М.: Вече, 2007. 448 с.

(Библейские тайны)

ISBN 978-5-9533-1990-4

Баландин Рудольф - Дни Творения - Содержание

ПРОЛОГ. В ПОИСКАХ ИСТИНЫ

ЧАСТЬ I. МИРОЗДАНИЕ

ГЛАВА 1. НАЧАЛО НАЧАЛ Первые четыре дня Комментарии богословов Из «Исповеди» Серьезное отношение к Библии Выводы Другие версии Можно ли узнать о начале начал?

ГЛАВА 2. НАУЧНЫЕ ИСКАНИЯ Познание — это труд Как складываются научные концепции Вселенная с красным сдвигом В каком мире мы живем? Всемирный беспорядок Стрела времени Пределы научной мысли

ГЛАВА 3. СИНТЕЗ ЗНАНИЙ О пользе размышлений Вопреки здравому смыслу Относительно теории относительности Естественная ли наука физика? Наука о том, чего нет на свете Всеобщая теория относительности Хаос порождает порядок? Янус-космология Сравнение не в пользу науки Что есть реальность?



ЧАСТЬ II. ЖИЗНЬ

ГЛАВА 1. БИБЛЕЙСКОЕ ПРЕДАНИЕ Дни пятый и, отчасти, шестой О длительности дней Творения Удивительные соответствия Критический анализ О смысле смерти Еще одна религиозная концепция Аллегорическое толкование

ГЛАВА 2. ПОЗНАНИЕ ЖИЗНИ Возникла ли жизнь на Земле? Тщетные усилия Для жизни не хватает времени Убийца — из космоса Время жить, время вымирать Спор с палеоботаником Почему выживают наименее приспособленные? В чем же ошибался Чарлз Дарвин? Волны жизни ...Возрождение — расцвет — совершенство — кризис.... Жертвы собственного могущества и совершенства Живое — от живого

ГЛАВА 3. ЖИЗНЬ НА ЗЕМЛЕ И ВО ВСЕЛЕННОЙ Что есть Жизнь? Планеты мертвые и живые Погоня за новизной Откровения морегеологов Решающий эксперимент Лжепророчества в науке Материки-амебы Живородящая биогеосфера Практичность научных теорий О жизни вечной



ЧАСТЬ III. ЧЕЛОВЕК

ГЛАВА 1. ЗАВЕРШЕНИЕ ШЕСТОГО ДНЯ Венец Творения (первая версия) Венец Творения (вторая версия) Вопросы, требующие ответов Авель и Каин «Путями Каина»

ГЛАВА 2. ОТ ПРОСТОГО - К СЛОЖНОМУ Последний этап эволюции Что такое прогресс? Критерии прогресса Путь к совершенству Феномен человека Случайность или закономерность? Ограниченность естественного отбора Гипотеза номогенеза Целеустремленность жизни

ГЛАВА 3. ЦИВИЛИЗАЦИЯ - ПРИРОДА - ЛИЧНОСТЬ Гнев Господа Правда о Всемирном потопе Дерзновенные строители Человек против природы Так ли все плохо? На грани допустимого Что происходит с психосферой? Новая Земля — новый человек



ЧАСТЬ IV. РАЗУМ

ГЛАВА 1. ДАР ИЛИ ОБРЕТЕНИЕ? Запретный плод Биоинтеллект Геоинтеллект Разум Земли и человека

ГЛАВА 2. ТЕХНОГЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ Синтез знаний Техногенный человек Стандартизация умов Мракобесие Деформация духовного мира Ноосфера Человек разумный... а дальше?

ГЛАВА 3. КОСМОС И МИКРОКОСМ Сокровенное имя Сверхразум Повинуясь высшим силам Предназначение человечества О научном незнании Чем мы думаем, когда думаем, что думаем чем-то?



ЭПИЛОГ. ДЕВЯТЫЙ ДЕНЬ ТВОРЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ. ИСТОРИЯ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ