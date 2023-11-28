Баландин - Тайны Всемирного потопа и апокалипсиса

Некоторые религиозные идеи — о сотворении мира и человека, о Всемирном потопе — вошли в религиозные тексты, превратились в догмы. В них люди стали верить. А вера, как известно, чувство мощное; она способна подавить доводы рассудка, пренебречь ими.

С преданием о Всемирном потопе произошла странная метаморфоза. После того как два-три столетия ученые всерьез и многосторонне исследовали природные, естественные основания этой легенды, в конце XX века обнаружился сильный противоток этому научному течению. Появились желающие отбросить все, что было до этого наработано профессиональными исследователями, и вновь вернуться к уровню понимания донаучному, когда не делалось серьезных различий между фактом и выдумкой, а религиозные мифы считались истиной в последней инстанции.

Мы постараемся выяснить правду о легендарном потопе. Зачем это надо? Какая от этого польза? Какой смысл анализировать легенду, возраст которой не менее трех тысячелетий? Или это просто занимательное умственное упражнение?

Отчасти — да. Разве не интересно выяснить, что скрывается под красочным покровом всемирно известного мифа?

Но дело, конечно же, не только в этом. Мы постоянно слышим о происходящих в наше время катастрофических наводнениях, тайфунах, цунами. На телеэкранах часто демонстрируют последствия буйства природных стихий. Изучая прошлое, можно лучше понять закономерности или даже ритмы (если они есть) таких явлений.

В наше время солидные научные организации высказывают опасения, что человечеству в недалеком будущем угрожает нечто подобное Всемирному потопу. Так ли это? Или ныне создается очередной научный миф?

А вдруг грянет Всемирный потоп? Возможно ли такое? На этот вопрос мы постараемся найти обоснованный ответ.

…Океан времени выносит в настоящее из далекого прошлого мудрые мысли и замечательные идеи. Откуда они взялись? Невольно начинаешь подозревать существование некогда загадочной Атлантиды, необычной Лемурии и еще каких-то неведомых культурных центров, от которых остались, увы, одни воспоминания. Могла ли существовать на Земле великая цивилизация, погубленная всемирной катастрофой?

Но, пожалуй, важнее выяснить: а не ожидает ли человечество в ближайшие десятилетия конец света? Не сбудутся ли предсказания Иоанна Богослова о последних днях земного пребывания людей — периода великих катастроф и страданий, ниспосланных свыше за грехи живущих и былых поколений?

Откровение Иоанна Богослова — Апокалипсис — одна из наиболее загадочных и комментируемых книг Библии. Мы постараемся проанализировать ее в поисках ответа на вопрос: можно ли предвидеть грядущее вообще и, в частности, методами науки и религии. А главное, — какое будущее у нашей технической цивилизации?

Предание о Всемирном потопе и Апокалипсис было бы нелепо рассматривать вне достижений современной науки. Поэтому им в книге уделяется большое внимание. Тем более что затронутые темы позволяют затронуть целый ряд интересных и важных вопросов естествознания, а также оценить достоинства и ограничения научного метода.

Рудольф Константинович Баландин - Тайны Всемирного потопа и апокалипсиса – Серия библейские тайны

Москва, издательство Вече 2006 г. – 368 с.

ISBN 5-9533134-2-X

Рудольф Константинович Баландин - Тайны Всемирного потопа и апокалипсиса - Серия библейские тайны - Содержание

ВВЕДЕНИЕ. ПРЕДАНИЯ И НАУКА

Часть I. ВСЕМИРНЫЙ ПОТОП ГЛАВА 1. МИФОЛОГИЯ ГЛАВА 2. ФИЛОСОФИЯ КАТАСТРОФ ГЛАВА 3. ПАМЯТЬ О ПОТОПАХ ГЛАВА 4. СВИДЕТЕЛИ ВЕЛИКИХ КАТАСТРОФ ГЛАВА 5. ОКАМЕНЕВШИЕ КАТАСТРОФЫ ГЛАВА 6. ГЛАВНАЯ ТАЙНА ВСЕМИРНОГО ПОТОПА

Часть II. АПОКАЛИПСИС ГЛАВА 1. СЛОВО ПРОРОКА ГЛАВА 2. В ЛАБИРИНТЕ СМЫСЛОВ ГЛАВА 3. МЕЧТА О НООСФЕРЕ ГЛАВА 4. АПОКАЛИПСИС НАШИХ ДНЕЙ ГЛАВА 5. ГРЯДЕТ ЛИ ВСЕМИРНЫЙ ПОТОП?



ЗАКЛЮЧЕНИЕ. О КОНЦЕ ВСЕМИРНОЙ ИСТОРИИ