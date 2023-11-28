Баландин - Тайны Всемирного потопа и апокалипсиса
Некоторые религиозные идеи — о сотворении мира и человека, о Всемирном потопе — вошли в религиозные тексты, превратились в догмы. В них люди стали верить. А вера, как известно, чувство мощное; она способна подавить доводы рассудка, пренебречь ими.
С преданием о Всемирном потопе произошла странная метаморфоза. После того как два-три столетия ученые всерьез и многосторонне исследовали природные, естественные основания этой легенды, в конце XX века обнаружился сильный противоток этому научному течению. Появились желающие отбросить все, что было до этого наработано профессиональными исследователями, и вновь вернуться к уровню понимания донаучному, когда не делалось серьезных различий между фактом и выдумкой, а религиозные мифы считались истиной в последней инстанции.
Мы постараемся выяснить правду о легендарном потопе. Зачем это надо? Какая от этого польза? Какой смысл анализировать легенду, возраст которой не менее трех тысячелетий? Или это просто занимательное умственное упражнение?
Отчасти — да. Разве не интересно выяснить, что скрывается под красочным покровом всемирно известного мифа?
Но дело, конечно же, не только в этом. Мы постоянно слышим о происходящих в наше время катастрофических наводнениях, тайфунах, цунами. На телеэкранах часто демонстрируют последствия буйства природных стихий. Изучая прошлое, можно лучше понять закономерности или даже ритмы (если они есть) таких явлений.
В наше время солидные научные организации высказывают опасения, что человечеству в недалеком будущем угрожает нечто подобное Всемирному потопу. Так ли это? Или ныне создается очередной научный миф?
А вдруг грянет Всемирный потоп? Возможно ли такое? На этот вопрос мы постараемся найти обоснованный ответ.
…Океан времени выносит в настоящее из далекого прошлого мудрые мысли и замечательные идеи. Откуда они взялись? Невольно начинаешь подозревать существование некогда загадочной Атлантиды, необычной Лемурии и еще каких-то неведомых культурных центров, от которых остались, увы, одни воспоминания. Могла ли существовать на Земле великая цивилизация, погубленная всемирной катастрофой?
Но, пожалуй, важнее выяснить: а не ожидает ли человечество в ближайшие десятилетия конец света? Не сбудутся ли предсказания Иоанна Богослова о последних днях земного пребывания людей — периода великих катастроф и страданий, ниспосланных свыше за грехи живущих и былых поколений?
Откровение Иоанна Богослова — Апокалипсис — одна из наиболее загадочных и комментируемых книг Библии. Мы постараемся проанализировать ее в поисках ответа на вопрос: можно ли предвидеть грядущее вообще и, в частности, методами науки и религии. А главное, — какое будущее у нашей технической цивилизации?
Предание о Всемирном потопе и Апокалипсис было бы нелепо рассматривать вне достижений современной науки. Поэтому им в книге уделяется большое внимание. Тем более что затронутые темы позволяют затронуть целый ряд интересных и важных вопросов естествознания, а также оценить достоинства и ограничения научного метода.
Рудольф Константинович Баландин - Тайны Всемирного потопа и апокалипсиса – Серия библейские тайны
Москва, издательство Вече 2006 г. – 368 с.
ISBN 5-9533134-2-X
Рудольф Константинович Баландин - Тайны Всемирного потопа и апокалипсиса - Серия библейские тайны - Содержание
ВВЕДЕНИЕ. ПРЕДАНИЯ И НАУКА
Часть I. ВСЕМИРНЫЙ ПОТОП
ГЛАВА 1. МИФОЛОГИЯ
ГЛАВА 2. ФИЛОСОФИЯ КАТАСТРОФ
ГЛАВА 3. ПАМЯТЬ О ПОТОПАХ
ГЛАВА 4. СВИДЕТЕЛИ ВЕЛИКИХ КАТАСТРОФ
ГЛАВА 5. ОКАМЕНЕВШИЕ КАТАСТРОФЫ
ГЛАВА 6. ГЛАВНАЯ ТАЙНА ВСЕМИРНОГО ПОТОПА
Часть II. АПОКАЛИПСИС
ГЛАВА 1. СЛОВО ПРОРОКА
ГЛАВА 2. В ЛАБИРИНТЕ СМЫСЛОВ
ГЛАВА 3. МЕЧТА О НООСФЕРЕ
ГЛАВА 4. АПОКАЛИПСИС НАШИХ ДНЕЙ
ГЛАВА 5. ГРЯДЕТ ЛИ ВСЕМИРНЫЙ ПОТОП?
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. О КОНЦЕ ВСЕМИРНОЙ ИСТОРИИ
Благодарю