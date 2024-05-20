Начиналась эта книга не то чтобы праздно, так — достаточно свободно, без определенной надобности.

Я был занят другой книгой о Москве — полностью нарисованной, состоящей из одних картинок1. Когда-то, лет пятнадцать тому назад, мне заказали картинки в журнале, и даже не в одном, а в нескольких; бывают такие совпадения: вдруг в нескольких местах потребовались картинки с пословицами. Я принялся рисовать.

Сразу выяснилось, что рисовать пословицы очень удобно. Не нужно выбирать сюжет. Другое дело — рассказ или повесть, где надо найти один персонаж, одну ситуацию или сцену, годную для иллюстрации. А тут не нужно выбирать: пословица — картинка. Простое равенство: рисунок равен слову.

Рисунок = текст. Знал бы я тогда, до чего доведет это равенство: Москва не клином сошлась, околицы нет. Что это значит? Нужно рисовать город целиком — бескрайний, без околицы. В одной фразе заключено довольно пространства; сиди, рисуй слово за словом.

Заказ я выполнил быстро. Кстати, больше всего пословиц оказалось о Москве.

Я стал их собирать и понемногу рисовать, уже для себя, по-прежнему не задумываясь, к чему это приведет. Может, выйдет серия или альбом, что-то в этом роде.

Все-таки начало было праздно.

Собирание пословиц не составило особого труда; в большинстве своем они уже были собраны. У Даля, Афанасьева и других собирателей фольклора их оказалось великое множество. К ним добавились выраженция, близкие по смыслу, намеки на Москву и насмешки над ней. Что-то я услышал на улице — новые, недавно сочиненные выражения. Вместе собралось несколько сотен пословиц и поговорок. К каждой я постарался нарисовать картинку (или несколько, если выражение было многозначительно). Затем сложил их вместе — так вышла первая книга.

Слово и изображение переплелись в ней так, что составили подобие ковра. Собралась московская ткань, плотная и пестрая, подвижная, заворачивающая город в необъятный кокон. Страницы книги были оклеены ею, как обоями.

Я рисовал эту книгу семь лет. Вот чем обернулось равенство рисунка и текста.

Балдин Андрей Николаевич - Московские праздные дни - Метафизический путеводитель по столице

Москва: Издательство АСТ, 2021. — 496 с. ; ил. — (История и наука Рунета).

ISBN 978-5-17-137363-4

Балдин Андрей Николаевич - Московские праздные дни – Содержание

Вступление

Первая часть ПРЕДМЕТ МОСКВЫ

КАЗАНСКИЙ СПУСК

«МОСКВОДНО»

ПРОРОКИ

НИКОЛЬЩИНА

Вторая часть ОТ РОЖДЕСТВА ДО ПАСХИ

РОЖДЕСТВО И СВЯТКИ

ДВЕ ЗИМЫ

СРЕТЕНИЕ

ПТИЧЬЯ НЕДЕЛЯ

ПАСХАЛИИ

Третья часть ЛЕТНЯЯ КНИГА

ГЕОРГИЕВСКИЙ СЕЗОН

ПОМЕЩЕНИЕ ТРОИЦЫ

ДВА ЛЕТА

О КРЕМЛЕ И КОЛОКОЛЬHЕ

Четвертая часть ПОВЕДЕНИЕ ВОДЫ

ЛЕТНЯЯ ПАСХА

ТРИ СПАСА

ПОВЕДЕНИЕ ВОДЫ

БАБЬЕ ЛЕТО

Чертежи и зарисовки. ДВА КРУГА

ПОКРОВ

Заключение. ИНСТРУМЕНТ МОСКВЫ

Рустам Рахматуллин. Письмо архитектуры о Москве