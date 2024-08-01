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Балобанова - Легенды о старинных замках Бретани

Балобанова Екатерина - Легенды о старинных замках Бретани
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Philology Literature, Mythology Legends
Несколько лет тому назад мне удалось месяца три пробродить пешком по Бретани и записать со слов встреченных мною «рассказчиков и рассказчиц» довольно много поэтических преданий, приуроченных к разрушенным замкам и старым домам; некоторые из них я и решилась издать по-русски для любителей поэтических народных произведений.
Существует немало сборников бретонских легенд, сказок и баллад, переведённых на французский язык; но все эти сборники представляют собой более или менее сырой материал, недоступный в большинстве случаев неспециалистам по фольклору, так как в них только путём долгих розысков можно най ти действительно поэтические вещи. Из такого рода научных сборников можно выделить составленный Ле Бразом, — «Легенда смерти в Нижней Бретани», глубоко прочувствованный разбор которого сделан в прошлом году С. Ф. Ольденбургом (Журн. Минист. н. проев., февр. 1894). Но и этот сборник есть как бы введение к изучению бретонской народной словесности и действительно даёт мастерски расположенный, обширный и надёжный материал, но неинтересное чтение для обыкновенного читателя.
«Старая Бретань умирает; бретонские певцы исчезают: одни умирают со своей родиной, другие уже поют по-французски»... — говорит С. Ф. Ольденбург. Однако есть уединённые уголки Бретани, где хотя и перевёлся народный певец, но не перевёлся ещё народный рассказчик-«сказитель», которым всегда так славились эти кельтские страны, — Бретань и Ирландия. Ещё до сих пор, или по крайней мере в недалёком прошлом, можно было встретить почти профессиональных рассказчиков, которых все знали и к которым направляли интересующихся этим делом.

Балобанова Екатерина - Легенды о старинных замках Бретани

Москва : Издательство Юрайт, 2024, 156 с.
Серия "Памятники литературы"Ι8ΒΝ 978-5-534-12946-5

Балобанова Екатерина - Легенды о старинных замках Бретани - Содержание

Предисловие
  • Рождественская лодка
  • Бабушкин дом
  • Царица бурь
  • Движущиеся развалины
  • Замок Корвеннек
  • Ло-Крист
  • Сросшиеся деревья
  • Замковый остров
  • Кровавый барон
  • Сокол
  • Кипарис
  • Два брата
  • Таинственный замок
  • Колокол
  • Старик
  • Красная принцесса
  • Гугенот
  • Хромой певец
  • Ветка гиацинта
  • Старый дед
  • Голубой цветок надежды
Новые издания по дисциплине «Мифология и фольклор» и смежным дисциплинам
Views 234
Rating 5.0 / 5
Added 01.08.2024
Author brat Andron
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5.0/5 (3)

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