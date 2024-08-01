Балобанова - Легенды о старинных замках Бретани
Несколько лет тому назад мне удалось месяца три пробродить пешком по Бретани и записать со слов встреченных мною «рассказчиков и рассказчиц» довольно много поэтических преданий, приуроченных к разрушенным замкам и старым домам; некоторые из них я и решилась издать по-русски для любителей поэтических народных произведений.
Существует немало сборников бретонских легенд, сказок и баллад, переведённых на французский язык; но все эти сборники представляют собой более или менее сырой материал, недоступный в большинстве случаев неспециалистам по фольклору, так как в них только путём долгих розысков можно най ти действительно поэтические вещи. Из такого рода научных сборников можно выделить составленный Ле Бразом, — «Легенда смерти в Нижней Бретани», глубоко прочувствованный разбор которого сделан в прошлом году С. Ф. Ольденбургом (Журн. Минист. н. проев., февр. 1894). Но и этот сборник есть как бы введение к изучению бретонской народной словесности и действительно даёт мастерски расположенный, обширный и надёжный материал, но неинтересное чтение для обыкновенного читателя.
«Старая Бретань умирает; бретонские певцы исчезают: одни умирают со своей родиной, другие уже поют по-французски»... — говорит С. Ф. Ольденбург. Однако есть уединённые уголки Бретани, где хотя и перевёлся народный певец, но не перевёлся ещё народный рассказчик-«сказитель», которым всегда так славились эти кельтские страны, — Бретань и Ирландия. Ещё до сих пор, или по крайней мере в недалёком прошлом, можно было встретить почти профессиональных рассказчиков, которых все знали и к которым направляли интересующихся этим делом.
Балобанова Екатерина - Легенды о старинных замках Бретани
Москва : Издательство Юрайт, 2024, 156 с.
Серия "Памятники литературы"Ι8ΒΝ 978-5-534-12946-5
Балобанова Екатерина - Легенды о старинных замках Бретани - Содержание
Предисловие
- Рождественская лодка
- Бабушкин дом
- Царица бурь
- Движущиеся развалины
- Замок Корвеннек
- Ло-Крист
- Сросшиеся деревья
- Замковый остров
- Кровавый барон
- Сокол
- Кипарис
- Два брата
- Таинственный замок
- Колокол
- Старик
- Красная принцесса
- Гугенот
- Хромой певец
- Ветка гиацинта
- Старый дед
- Голубой цветок надежды
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