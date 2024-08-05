Около года тому назад мной издан был Сборник легенд о старинных замках Бретани — легенд, записанных мной лично на месте. Сочувствие, которое встретил этот сборник среди любителей народной поэзии, внушило мне мысль издать и второй подобный же сборник — Рейнских легенд. Рейн издавна славится поэтическими преданиями. Многие из этих преданий давно уже известны всему читающему миру, а потому, выпуская в свет эту книжку, я старалась по возможности выбрать лишь такие действительно поэтические версии, которые не попадались мне в печати и, вероятно, малоизвестны, по крайней мере в нашей литературе.

Предлагаемый сборник составлен мной частью по накопившимся у меня за многие годы личным записям, частью же со слов страсбургской уроженки Шарлотты Шварц, большой любительницы и знатока поэзии родного ей Рейна.

Балобанова Екатерина - Рейнские легенды

Москва : Издательство Юрайт, 2024, 143 с.

Серия "Памятники литературы"

ISΒΝ 978-5-534-14783-4

Балобанова Екатерина - Рейнские легенды - Содержание