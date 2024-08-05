Балобанова - Рейнские легенды
Около года тому назад мной издан был Сборник легенд о старинных замках Бретани — легенд, записанных мной лично на месте. Сочувствие, которое встретил этот сборник среди любителей народной поэзии, внушило мне мысль издать и второй подобный же сборник — Рейнских легенд. Рейн издавна славится поэтическими преданиями. Многие из этих преданий давно уже известны всему читающему миру, а потому, выпуская в свет эту книжку, я старалась по возможности выбрать лишь такие действительно поэтические версии, которые не попадались мне в печати и, вероятно, малоизвестны, по крайней мере в нашей литературе.
Предлагаемый сборник составлен мной частью по накопившимся у меня за многие годы личным записям, частью же со слов страсбургской уроженки Шарлотты Шварц, большой любительницы и знатока поэзии родного ей Рейна.
Балобанова Екатерина - Рейнские легенды
Москва : Издательство Юрайт, 2024, 143 с.
Серия "Памятники литературы"
ISΒΝ 978-5-534-14783-4
Балобанова Екатерина - Рейнские легенды - Содержание
- Замок Трифельс
- Фридрих и Гелла
- Жрица Герты
- Трейенфельс, или Утес верности
- Гутенфельс
- Эренфельс
- Русалка
- Невеста Курда фон Штейн
- Рейнский Соловей
- Эппштейн
- Башня Эльфов
- Фалькенштейн
- Лебединая башня
- Кёльнский собор
- Драхенфельс
- Замок Шванау
- Нотбурга
- Куриный ров
- Чертова лестница
- Башня Гаттона
- Дикий охотник
- Вальпургиева ночь
- Белый цветок счастья
- Часовня на Штромберге
- Звезда печали
- Часы города Страсбурга
- Ибургские черти
- Проклятье миннезингера
- Лора-Лей
- Где истина?
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