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Балобанова - Рейнские легенды

Балобанова Екатерина - Рейнские легенды
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, History, Philology Literature, Mythology Legends
Около года тому назад мной издан был Сборник легенд о старинных замках Бретани — легенд, записанных мной лично на месте. Сочувствие, которое встретил этот сборник среди любителей народной поэзии, внушило мне мысль издать и второй подобный же сборник — Рейнских легенд. Рейн издавна славится поэтическими преданиями. Многие из этих преданий давно уже известны всему читающему миру, а потому, выпуская в свет эту книжку, я старалась по возможности выбрать лишь такие действительно поэтические версии, которые не попадались мне в печати и, вероятно, малоизвестны, по крайней мере в нашей литературе.
Предлагаемый сборник составлен мной частью по накопившимся у меня за многие годы личным записям, частью же со слов страсбургской уроженки Шарлотты Шварц, большой любительницы и знатока поэзии родного ей Рейна.

Балобанова Екатерина - Рейнские легенды

Москва : Издательство Юрайт, 2024, 143 с.
Серия "Памятники литературы"
ISΒΝ 978-5-534-14783-4

Балобанова Екатерина - Рейнские легенды - Содержание

  • Замок Трифельс
  • Фридрих и Гелла
  • Жрица Герты
  • Трейенфельс, или Утес верности
  • Гутенфельс
  • Эренфельс
  • Русалка
  • Невеста Курда фон Штейн
  • Рейнский Соловей
  • Эппштейн
  • Башня Эльфов
  • Фалькенштейн
  • Лебединая башня
  • Кёльнский собор
  • Драхенфельс
  • Замок Шванау
  • Нотбурга
  • Куриный ров
  • Чертова лестница
  • Башня Гаттона
  • Дикий охотник
  • Вальпургиева ночь
  • Белый цветок счастья
  • Часовня на Штромберге
  • Звезда печали
  • Часы города Страсбурга
  • Ибургские черти
  • Проклятье миннезингера
  • Лора-Лей
  • Где истина?
Views 234
Rating 5.0 / 5
Added 05.08.2024
Author brat Andron
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5.0/5 (2)

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