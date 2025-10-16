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Балова - Секреты енохианского языка

Балова Е. - Секреты енохианского языка
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Category ESXATOS BOOKS, History, Philology Literature, Mythology Legends

Интерес к магическим дневникам Джона Ди - рукописям, которые включают в том числе корпус енохианских текстов - не первый век остается неизменно высоким. В последние три-четыре десятилетия за рубежом опубликовано несколько фундаментальных работ, посвященных енохианскому языку, его описанию и классификации, а также «енохианской системе» Ди в целом и попыткам соотнести ее с псевдоэпиграфической Книгой Еноха в частности. Тем не менее русские исследователи по необъяснимым причинам игнорируют теории своих иностранных коллег, предпочитая опираться на старые, практически не меняющиеся с течением времени идеи и концепции. Учитывая, что более или менее цельный перевод дневников Ди на русский язык увидел свет только в 2016 году, можно утверждать: единственным относительно серьезным источником до сих пор остается «Енохианская система» Израэля Регарди в переводе Анны Блейз - малая часть многотомного труда по истории магии герметического Ордена Золотой Зари; лингвистической ее составляющей автор уделил недостаточно внимания, сосредоточившись на магических изысканиях. Таким образом, представляется необходимым в первую очередь ознакомить всех желающих с основными подходами к изучению енохианы, выходящими за пределы системы, изложенной Регарди, - отлично проработанной, но все же ограниченной.

Обилие и широкое распространение информации, долженствующей во всей полноте раскрыть «историю одного апокрифа», сегодня может сыграть с заинтересованным читателем дурную шутку, запутав его еще до начала постижения всех тайн земных и небесных. Произнося магическое название «Книга Еноха», наши современники (с одной стороны, ученые и богословы, изучающие библейские апокрифы, с другой - исследователи и эзотерики, изучающие енохианский язык и енохианскую магию) имеют в виду две разные «книги» и, соответственно, две разные «енохианские системы». Соприкосновение и взаимопроникновение точек зрения на данный предмет не приводит исследователей, вопреки ожиданиям, к выработке единой точки зрения, а только порождает непонимание и усиливает путаницу.

Общеизвестный факт, состоящий в том, что «на данную книгу ссылается апостол Иуда в своем послании»1, поддерживает лингвист Дональд Лэйкок, который в трактате о енохианском языке мимоходом касается «идеи об утерянной Книге Еноха, упомянутой в Библии - в Послании Иуды»2. Но речь идет о ссылке на текст следующего содержания: «О них пророчествовал и Енох, седьмой от Адама, говоря: се, идет Господь со тьмами святых ангелов Своих - сотворить суд над всеми» (Иуд. 1:14-15), - и даже самые пристрастные искатели истины вряд ли сумеют с полной уверенностью утверждать, что слова о смутном пророчестве, изреченном Енохом, можно использовать как доказательство существования утерянной книги за его авторством.

Балова, Е. — Секреты енохианского языка

Балова, Елена. Секреты енохианского языка. - Н. Новгород: А. Г. Москвичев, 2017. - 288 с.
ISBN 978-5-990536-7-3

Балова Е. - Секреты енохианского языка - Содержание

  • НЕОБХОДИМОЕ ПРЕДИСЛОВИЕ
  • ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ
  • ЕНОХИАНСКИЕ АНГЕЛЫ
    • Конечно, они должны были быть благими
    • Благие ангелы против нечестивых
    • Ангелы Джона Ди: «Те-кого-нельзя-называть»
    • Падшие Стражи: celebrate, not celibate
    • Слова великих людей и не-людей
  • ЯЗЫК И РЕЧЬ АНГЕЛОВ
    • К вопросу об истории енохианского языка
    • Язык как система: попытки классификации
    • Енохианское произношение
  • LIBER LOAGAETH
    • Лист 1, страница 1 (la)
    • Лист 1, страница 2 (lb)
  • CORPUS OMNIUM
    • 10 апреля (по новому стилю) 1584 года, Краков
  • ЕНОХИАНСКИЕ ВОЗЗВАНИЯ
  • ЕНОХИАНСКО-Русский СЛОВАРЬ
    • А (Un)
    • В (Ра)
    • С/К (Veh)
    • D (Gal)
    • Е (Graph)
    • F (Or)
    • G/J (Ged)
    • Н (Na)
    • l/J/Y (Gon)
    • L (Ur)
    • М (Tal)
    • N (Drux)
    • О (Med)
    • Р (Mals)
    • Q (Ger)
    • R (Don)
    • S (Fam)
    • Т (Gisg)
    • U/V (Van)
    • Х (Pal)
    • Z (Ceph)
  • ПРИМЕЧАНИЯ
  • БИБЛИОГРАФИЯ
Views 217
Rating 5.0 / 5
Added 16.10.2025
Author brat Vadim
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5.0/5 (1)

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