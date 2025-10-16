Интерес к магическим дневникам Джона Ди - рукописям, которые включают в том числе корпус енохианских текстов - не первый век остается неизменно высоким. В последние три-четыре десятилетия за рубежом опубликовано несколько фундаментальных работ, посвященных енохианскому языку, его описанию и классификации, а также «енохианской системе» Ди в целом и попыткам соотнести ее с псевдоэпиграфической Книгой Еноха в частности. Тем не менее русские исследователи по необъяснимым причинам игнорируют теории своих иностранных коллег, предпочитая опираться на старые, практически не меняющиеся с течением времени идеи и концепции. Учитывая, что более или менее цельный перевод дневников Ди на русский язык увидел свет только в 2016 году, можно утверждать: единственным относительно серьезным источником до сих пор остается «Енохианская система» Израэля Регарди в переводе Анны Блейз - малая часть многотомного труда по истории магии герметического Ордена Золотой Зари; лингвистической ее составляющей автор уделил недостаточно внимания, сосредоточившись на магических изысканиях. Таким образом, представляется необходимым в первую очередь ознакомить всех желающих с основными подходами к изучению енохианы, выходящими за пределы системы, изложенной Регарди, - отлично проработанной, но все же ограниченной.

Обилие и широкое распространение информации, долженствующей во всей полноте раскрыть «историю одного апокрифа», сегодня может сыграть с заинтересованным читателем дурную шутку, запутав его еще до начала постижения всех тайн земных и небесных. Произнося магическое название «Книга Еноха», наши современники (с одной стороны, ученые и богословы, изучающие библейские апокрифы, с другой - исследователи и эзотерики, изучающие енохианский язык и енохианскую магию) имеют в виду две разные «книги» и, соответственно, две разные «енохианские системы». Соприкосновение и взаимопроникновение точек зрения на данный предмет не приводит исследователей, вопреки ожиданиям, к выработке единой точки зрения, а только порождает непонимание и усиливает путаницу.

Общеизвестный факт, состоящий в том, что «на данную книгу ссылается апостол Иуда в своем послании»1, поддерживает лингвист Дональд Лэйкок, который в трактате о енохианском языке мимоходом касается «идеи об утерянной Книге Еноха, упомянутой в Библии - в Послании Иуды»2. Но речь идет о ссылке на текст следующего содержания: «О них пророчествовал и Енох, седьмой от Адама, говоря: се, идет Господь со тьмами святых ангелов Своих - сотворить суд над всеми» (Иуд. 1:14-15), - и даже самые пристрастные искатели истины вряд ли сумеют с полной уверенностью утверждать, что слова о смутном пророчестве, изреченном Енохом, можно использовать как доказательство существования утерянной книги за его авторством.

Балова, Е. — Секреты енохианского языка

Балова, Елена. Секреты енохианского языка. - Н. Новгород: А. Г. Москвичев, 2017. - 288 с.

ISBN 978-5-990536-7-3

Балова Е. - Секреты енохианского языка - Содержание