Бальтазар - Достойна веры лишь любовь

Издание завершается статьей доктора философских наук Олега Давыдова, библиографией, предметным и именным указателями, небольшим списком сокращений на иностранных языках. Библиография — список книг и статей, которые приводит Бальтазар по ходу повествования, — составлена на основе двух принципов: сначала указаны труды самого автора, далее — святых и учителей Церкви, затем — других авторов по хронологии: от XX века до Средних веков. Книга дополнена переводом иноязычных слов и выражений. За помощь в подготовке издания редакция благодарит Дмитрия Петрова, Никиту Новикова, Романа Ше- шенина, Ивана Суркова, Алексея Савинова, Алексея Гагинского, переводчика Александра Ярина. Мы выражаем признательность памяти первого издателя русского перевода «Достойна веры лишь любовь» — отца Александра Хмельницкого (1942-2021) — за благожелательное внимание, проявленное им к инициативе переиздания книги, — переиздания, которое он, к сожалению, уже не успел увидеть.

Грандиозное видится на расстоянии, и чем дальше ход истории удаляет нас от фигуры швейцарского богослова Ханса Урса фон Бальтазара, тем значительней становится ее образ в ландшафте богословия эпохи. Книга, которую читатель держит в руках, как тщательно ограненный алмаз, собирает в своем прозрачном веществе колоссальную энергию лучей бытия и любви. Бальтазар вдохновляет и удивляет масштабом своего творчества.

М.: Теоэстетика, 2022. 192 с.

Бальтазар Xанс Урс фон - Достойна веры лишь любовь - Содержание

Предисловие редакции

Предисловие автора

1. Космологическая редукция

2. Антропологическая редукция

3. Третий путь — путь любви

4. Фиаско любви

5. Возможность восприятия любви

6. Любовь как откровение

7. Любовь как оправдание и вера

8. Любовь как дело

9. Любовь как форма

10. Любовь как свет миру

Заключение

Олег Давыдов. Послесловие. Великое в малом

Список цитируемой литературы

Предметный указатель

Именной указатель

Список сокращений на иностранных языках