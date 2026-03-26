Бальтазар - Достойна веры лишь любовь
Издание завершается статьей доктора философских наук Олега Давыдова, библиографией, предметным и именным указателями, небольшим списком сокращений на иностранных языках. Библиография — список книг и статей, которые приводит Бальтазар по ходу повествования, — составлена на основе двух принципов: сначала указаны труды самого автора, далее — святых и учителей Церкви, затем — других авторов по хронологии: от XX века до Средних веков. Книга дополнена переводом иноязычных слов и выражений. За помощь в подготовке издания редакция благодарит Дмитрия Петрова, Никиту Новикова, Романа Ше- шенина, Ивана Суркова, Алексея Савинова, Алексея Гагинского, переводчика Александра Ярина. Мы выражаем признательность памяти первого издателя русского перевода «Достойна веры лишь любовь» — отца Александра Хмельницкого (1942-2021) — за благожелательное внимание, проявленное им к инициативе переиздания книги, — переиздания, которое он, к сожалению, уже не успел увидеть.
Грандиозное видится на расстоянии, и чем дальше ход истории удаляет нас от фигуры швейцарского богослова Ханса Урса фон Бальтазара, тем значительней становится ее образ в ландшафте богословия эпохи. Книга, которую читатель держит в руках, как тщательно ограненный алмаз, собирает в своем прозрачном веществе колоссальную энергию лучей бытия и любви. Бальтазар вдохновляет и удивляет масштабом своего творчества.
М.: Теоэстетика, 2022. 192 с.
ISBN 978-5-6046384-1-5
Бальтазар Xанс Урс фон - Достойна веры лишь любовь - Содержание
Предисловие редакции
Предисловие автора
1. Космологическая редукция
2. Антропологическая редукция
3. Третий путь — путь любви
4. Фиаско любви
5. Возможность восприятия любви
6. Любовь как откровение
7. Любовь как оправдание и вера
8. Любовь как дело
9. Любовь как форма
10. Любовь как свет миру
Заключение
Олег Давыдов. Послесловие. Великое в малом
Список цитируемой литературы
Предметный указатель
Именной указатель
Список сокращений на иностранных языках
