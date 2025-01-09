Бальтазар - Ты имеешь глаголы вечной жизни

Ганс Урс фон Бальтазар - известный на Западе мыслитель, богослов, проповедник христианского экуменизма. Небольшие эссе, составляющие эту книгу, являются его комментариями к Священному Писанию. Ко времени кончины Ганса Урса фон Бальтазара (26 июня 1988 г.) редактирование нижеследующих размышлений было уже закончено. Бальтазар собирался написать сто статей, а написал — сто одну. Третью часть их он успел лично просмотреть после редактуры.

Перед нами последний труд мыслителя. В нем он снова сеет обильные семена Слова Божия. И действует так, как на протяжении десятилетий поступал в основанных им общинах, а именно: неколебимо полагаясь на всегда живую и целительную мощь сего Слова.

Свое пламенное дело и намерение автор книги решил выразить словами св. Серафима Саровского.



"Мы в настоящее время,— так отмечал старец,— по нашей почти всеобщей холодности к святой вере в Господа нашего Иисуса Христа и по невнимательности нашей к действиям Его Божественного о нас Промысла и общению человека с Богом, до того дошли, что, можно сказать, почти вовсе удалились от истинно христианской жизни. Нам теперь кажутся странными слова Священного Писания. [...] Вот некоторые и говорят: "Эти места непонятны: неужели люди так очевидно могли видеть Бога?" А непонятного тут ничего нет. Произошло это непонимание оттого, что мы удалились от простоты первоначального христианского ведения и, под предлогом просвещения, зашли в такую тьму неведения, что нам уже кажется неудобопостижимым то, о чем древние до того ясно разумели, что им и в обыкновенных разговорах понятие о явлении Бога между людьми не казалось странным". [...]

"Каким же образом,— спросил я батюшку о. Серафима,— узнать мне, что я нахожусь в благодати Духа Святаго?"

"Это, ваше Боголюбие, очень просто!— отвечал он мне.— Поэтому-то и Господь говорит: "Вся простота суть обретающим разум..." [...] И апостолы [...] в посланиях своих писали: "Изволися Духу Святому и нам"— и только на этих основаниях и предлагали свои послания как истину непреложную на пользу всем верным — так св. апостолы ощутительно сознавали в себе присутствие Духа Божьего... Так вот, ваше Боголюбие, видите ли, как это просто? - Серафим Саровский

Ганс Урс фон Бальтазар - Ты имеешь глаголы вечной жизни - Размышления над Священным Писанием

Предисл. К. Каполь;

Пер. с нем. Е.М. Верещагина. - М.: Мысль, 1992. - 206 с. , 1 л. портр.

ISBN 5-244-00564-2

Ганс Урс фон Бальтазар - Ты имеешь глаголы вечной жизни - Размышления над Священным Писанием - Бог в отъезде

"Говорили мне всякий день: где Бог твой?" (Пс 42, 4) . Он в отъезде. "Некоторый человек высокого рода отправлялся в дальнюю страну, чтобы получить себе царство и возвратиться" (Лк 1 9, 1 2) .



Когда Иисус Христос рассказывал притчу об отъезжавшем человеке, Он сам уже отправлялся в крестное и смертное путешествие. День своего возвращения, однако, Он не может назвать, ибо день зrот Ему неизвестен, а известен одному лишь Отцу (Мк 13, 32) . Нет никакого смысла стоять и смотреть вслед тому, кто давно удалился. "Мужи Галилейские! что вы стоите и смотрите на небо?" (Деян 1 , 11) .



Прежде чем отъехать, "высокородный человек" собрал своих слуг-рабов и "поручил им имение свое" (Мф 25, 14) . Вероятно, он отдал все свое имение, без остатка. Во всяком случае, о каких-то изъятиях ничего не говорится. Напротив, сказано, что он отдал им всю exousia, т.е. полную власть (Мк 1 3 , 34) . А что касается конкретных людей, то каждый "получил по своей силе". "И затем он отправился" (Мф 25, 15) .