Бальтазар - Сердце мира

В книгу выдающегося швейцарского мыслителя и богослова Ганса Урса фон Бальтазара вошли две его работы. Одна ("Кто такой христианин?") написана в связи с молодежными протестными движениями 1960-х годов; это мужественный, прямой разговор о христианстве в мире, где "никакой здравомыслящий человек... уже не молится".



Другая ("Верую") представляет собой толкование на двенадцать членов Символа веры и вместе с тем - "сумму" бальтазаровского богословия, в основе которого - тринитарный характер христианской веры, медитативно-созерцательное слушание Слова и любовь вместо искусительного гнозиса.

***

В течение всего 1988 года «Пастырский листок» («Pastoralblatt») епархий Аахена, Берлина, Эссена, Хильдесхайма, Кельна и Оснабрюка публиковал в качестве передовицы краткое толкование двенадцати «членов» Апостольского символа веры, вышедшее из–под пера швейцарского богослова Ганса Урса фон Бальтазара. Возможно, работая над текстами, он видел их концепцию немного иначе, однако эти тексты — одни из последних, написанных им, — из–за его внезапной смерти 26 июня 1988 года приобретают характер завещания, поскольку в чрезвычайной своей насыщенности и глубине представляют собой сжатую «сумму» всего его богословия. То, что в течение более пятидесяти лет он разрабатывал благодаря едва ли обозримой многогранности и широте своего воистину «кафолического» мышления – мышления, питающегося из неисчерпаемой полноты откровения Божия и тем самым превосходящего любую конфессиональную узость, он еще раз обобщает здесь в созерцательной простоте.

Неустанно исследовавший многие, пока еще столь загадочные для нас пути и следы воплотившейся любви Божьей в нашем мире, теперь, в конце жизни, он вновь возвращается к тому средоточию нашей реальности, из которого возникает все: к тайне триединого Бога. Изумленный, благодарный взгляд того, кто, молитвенно почитая эту тайну, осознает свою миссию богословского размышления и исследования, Бальтазар сохранил до конца; он никогда не считал исчерпанным «предмет» своего богословия, никогда не мог завершить последнюю страницу богословской систематики, и никогда из этого «созерцания» не возникало всезнающее, самодовольное прозрение. Именно эту безмятежную, почти детскую способность радоваться богатству и красоте мистерии, которая вновь и вновь пленяет и притягивает нашу веру, являет его истолкование Символа. Наши вводные указания к нему призваны обратить внимание читателя прежде всего на самый характерный признак этих размышлений, а именно — на тринитарный характер веры.

Ганс Урс фон Бальтазар - Верую - Кто такой христианин

Credo. Wer ist ein Christ?

Серия: Современное богословие

Авторский сборник Издательство: ББИ, 2009 г.

ISBN 5-89647-200-5

Ганс Урс фон Бальтазар - Верую - Кто такой христианин - Тринитарный характер веры

Исключительная ценность этого изложения Символа веры, выделяющегося на фоне других подобных опытов, заключается в последовательности и цельности, с которыми Бальтазар разрабатывает тринитарный характер христианской веры как единого целого, раскрывающегося в двенадцати «членах» веры. «Крестное знамение», которое после крещения связывает всю жизнь верующего с именем и благословением триединого Бога, является изначальным знаком, предшествующим ясно выраженному исповеданию этого Бога, знаком, который освещает как внутреннее единство трехчленного исповедания, так и глубочайшее содержание каждого отдельного положения веры. Без пространных введений и предисловий, без усердных поисков очевидных «точек соприкосновения» веры с миром естественного опыта Бальтазар сразу подходит к главному: христианская вера есть не что иное, как согласие принять приносящего–себя–в–дар Бога, который «по своей сути есть жертвенная любовь»