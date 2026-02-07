Когда двадцать лет назад, в разгар военной смуты (1941), это исследование было впервые опубликовано в издательстве «Herder» — в сопровождении двух сопутствующих работ: «“Гностические сотницы” Максима Исповедника» (Herder, 1941) и «Схолии Иоанна Скифопольского» на Дионисия Ареопагита (Scholastik XVI, 1, 1940, 16-38), — оно продвигалось по практически неизведанной территории. Из новых штудий, помимо специальных работ Грюмеля, Девреесса, Пайтца и Монмассона, посвященных вопросам, касающимся биографии и литературной подлинности, имелось лишь краткое, но ценное исследование М. Вилле (М. Viller, RAM, 1930), в котором проводилась линия, восходящая от Максима к Евагрию. Так что дать очерк мировоззрения Исповедника не было трудной задачей. Речь в первую очередь шла о том, чтобы представить систематический обзор, обозначить то созвездие, которое образует труд Максима на богословском небосклоне, провести линии от одного ключевого момента к другому. Только для того, чтобы сделать это наглядным, были добавлены две упомянутые сопутствующие работы, относящиеся к двум чрезвычайно важным трудам: основная часть схолий к Дионисию отвергалась как неподлинная, а необычайные по своей ясности «Гностические сотницы», наоборот, признавались подлинными. Наконец, был предложен первый опыт хронологии создания этих трудов, что было необходимо также и для понимания фундаментальной структуры.

После той первичной расчистки почвы была проведена определенная работа. В том же году вышла в свет прекрасная книга иезуита Йозефа Лоозена «Логос и Пневма в человеке, осененном благодатью, у Максима Исповедника» (1941) [J. Lossen. Logos und Pneuma im begnadeten Menschen bei Maximus Confessor]; затем, и это главное, — тщательные исследования бенедектинца Поликарпа Шервуда (см. Библиографию), которые во многих областях привели к несомненным результатам: в них был прояснен самый темный из трудов Исповедника — его «Амбигвы», была высвечена его основная интенция — полемика против Оригена, аккуратно выверена и дополнена хронология жизни и трудов Максима, подвергнут дальнейшему исследованию вопрос о схолиях к Дионисию. Далее, работы Марселя Ришара, Шарля Мёллера, Бертольда Альтанера и др. с разных сторон осветили запутанную предысторию христологии Исповедника, а духовную сторону его творений обрисовали иезуиты Ириней Осерр (Hausherr), И.-Х. Дальме и Ж. Пегон (в своем издании «Глав о любви», осуществленном в 1945 г.). К этому следует добавить сведения, которые приводит Ханс-Георг Бек в работе «Церковь и византийская литература» (H.-G. Beck, Kirche und byzantinische Literatur, Byz. Handbuch II, 1, 1959, SS. 437-442).

Однако эти труды — за исключением, быть может, книги Шервуда «Ранняя Амбигва св. Максима Исповедника и его опровержение ориге-низма» (Р. Sherwood, The Earlier Ambigua of St. Maximus the Confessor and his Reputation of Origenism) — не претендовали на то, чтобы проникнуть в сердцевину осуществленного Максимом синтеза: вероятно, по той причине, что повсюду еще сохраняло силу старое суждение Вилле и Осерра, согласно которому у Максима в действительности нет единства, что он был компилятором, в лучшем случае — собирателем разрозненных элементов. Именно такая оценка побудила меня предпринять новое издание этой книги, отстаивающей единство дела Максима, и с еще большей ясностью представить это единство. Предлагаемая работа — не исторически нейтральное общее изложение жизни и трудов конкретного человека, а попытка увидеть и сделать видимым его идеальный образ. И если верно, то Максим поистине обретает неожиданную актуальность для сегодняшней духовной ситуации. Этот уникальный философ и богослов стоит между Востоком и Западом. Своими смирением и кротостью, но также и неустрашимостью истинно свободного духа он показывает, каким образом сходятся Восток и Запад. Причем Восток — это не только Византия, а Запад — не только Рим: в действительности Восток зовется Азией, а Запад — Западной Европой.

В первом издании я говорил о «кризисе» в жизни и творениях Исповедника. Меня за это упрекали, особенно Шервуд, и я опускаю это слово, придавая самому положению вещей позитивный смысл. То, что я назвал кризисом и что попытался выявить на особенно показательном примере — «Гностических сотницах», и что я связал — правда, лишь в качестве предположения — с пребыванием Максима в Александрии, в большей или меньшей степени присутствует во всех его трудах и на всех жизненных этапах и принадлежит, так сказать, к гороскопу этого человека, к его внутренней духовной констелляции. По смыслу это можно уподобить роковому месту между иудеями и язычниками, которое было заполнено Павлом и носит его имя. Но в подобных местах не водятся безобидные компиляторы и библиотекари: место само выбирает себе человека и его масштаб, и все там происходящее происходит в предельной осознанности. И мы с самого начала должны будем иметь с этим дело.

Так вот, и на этот раз предлагается отнюдь не всестороннее исследование, способное удовлетворить филологов. То, что уже ясно, с благодарностью отмечается или молчаливо предполагается; неясного же — того, что ожидает отдельных изысканий, — остается еще много. У нас пока нет ни одной работы об отношении Максима к Дионисию (подобного исследованию Вилле об отношении Максима к Евагрию или предпринятым Шервудом и мною исследованиям его отношения к Оригену). Нет работ ни о связи Максима с каппадокийцами, ни о его связи с неохалкидонской христологией VI в., хотя такое исследование (вслед за работой Юнгласа) могло бы плодотворно начаться уже сейчас, когда, наконец, с великим трудом удалось расчистить рабочее поле от загромоздивших его обломков гипотезы Лоофса относительно Леонтия. Нет ничего удовлетворительного о Максиме и Софронии, ничего полезного об отношении Максима к современной ему византийской литургии, ничего о погребенных в кате-нах библейских комментариях, ничего о предполагаемом, но пока не прослеживаемом отношении Максима (столь долго жившего в Карфагене) к Августину.

Ганс Урс фон Бальтазар - Космическая литургия. Миросозерцание Максима Исповедника

М.: Издательский дом «Познание», 2021. — 320 с.

ISBN 978-5-6044873-8-9

Ганс Урс фон Бальтазар - Космическая литургия. Миросозерцание Максима Исповедника - Содержание

Предисловие ко второму изданию

Часть первая. АБРИС СИСТЕМЫ

ВВЕДЕНИЕ

1. Свободный дух a) Высвобождение Предания b) Между кесарем и папой

2. Восток и Запад a) Религия и Откровение b) Схоластика и мистика

3. Синтез a) Истоки и ступени b) Христос и синтез

4. Хроника жизни и творчества

БОГ

1. Темный луч a) Диалектика трансцендентности b) Диалектика аналогии

2. Божественное незнание

3. Трижды славное Единство a) Смутный образ b) Сокровенная плодовитость

4. Превращения Единого a) Традиционные темы b) Число и сверхчисло



ИДЕЯ

1. Идея в Боге (критика Ареопагита) a) Онтологический путь b) Гносеологический путь

2. Идея и мир (критика оригенизма) a) Исправление мифа b) Истина мифа



КОСМИЧЕСКИЕ СИНТЕЗЫ

1. Бытие и движение a) Эон b) Диастаз c) Осуществление и благодать d) Между Востоком и Западом

2. Всеобщее и особенное a) Движущееся бытие b) Движимая сущность c) Равновесие противоположно направленных движений

3. Субъект и объект

4. Дух и материя a) Макрокосмический уровень b) Микрокосмический уровень



ЧЕЛОВЕК И ГРЕХ

1. История и парусия

2. Рай и свобода

3. ΠΑθος и бренность

4. Существование как противоречие

5. Диалектика страсти

6. Сексуальный синтез

ХРИСТОЛОГИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ

1. Постановка проблемы

2. Обзор терминологии

3. Синтетическая личность a) Внутримирские уподобления b) От Леонтия к Максиму c) Свободный синтез d) Христология сущности и христология бытия e) По ту сторону Антиохии и Александрии

4. Исцеление как сохранение a) Обмен свойствами b) Смысл учения о двух волях c) Драма искупления

5. Мироспасительные синтезы

ДУХОВНЫЕ СИНТЕЗЫ

1. Осуществление христианства

2. Синтез трех способностей

3. Синтез трех законов a) Христос как основа Природы и Писания b) Отношение между природным законом и законом Писания c) Сущность полюсов напряжения d) Созерцание природы e) Закон Писания f) Христологический синтез

4. Синтез трех культов a) Церковно-сакраментальный культ b) Богословско-духовный культ c) Культ любви

5. Синтез трех актов a) Действие и созерцание b) Любовь как единство 6. Настоящее и вечность a) Гностические сотницы b) Движение и покой c) Апокатастасис



ОБ АВТОРЕ