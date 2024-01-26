Бальтазар Ганс Урс фон - Первый взгляд на Адриенн фон Шпайр

Эта книга - свидетельство. В ней описывается то, что я пережил за двадцать семь лет тесного сотрудничества с Адриенн фон Шпайр - а я прожил с ней под одной крышей более пятнадцати лет. Это очень краткий отчет - действительно только «первый взгляд», - подкрепленный большим количеством неопубликованных заметок. Он предназначен не для «рекламы», а для ознакомления. Я не могу запретить кому-либо сомневаться в правдивости моих утверждений; найдутся люди, для которых «этого не может быть, потому что не может быть никогда». Найдутся и такие, кто с самого начала попытается «смягчить» все это с помощью глубинно-психологических методов, дабы тем самым якобы сделать более понятным, или же заведомо отвергнет как крайне «немодное» и потому неинтересное и невероятное. Наконец, найдутся и те, кого будет раздражать эта харизма - если она окажется аутентичной, - поскольку она не отвечает обычным тенденциям в современном христианстве. Всем этим людям я должен сразу сказать, что их суждение (в смысле 1 Кор 4:1 сл.) меня не волнует, потому что я просто делаю то, что должен, когда представляю и буду продолжать представлять известные мне факты, прежде всего для того, чтобы отдать их на рассмотрение церкви, суждению которой я, разумеется, подчиняюсь во всех отношениях.

Хотя на момент смерти Адриенн тридцать семь ее книг вышли печати и тридцать четыре из них стояли на полках в книжных магазинах, к ее рукописным трудам никто серьезно не относился. Ни одна газета, за исключением люцернской «Vaterland», не удостоила ее даже краткого некролога. Редкие рецензии на ее книги были в основном бесцветными, никто не хотел себя компрометировать. Поначалу такое отношение вызывало у Адриенн легкое удивление, поскольку она осознавала свою миссию в церкви; постепенно она поняла, что это ее удел - при жизни говорить и работать в пустоту. Некоторые из тех, кто мог бы быть сегодня проинформирован, вследствие этого всеобщего безразличия вовсе таковыми не являются, поэтому для начала им необходимо получить базовые сведения об этой миссии. С другой стороны, очень многие люди, которые знали ее и относились к ней с большим уважением, даже почтением, получат возможность узнать о жизни, характере и человеческом влиянии Адриенн фон Шпайр.

Бальтазар Ганс Урс фон - Первый взгляд на Адриенн фон Шпайр

Пер. с нем.

Серия «Современное богословие»

М.: Издательство ББИ, 2024, хіѵ + 218 с.

ISBN 978-5-89647-423-4

Бальтазар Ганс Урс фон - Первый взгляд на Адриенн фон Шпайр - Содержание

Предисловие

Часть первая. Жизнь, миссия и труды Адриенн фон Шпайр

I. Жизнь Источники Ранняя юность Гимназия в Ла-Шо-де-Фон Гимназия в Базеле Медицинский факультет Обращение Новые дары Последние годы Смерть Характер

II. Богословская миссия 1. Фундаментальная позиция 2. Locus théologiens Послушание Сына Троичная жизнь Мир молитвы Тайна Страстной субботы 3. Харизматические дополнения Церковное послушание и иерархия Молитвы святых Многообразие духовных путей в Священном Писании Рыбацкая сеть Экспериментальная догматика Теория мистики Апокалипсис Воплощение

III. Труды Структура трудов Сохранившиеся рукописи Надиктованные работы а) О Священном Писании b) Другие произведения с) 12 посмертных томов Опубликованные статьи Антологии



Часть вторая. Адриенн фон Шпайр о самой себе

1. Видение Божьей Матери

2. Встреча с Игнатием

3. Накануне обращения

4. Адриенн о своих автобиографических заметках

5. Отношение Адриенн к смерти

6. Молитва в раннем детстве

7. Формирование любви к ближнему в детском возрасте

8. Укрепление связи между любовью к Богу и любовью к ближнему в юности

9. Адриенн и Священное Писание

10. Утаенное

11. Разговор с пятнадцатилетней девушкой

12. Уверенность

13. Три величайших дара в ее жизни

14. Молитвенная установка для обращения

15. Отношение Адриенн к человеческим недостаткам

16. Адриенн и исповедь

17. Покаяние как внутреннее состояние Адриенн

18. Адриенн и святые

19. Адриенн, святые и миссия

20. Внутренняя позиция Адриенн

Часть третья. Адриенн фон Шпайр: Молитвы

I. Молитвы земли 1. Утренняя молитва 2. Молитва перед началом мессы 3. Молитва перед проповедью 4. Молитва после причастия 5. Вечерняя молитва 6. Перед дарохранительницей 7. Молитва к Воскресшему 8. Молитва об обновлении духа 9. Молитва о безразличии 10. Благодарственная молитва после исповеди в конце года 11. Молитва во временности 12. Через Марию ко Христу 13. Молитва о правильном использовании болезни 14. Молитва на время усталости 15. Молитва пожилой монахини 16. Молитва у порога смерти 17. Suscipe святого Игнатия 18. Молитва, которой св. Игнатий научил Адриенн 19. Молитва о соразмерности 20. Молитва о тех, кто отвернулся от Бога 21. Молитва об освобождении от самое себя 22. Молитва о пригодности 23. В страданиях 24. Возвращение того, что нам не принадлежит

II. Молитвы неба 1. «Ибо слава Божья осветила его, и светильник его - Агнец» 2. «Стена города имеет двенадцать оснований, и на них имена двенадцати Апостолов Агнца» 3. Книга жизни Агнца 4. Благодарность за откровение 5. Молитва поклонения слуг перед престолом Бога и Агнца 6. «Господь Бог освещает их» 7. Отче наш 8. «Я есмь Альфа и Омега» 9. «И слышавший да скажет: приди!»



Заключительные размышления