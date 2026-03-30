Труд выдающегося католического теолога Ганса Урса фон Бальтазара «Слава Господа» — это масштабное исследование, открывающее новое измерение в христианской мысли: богословскую эстетику. В первом полутоме третьего тома автор обращается к пространству метафизики, исследуя, как дохристианское сознание воспринимало сияние божественного. Бальтазар убедительно доказывает, что подлинная красота — это не просто внешняя привлекательность, а «слава» (δόξα), являющаяся трансцендентальным свойством самого бытия.

Книга ведет читателя по интеллектуальному мосту от античного мифа и классической трагедии к вершинам средневековой схоластики. Автор анализирует Гомера, Платона и Плотина не просто как философов, а как свидетелей истины, чьи поиски «калона» (прекрасного) подготовили почву для принятия христианского Откровения. Это глубокое погружение в историю идей показывает, как человеческий дух постепенно осознавал мир как самораскрытие Бога, где каждый элемент творения несет на себе отблеск величия Творца.

Завершаясь грандиозным синтезом Фомы Аквинского, это издание предлагает переосмыслить метафизику как высшую форму эстетики. Бальтазар подчеркивает, что вера не противоречит разуму, но наделяет его способностью видеть «сверх-красоту» в смирении и воплощении. Книга станет неоценимым источником для теологов, философов и всех, кто ищет гармонию между интеллектуальным поиском и духовным созерцанием славы Божьей в истории и культуре.

Ганс Урс фон Бальтазар — Слава Господа. Богословская эстетика. Том III, 1: В пространстве метафизики. Часть 1: Древность

Пер. с нем. (Серия «Современное богословие»). — М.: Издательство ББИ, 2026. — х + 401 с. ISBN 978-5-89647-417-3

